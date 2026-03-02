"¿Esto quieren ver?": Lali Espósito descolocó a Pedro Rosemblat al mostrar su anillo en pleno streaming

Incómodo y con humor, Rosemblat le dijo a la estrella pop cuando se retiró del aire: “Gracias, Mariana, estoy comodísimo. Me desorbitaste el chat, Mariana”.

Embed

Qué le respondió Lali Espósito a Luis Majul después de que la criticara por su enfrentamiento con Milei

En los últimos días, el conductor y periodista Luis Majul lanzó fuertes críticas hacia Lali Espósito, poniendo el foco en su disputa con el presidente Javier Milei. El disparador fue la actuación de la cantante y actriz durante el fin de semana en el festival Cosquín Rock 2026.

La intérprete de éxitos como Disciplina y Payaso se presentó el sábado, en la primera jornada del evento realizado en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba. En su show, además de repasar su repertorio, la ex Casi Ángeles sorprendió con un guiño rockero al versionar Los viejos vinagres, el clásico de Sumo.

En Fanático, tema que suele vincularse con sus cruces con Milei, Lali volvió a parodiar al mandatario. A esto se sumó un vestuario llamativo: un vestido blanco con estampas negras de titulares periodísticos, donde aparecían frases como "Lali depósito", "Ladri Depósito"; y también mensajes publicados en X en agosto de 2023, como "Qué peligroso, qué triste", que marcaron el inicio de su enfrentamiento con el libertario. Con ese marco, Majul dedicó parte de su programa La Cornisa a cuestionar su presentación y arrancó criticando su look. "Debo decir, yo sé que no le importa a nadie, que no fue de mi agrado", disparó antes de analizar el cover de Sumo.

Tras cantar el estribillo del tema, Majul ironizó: "La canto yo porque probablemente esté un poquito más afinado que Lali". Luego, se metió de lleno en el trasfondo de la pelea entre la artista y el presidente.

"Cuando la crítica de Milei se puso recontra picante, un integrante del equipo de Lali me dijo 'Luis, te tengo que contar que Lali está asustada, un poco avergonzada, no sabe a qué se enfrenta... Estaría bien que alguien le diga al presidente que baje un poco porque hay mucha desproporción'. Eso me lo transmitieron a mí. Yo no llegué a transmitírselo al presidente, además no soy quién... Pero me parecía que en ese momento el hecho de que Milei la atacara fuertemente la estaba abrumando. Bueno, ahora parece que no", deslizó punzante.

De inmediato, Majul profundizó con un análisis crítico: "Ahora parece que Lali Espósito y el equipo de Lali Espósito está utilizando a Milei para vender más discos, para conseguir más reproducciones en Spotify...". Y al referirse a una eventual incursión política de la cantante, volvió a apuntar contra ella: "Ahora, pará, si el peronismo está pensando en Lali como una candidata, quiere decir que están confundidos, desorientados, fragmentados... El peronismo está en un momento de desesperación".

Así las cosas, no pasaron más que unas horas para que Lali Espósito se enterara de la crítica abierta que Majul le dedicó desde su programa en La Nación +.

Y si no dudó en responderle con ironía al Presidente argentino en otras ocasiones, era casi evidente que también reaccionaría frente al conductor. Fiel a su estilo provocador y con sutileza, Lali compartió una historia en Instagram donde citó parte de la letra de Los viejos vinagres, el mismo tema que interpretó en Cosquín Rock y que Majul cuestionó por su supuesto uso contra Milei.

De esta manera, la artista invitó a sus más de 12 millones de seguidores a escuchar la canción en Spotify, destacando la frase: "Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alredor".

Embed