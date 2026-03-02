Cinthia Fernández destrozó a la China Suárez tras el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Las declaraciones de Cinthia Fernández se suman a una larga lista de opiniones y cruces mediáticos que siguen alimentando el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, una disputa que continúa generando repercusiones tanto en televisión como en redes sociales.

Cuánto tendría que pagar Cinthia Fernández para que le devuelvan la cuenta de Instagram tras el bloqueo

Cinthia Fernández volvió a quedar en el centro de la polémica después de que se conociera que su cuenta de Instagram fue nuevamente suspendida. El dato se reveló este domingo en Infama (América TV), el programa conducido por Marcela Tauro, donde dieron detalles del problema que afecta a la mediática con frecuencia.

Según contaron al aire, no sería la primera vez que la panelista atraviesa una situación de este tipo. De hecho, Tauro aseguró que el inconveniente se repite con bastante regularidad y que, cada cierto tiempo, su perfil vuelve a desaparecer de la plataforma.

Quienes intentaron ingresar a su cuenta se encontraron con mensajes como “Se produjo un error” o directamente “Usuario no encontrado”, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores.

La información fue ampliada por las panelistas del ciclo. Allí explicaron que el perfil habría sido denunciado de manera masiva, algo que, según la propia Fernández, no sería un hecho aislado.

Cinthia Fernández suspendida la cuenta de Instagram

Karina Iavícoli contó al aire: “Hay como un ejército de gente, la escuché a ella que lo contó, que la denuncian por temas absurdos que no son verdades y ella después para recuperarlo tiene que pagar un montón de plata, la he escuchado decir que hasta 10 mil dólares tiene que pagar y ella se pone mal porque trabaja con las redes”.

La cifra sorprendió a todos en el estudio. 10 mil dólares para recuperar una cuenta resulta, como mínimo, impactante, sobre todo teniendo en cuenta que el perfil de Fernández es una de sus principales herramientas de trabajo.

En el programa también remarcaron la importancia que tiene Instagram en su actividad profesional. “Cinthia trabaja mucho con Instagram, ella hace cápsulas con diferentes marcas, tiene maquillajes, marcas de bikinis, ropa deportiva y publicita ahí”, comentaron en el piso.

Por eso, cada suspensión no solo implica un problema personal sino también económico, ya que gran parte de sus campañas publicitarias y acuerdos comerciales se realizan a través de esa red social.

El tema tomó aún más temperatura cuando se deslizó una teoría que generó preguntas dentro del estudio. Según plantearon, detrás de las denuncias masivas podría haber algo más organizado.

Fue entonces cuando Santiago Sposato lanzó una hipótesis que dejó a todos pensando: “¿Este ejército de haters que todo el tiempo la está denunciando responde a algún famoso particular o alguna enemiga de Cinthia?”

La pregunta quedó flotando en el aire y abrió la puerta a especulaciones sobre posibles conflictos de la mediática con otras figuras del espectáculo o incluso con detractores que, de manera coordinada, buscarían perjudicarla en redes.

Mientras tanto, lo cierto es que no es la primera vez que Cinthia Fernández atraviesa una situación similar. Según comentaron en Infama, la suspensión de su cuenta sería un problema recurrente que se repite aproximadamente cada tres meses.

Por ahora, la mediática no logró recuperar su perfil, aunque sus seguidores esperan que vuelva a aparecer pronto en Instagram, la plataforma que se convirtió en uno de los pilares de su carrera y de sus ingresos.