Violento intento de robo al jugador de Racing Matko Miljevic con un arma blanca en Puerto Madero
Desde el club de Avellaneda informaron que el futbolista presentó traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante. El mediocampista fue dado de baja para el choque por Copa Argentina.
Violento intento de robo al jugador de Racing Matko Miljevic.
El mediocampista de Racing, Matko Miljevic, quedó fuera del partido de Copa Argentina luego de haber sufrido un intento de robo que le provocó distintas lesiones. El hecho ocurrió el jueves pasado y obligó al cuerpo técnico a bajarlo del encuentro de esta noche ante San Martín de Formosa, correspondiente a los 32avos de final.
Desde el club de Avellaneda informaron que el futbolista presentó traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda, por lo que quedó bajo observación médica. En las horas posteriores al episodio, permaneció en el hotel de concentración, donde recibió atención y curaciones, mientras se evaluaba su evolución.
El episodio se produjo en Puerto Madero, donde Miljevic fue abordado por delincuentes armados durante un intento de robo. Según trascendió, el jugador se resistió al asalto en el que intentaron quitarle una cadenita de oro y su teléfono celular, lo que derivó en las lesiones que finalmente lo dejaron fuera del partido.
Aunque el mediocampista tenía intenciones de jugar, el dolor persistente llevó al cuerpo técnico encabezado por Gustavo Costas a tomar la decisión de preservarlo y excluirlo de la lista de convocados para el duelo programado a las 21:15 del sábado.
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Matko Miiljevic se retiró del hotel y no será parte del plantel en el partido de esta noche por Copa Argentina debido a que el último jueves sufrió un intento de robo y como consecuencia sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca…
Tras conocerse la noticia, el futbolista de 24 años llevó tranquilidad a través de sus redes sociales: “Quiero agradecer todos los mensajes de cariño que estoy recibiendo por lo ocurrido. Estoy bien, descansando y con ganas de volver lo antes posible”. Además, destacó el respaldo de sus compañeros, el cuerpo técnico y los hinchas, y aseguró que regresará “con más fuerza que nunca”.
En Racing esperan que Miljevic pueda reintegrarse a los entrenamientos el próximo lunes, siempre sujeto a su evolución física. El objetivo es que llegue en condiciones al clásico ante Independiente, previsto para el sábado 4 de abril en el estadio Libertadores de América-Enrique Bochini.
El volante venía de perder protagonismo tras su expulsión
En lo futbolístico, el volante venía de perder protagonismo tras su expulsión frente a Independiente Rivadavia y de ausentarse en los encuentros ante Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano. Sin embargo, el cuerpo técnico analizaba su regreso como titular en este compromiso por Copa Argentina.
A su vez, el equipo de Costas afronta otras bajas sensibles: Duván Vergara continúa en recuperación por un desgarro en el aductor derecho, Gabriel Rojas está convocado a la selección nacional y Matías Zaracho no será arriesgado por una molestia muscular.
Con este panorama, Racing debutará en la Copa Argentina con varias ausencias y con la mirada puesta en recuperar a Miljevic cuanto antes, en una semana clave que tendrá como plato fuerte el clásico de Avellaneda.