Mauro Icardi expuso la intimidad de la China Suárez y mostró detalles ocultos de su nueva casa
Mauro Icardi compartió fotos junto a la China Suárez y encendió las redes al mostrar escenas de la vida cotidiana de la actriz en lo que sería su nueva propiedad, un refugio campestre que hasta ahora mantenía en absoluta reserva. Mirá.
29 dic 2025, 19:59
Mauro Icardi volvió a generar impacto en redes sociales, esta vez desde un costado mucho más personal. A través de su cuenta de Instagram, el delantero compartió una serie de fotos que lo muestran disfrutando de un momento de calma y complicidad junto a la China Suárez, lejos del ruido mediático y rodeados de naturaleza.
En las imágenes, la actriz se dejó ver relajada, sin producciones ni poses forzadas, acompañada por su mascota y sentada frente a una mesa de madera con detalles simples: una copa de vino, frutas y una escena que remite a la intimidad de la vida cotidiana. El clima, sereno y hogareño, fue lo que más llamó la atención de los usuarios.
Desde el otro lado de la mesa, Icardi también posó con una copa en la mano, como sellando un brindis privado. La publicación fue acompañada por una frase sugerente: “En algún lugar de…” que despertó especulaciones y sumó misterio al posteo.
El entorno no pasó desapercibido. El verde, la galería y los muebles rústicos reforzaron la versión de que se trataría del nuevo hogar que la China habría adquirido recientemente, un espacio con impronta campestre y estilo relajado que encaja con el perfil que la actriz viene mostrando en los últimos años.
Los seguidores más observadores recordaron que, a comienzos de este año, la China ya había compartido imágenes desde un lugar muy similar, cuando todavía estaba acomodándose. Ahora, esas postales vuelven a escena, pero con un protagonista nuevo: Icardi, completamente integrado a su intimidad y a esta nueva etapa de su vida.
Cuando todavía falta para el estreno de En el barro 2, el spin-off femenino de El Marginal, el nombre de Eugenia “la China” Suárez volvió a explotar en redes y portales. Esta vez, no fue por una escena ni por una campaña de prensa, sino por un rumor que se filtró desde adentro de la producción y generó revuelo.
Según versiones que comenzaron a circular en las últimas horas, durante la recta final de grabación y edición habría surgido un pedido inesperado por parte de la actriz, que también involucraría a Mauro Icardi. La situación tomó tal dimensión que trascendió el ámbito privado y llegó directamente a Netflix.
La información que se conoció indica que la China habría solicitado acceder previamente al material más sensible que grabó para la nueva temporada, especialmente las escenas de alto voltaje, antes de que la serie sea lanzada al público.
La reacción de la plataforma habría sido contundente, marcando una postura firme que sorprendió incluso a integrantes del proyecto. Lejos de calmarse, el tema se amplificó y terminó colocando a la actriz nuevamente en el centro de la conversación mediática.