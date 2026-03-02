La fuerte advertencia de Manuel Iberó a Brian Sarmiento que podría cambiar la alianza dentro de Gran Hermano

Ante esa declaración de lealtad, Iberó decidió darle un consejo clave para sobrevivir dentro del reality. “Hay que saber elegir las batallas y los momentos”, le advirtió Manuel a Brian, en referencia al reciente cruce que el exjugador tuvo con Andrea del Boca.

Según explicó Iberó, reaccionar de inmediato en defensa de un aliado puede terminar siendo perjudicial dentro del juego. “En ese momento te perjudicaba. Sé que te sabés defender, pero me sale querer protegerte”, agregó.

En la charla también quedó en claro cuál es la estrategia que el grupo intenta adoptar: evitar enfrentamientos innecesarios y elegir cuidadosamente cuándo intervenir en los conflictos.

Por su parte, Sarmiento aseguró que ahora intenta manejarse con mayor cautela dentro de la casa. Según explicó, su idea es mantenerse al margen cuando surge una discusión y luego acercarse para intentar calmar las aguas.

La conversación terminó con un gesto de cercanía entre los participantes. “Acá adentro te considero mi amigo y te tengo aprecio”, cerró Manuel, dejando en claro que su prioridad es cuidar a su círculo más cercano dentro de la casa.

¿Por qué piden echar a Brian Sarmiento de la casa de Gran Hermano Generación Dorada?

Uno de los nombres que rápidamente quedó en el centro de la escena fue el de Brian Sarmiento, quien en menos de dos días dentro de la casa logró convertirse en tendencia por partida doble.

El ex futbolista no sólo protagonizó un tenso cruce con una de las jugadoras apenas iniciada la convivencia, sino que horas más tarde quedó envuelto en una polémica todavía mayor. Un gesto suyo dentro de uno de los dormitorios desató una catarata de críticas y encendió el debate en redes sociales, donde muchos televidentes pidieron medidas drásticas.

¿Qué pasó? Fiel a su estilo frontal, Brian Sarmiento dejó en claro que no piensa medir sus actos dentro del juego. En una escena que rápidamente se viralizó, el ex deportista se quitó la ropa interior frente a sus compañeros, sin reparar en que había hombres y mujeres presentes en el ambiente. Como si estuviera en la intimidad de un vestuario, se bajó los calzoncillos y quedó completamente desnudo frente a varios participantes.

El video no tardó en circular y generó un fuerte repudio. En X (ex Twitter) los comentarios fueron lapidarios. “Un espanto total”; “Que se vaya ya”; “Impresentable”; “Un desubicado”, escribieron distintos usuarios al ver la actitud del jugador, especialmente por haberlo hecho delante de Danelik, la influencer trans que cuenta con un importante respaldo del público del programa.

Antes de ingresar a la casa más famosa del país, Brian Sarmiento ya había adelantado que no pasaría inadvertido. “Mi nombre es Brian Sarmiento, exfutbolista. Hoy en día se puede decir empresario con los jugadores ”, expresó en su presentación oficial. Y dejó una frase que hoy muchos recuerdan tras el escándalo: “Soy una persona muy transparente, muy sincera. A veces cae mal porque la gente no está preparada para que le digan las cosas en la cara ”.

Así las cosas, lo cierto es a menos de 48 horas del arranque, el ex jugador ya quedó en el ojo de la tormenta. Y la pregunta que sobrevuela es una sola: ¿habrá sanción o seguirá jugando como si nada?