San Fernando: un policía murió y otro resultó herido tras un violento tiroteo en la calle

Captura El policía herido está en terapia intensiva.

Quién es el atacante detenido

El agresor fue identificado como Gabriel Gustavo Cañete, de 34 años. Recibió impactos de bala en un pie, una mano y el glúteo durante el tiroteo, y fue trasladado al hospital zonal con custodia policial.

La causa quedó en manos de la UFI Criminal de San Fernando, que ordenó distintas medidas de prueba para esclarecer cómo se produjo el ataque.

Denunciaba un robo, forcejeó con la Policía y terminó muerto

Un confuso episodio derivó en tragedia y puso en la mira a la Policía Municipal de Vicente López, cuando Octavio Buccafusco, de 34 años, llamó al 911 para denunciar un robo en su casa. Cuando los agentes llegaron, la situación escaló por una discusión después que el denunciante intentó irse y terminó muerto tras un forcejeo en plena calle.

La familia, de la que forma parte el bailarín Augusto Buccafusco, acusa a los efectivos de haber asfixiado a la víctima y habla de un “exceso” en el procedimiento. El caso, que ocurrió días atrás, quedó registrado por cámaras de seguridad y está siendo investigado por la fiscalía.

"Mataron a mí hermano menor Octavio Buccafusco en un muy mal procedimiento de la policía y la patrulla municipal de Vicente López", indicó Buccafusco en sus redes sociales.