Mariano de la Canal fue mordido por un perro y terminó con la cara desfigurada: "Estoy todo hinchado"

El influencer dejó en claro que no guarda rencor por lo ocurrido y evitó responsabilizar al animal, sugiriendo incluso que él mismo pudo haberse acercado con demasiada confianza.

En las imágenes se lo pudo ver con el labio lastimado y visiblemente inflamado. Allí también reconoció que al principio le daba vergüenza mostrarse públicamente en ese estado.

"Me tuvieron que dar 8 puntos y no quería que me vieran así, todo hinchado pero es mi realidad. Así como les muestro lo bueno, les muestro lo malo", dijo el influencer.

Según contó, en los próximos días deberá volver al médico para que le retiren los puntos. Aunque la herida no sería demasiado grande, admitió que le preocupa cómo quedará su rostro una vez que cicatrice. "Estoy preocupado, no sé cómo me va a quedar esto, si después puedo hacerme láser o algo", contó angustiado.

Mientras tanto, Mariano continúa cumpliendo con algunos compromisos laborales vinculados a marcas con las que trabaja y evalúa la posibilidad de realizar algún tratamiento estético una vez que la zona termine de cicatrizar.

De qué manera Wanda Nara le arruinó el cumpleaños a Mauro Icardi

El jueves 19 de febrero fue una fecha especial para Mauro Icardi, dado que fue su cumpleaños número 33. Pero casi sin respiro, el calendario marcó otro festejo en el entorno de la familia: el cumpleaños de Benedicto, uno de los hijos de Wanda Nara y Maxi López. Y fiel a su estilo, la mediática armó un asado íntimo para agasajar al nene, justo en la misma jornada en la que el delantero del Galatasaray estaba de aniversario.

La reunión tuvo varios nombres fuertes. Además de Maxi, dijeron presente el abuelo Andrés Nara, Guido Icardi —hermano de Mauro—, Martín Migueles y otros allegados al círculo más cercano de Wanda. El clima fue de celebración familiar, aunque también con un costado inevitable de vidriera pública: la empresaria compartió distintas postales y videos en sus redes sociales, como suele hacer en cada evento importante.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó inadvertido y que rápidamente generó comentarios. En uno de los videos publicados, se observa a una de las hijas que Wanda tuvo con Icardi en brazos de Migueles. Esa imagen fue leída por muchos como un gesto incómodo para el futbolista.

No es la primera vez que una escena de este tipo provoca reacción. El año pasado, después de un viaje en el que Wanda subió imágenes de una de sus hijas en cercanía con su pareja, Icardi dejó clara su posición. En aquel momento difundió un comunicado y realizó un planteo judicial para que se restringiera cualquier tipo de contacto físico.

La coincidencia de fechas —el cumpleaños del jugador y el festejo de Benedicto— sumada a la presencia de figuras vinculadas a ambas partes, volvió a exponer la compleja trama familiar que los une y al mismo tiempo los enfrenta. Pero lo que más comentarios despertó fue la sensación de que el timing no fue casual. Para muchos, Wanda eligió ese día para enviar una señal directa a su ex.

Al mostrar públicamente a sus hijas en brazos de Migueles, justo cuando Icardi celebraba un nuevo año de vida, la conductora dejó abierta la puerta a múltiples interpretaciones. Algunos lo leyeron como una provocación; otros, como una manera de reafirmar su presente.

Lo cierto es que la fiesta de Benedicto no quedó solo en un cumpleaños más. Lejos de pasar inadvertida, terminó convirtiéndose en otro capítulo de una historia donde cada gesto cuenta y donde, cuando se trata de Mauro Icardi y Wanda Nara, la tensión nunca descansa.