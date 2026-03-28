Violento intento de robo al jugador de Racing Matko Miljevic con un arma blanca en Puerto Madero

Embed Matko Miiljevic se retiró del hotel y no será parte del plantel en el partido de esta noche por Copa Argentina debido a que el último jueves sufrió un intento de robo y como consecuencia sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca… — Racing Club (@RacingClub) March 28, 2026

Tras conocerse la noticia, el futbolista de 24 años llevó tranquilidad a través de sus redes sociales: “Quiero agradecer todos los mensajes de cariño que estoy recibiendo por lo ocurrido. Estoy bien, descansando y con ganas de volver lo antes posible”. Además, destacó el respaldo de sus compañeros, el cuerpo técnico y los hinchas, y aseguró que regresará “con más fuerza que nunca”.

En Racing esperan que Miljevic pueda reintegrarse a los entrenamientos el próximo lunes, siempre sujeto a su evolución física. El objetivo es que llegue en condiciones al clásico ante Independiente, previsto para el sábado 4 de abril en el estadio Libertadores de América-Enrique Bochini.

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El volante venía de perder protagonismo tras su expulsión

En lo futbolístico, el volante venía de perder protagonismo tras su expulsión frente a Independiente Rivadavia y de ausentarse en los encuentros ante Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano. Sin embargo, el cuerpo técnico analizaba su regreso como titular en este compromiso por Copa Argentina.

A su vez, el equipo de Costas afronta otras bajas sensibles: Duván Vergara continúa en recuperación por un desgarro en el aductor derecho, Gabriel Rojas está convocado a la selección nacional y Matías Zaracho no será arriesgado por una molestia muscular.

Con este panorama, Racing debutará en la Copa Argentina con varias ausencias y con la mirada puesta en recuperar a Miljevic cuanto antes, en una semana clave que tendrá como plato fuerte el clásico de Avellaneda.