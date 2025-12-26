Cómo fue el ataque ordenado por Donald Trump contra ISIS en Nigeria: "Escoria terrorista"

Embed

Donald Trump en guerra con el Estado Islámico

Luego de su expulsión casi total de Siria e Irak, el Estado Islámico cruzó al continente africano. Nigeria fue uno de sus objetivos. El país tiene 105 millones de habitantes y es uno de los de mayor población musulmana. Se calcula que el 50% del país profesa esa religión. A su vez, es uno de los principales países productores de petróleo de África y del mundo. Por eso, buscar afincarse allí fue una decisión simple para el grupo yihadista.

A poco de comenzar sus acciones, se transformaron en un problema para el gobierno nigeriano. Por eso, permitió ("coordinó") dijeron al simple hecho de decir a todo que "sí", al ataque con misiles de Estados Unidos.

Lluvia de misiles desde el golfo de Guinea

Las tropas norteamericanas están en todo el mundo. Soldados, bases aéreas y embarcaciones militares de por todos los mares. Desde el golfo de Guinea, en las costas de Nigeria, se lanzaron varios misiles sobre la zona del noreste nigeriano, el lugar ocupado por el Estado Islámico. Allí aplican al máximo la ley yihadista, la ley islámica. Por eso, quienes no siguen esos principios - como los cristianos - son considerados como herejes, blasfemos o enemigos directos del islam. Y los persiguen sin piedad.

Tump usó ese argumento para preparar su ataque contra ISIS, para defender pueblos libres, que tienen sus propias creencias, la enorme mayoría, cristiana.

isis en Nigeria Desde el golfo de Guinea, Estados Unidos atacó con misiles a ISIS en el noreste de Nigeria. (Foto: A24.com)

Tuvo el apoyo total del gobierno nigeriano. Como pasó antes en Siria o Irak, los gobiernos locales tienen muchos problemas y no pueden embarcarse en una guerra permanente - de estilo más tradicional - con el Estado Islámico. Por eso, la presencia militar norteamericana en el golfo de Guinea resultó providencial. Con un fuerte ataque a las posiciones de ISIS.

nigeria bombardeos Soldados nigerianos revisan el daño causado por el ataque de Estados Unidos sobre posiciones de ISIS. (Foto: Reuters)

Apenas el primer paso

En su cuenta personal por las redes sociales, el presidente Trump dijo: "Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y mortal ataque contra la Escoria Terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y matando de manera malvada, sobre todo a cristianos inocentes, a niveles no vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!"

Por eso, advirtió, esto no ha terminado, es apenas el primer ataque contra ISIS, ahora que la crisis entre Israel y Hamas aparece claramente "enfriada". Este fue solo el primer paso, advirtió el presidente de Estados Unidos.