En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Gobierno
Sueldo
CASA ROSADA

El Gobierno negó un aumento del sueldo presidencial y habló de fake news

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desmintió versiones que indicaban que Javier Milei iba a firmar un decreto para aumentarse el sueldo y aseguró que los ingresos del Presidente continuarán congelados de "manera indefinida".

El Gobierno negó un aumento del sueldo presidencial y habló de fake news
Leé también Javier Milei garantizó que asumirán los vencimientos de la deuda en 2026: "Argentina va a pagar"
Javier Milei garantizó que asumirán los vencimientos de la deuda en 2026. 

El funcionario realizó una publicación en su cuenta de la red X al desmentir una nota del diario La Nación, que aseguraba que el Presidente iba a firmar un decreto para aumentarse su sueldo y el de los integrantes de su Gabinete.

MILEI Y ADORNI

Adorni tildó de "fake news" la noticia y agregó que al respecto que "es absolutamente falso". En esa línea, aclaró: "Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida".

"Nada aportan este tipo de “fake news”: más bien colaboran con la degradación crónica del periodismo", cuestionó.

El mismo presidente después replicó el mensaje de Adorni bajo un título irónico: "Periodismo". "Es tremendo el modo en que muchos de los periodistas mienten de modo descarado todo el tiempo. El periodismo político cada día se parece más al de los chimenteros", cruzó el mandatario.

"Al menos los segundos no pretenden ser considerados como serios", agregó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gobierno Sueldo Javier Milei Presidente
Notas relacionadas
Javier Milei confirmó que viajará al Reino Unido y ratificó que la soberanía sobre Malvinas "no es negociable"
Milei cierra el año sin más cambios de Gabinete y con el ascenso del nuevo líder de la "mesa política"
El Ministerio de Seguridad anticipó que apelará el fallo contra el protocolo antipiquetes

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar