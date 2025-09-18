San Fernando: un policía murió y otro resultó herido tras un violento tiroteo en la calle

Un violento enfrentamiento en plena vía pública terminó con un sargento de la Policía bonaerense muerto y otro efectivo gravemente herido en San Fernando. El agresor, que también sufrió lesiones, quedó detenido bajo custodia policial.
El agresor fue hospitalizado con un balazo en la mano y en el glúteo por lo que está bajo custodia. El ataque se habría originado cuando los efectivos se acercaron para identificarlo.
El asesino del policía de la Bonaerense quedó detenido.
El hecho ocurrió este jueves cerca de las 12.40 en la intersección de Balcarce y la Ruta 202, cuando policías del Comando de Patrullas intentaron identificar a un hombre que se encontraba en la zona y la situación se descontroló.
De acuerdo con la reconstrucción oficial, durante el procedimiento se desató un forcejeo en el que el sospechoso logró sacarle el arma reglamentaria a uno de los agentes. Con esa pistola disparó contra los dos policías y trató de escapar, pero fue reducido a pocos metros.
El sargento Germán Farías recibió heridas graves y murió poco después de ser trasladado al hospital en un patrullero. Ese momento quedó registrado en un video difundido en redes sociales. Su compañero, el oficial Maximiliano Lescano, también fue baleado y permanece internado en terapia intensiva.
El agresor fue identificado como Gabriel Gustavo Cañete, de 34 años. Recibió impactos de bala en un pie, una mano y el glúteo durante el tiroteo, y fue trasladado al hospital zonal con custodia policial.
La causa quedó en manos de la UFI Criminal de San Fernando, que ordenó distintas medidas de prueba para esclarecer cómo se produjo el ataque.
Un confuso episodio derivó en tragedia y puso en la mira a la Policía Municipal de Vicente López, cuando Octavio Buccafusco, de 34 años, llamó al 911 para denunciar un robo en su casa. Cuando los agentes llegaron, la situación escaló por una discusión después que el denunciante intentó irse y terminó muerto tras un forcejeo en plena calle.
La familia, de la que forma parte el bailarín Augusto Buccafusco, acusa a los efectivos de haber asfixiado a la víctima y habla de un “exceso” en el procedimiento. El caso, que ocurrió días atrás, quedó registrado por cámaras de seguridad y está siendo investigado por la fiscalía.
"Mataron a mí hermano menor Octavio Buccafusco en un muy mal procedimiento de la policía y la patrulla municipal de Vicente López", indicó Buccafusco en sus redes sociales.