Mauro Icardi expuso la intimidad de la China Suárez y mostró detalles ocultos de su nueva casa

Los seguidores más observadores recordaron que, a comienzos de este año, la China ya había compartido imágenes desde un lugar muy similar, cuando todavía estaba acomodándose. Ahora, esas postales vuelven a escena, pero con un protagonista nuevo: Icardi, completamente integrado a su intimidad y a esta nueva etapa de su vida.

¿Por qué la China Suárez es tendencia en Netflix?

Cuando todavía falta para el estreno de En el barro 2, el spin-off femenino de El Marginal, el nombre de Eugenia “la China” Suárez volvió a explotar en redes y portales. Esta vez, no fue por una escena ni por una campaña de prensa, sino por un rumor que se filtró desde adentro de la producción y generó revuelo.

Según versiones que comenzaron a circular en las últimas horas, durante la recta final de grabación y edición habría surgido un pedido inesperado por parte de la actriz, que también involucraría a Mauro Icardi. La situación tomó tal dimensión que trascendió el ámbito privado y llegó directamente a Netflix.

La información que se conoció indica que la China habría solicitado acceder previamente al material más sensible que grabó para la nueva temporada, especialmente las escenas de alto voltaje, antes de que la serie sea lanzada al público.

La reacción de la plataforma habría sido contundente, marcando una postura firme que sorprendió incluso a integrantes del proyecto. Lejos de calmarse, el tema se amplificó y terminó colocando a la actriz nuevamente en el centro de la conversación mediática.