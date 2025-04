Se filtró el tremebundo audio de la abuela de Loan donde cuenta qué le pasó: "Tuvo un accidente y lo..."

En la grabación, que tiene un tono íntimo y confuso, Catalina narra escenas del día en que el pequeño desapareció en 9 de Julio, un pueblo de la provincia de Corrientes. Su relato no solo aporta detalles nuevos, sino que también incluye menciones a personas del entorno familiar y sugiere posibles versiones que aún no habían sido tenidas en cuenta públicamente.

En el primer tramo de la grabación, la abuela de Loan relata un episodio aparentemente trivial, pero que para los investigadores podría tener un peso relevante: “Se me perdió el celular y estuve sentada en ese sillón donde me encontraste mirando mis pollos así. Pasaron dos pollos porque quedaron dos nomás... Dije: ‘Bueno San Antonio, haceme devolver el teléfono que yo sabía que cayó en el remis y el otro me decía que no. No saqué el teléfono ahí porque era chiquitito y no es para sacar fotos’”.

Este fragmento abre interrogantes sobre el rol del teléfono celular, los movimientos de la familia ese día y el contexto en que desapareció el niño. Si bien la mujer habla de forma desorganizada, los dichos están siendo revisados minuciosamente por los investigadores.

Más adelante en el audio, Catalina menciona directamente a personas cercanas, señalando quiénes habrían tomado fotografías ese día. “La que sacó fue Macarena y la madre. La madre sacó de frente y me dijo: ‘Te vamos a sacar con tu parienta’. Nos sacó a los cuatro porque el José estaba muy del lado del carro, pero la criatura no sé si salió ahí”.

Este testimonio genera un nuevo punto de análisis: las imágenes tomadas y su contenido. ¿Existen fotos del momento previo a la desaparición? ¿Quiénes estaban realmente allí y en qué situación? Las declaraciones de la abuela suman tensión a la búsqueda y podrían derivar en nuevas medidas judiciales.

Catalina también ofreció su versión de los minutos posteriores a que se supiera que Loan no estaba. “A la Victoria la llamé cuando se perdió la criatura. Yo le dije: ‘A ver si no le alcanzás por el camino’. Todavía era temprano. Bueno, salieron a las corridas... Ese fue el tema: yo no sabía”.

En este punto, el relato deja entrever cierta confusión e improvisación por parte del entorno del niño, lo que podría haber afectado las primeras horas críticas de la búsqueda. La falta de coordinación, o incluso posibles omisiones, podrían haber demorado la activación de los protocolos correspondientes.

Uno de los pasajes más llamativos del audio es la mención a una consulta con videntes. Catalina explica que, desesperada, recurrió a ayuda esotérica para ubicar al niño: “Yo llamé a Buenos Aires a los videntes... Ella me dijo: ‘Está ahí en esa tapera... está en esa casa que se ve de la calle’”.

Esta afirmación, aunque no tenga peso judicial, refleja el grado de desesperación de la familia y cómo incluso recurrieron a recursos alternativos para obtener pistas. También introduce un nuevo lugar: una tapera, una casa abandonada visible desde la calle, que podría ser investigada.

El cierre del audio es quizá el más inquietante. Catalina deja entrever que podría haber personas interesadas en el menor: “Me vieron tres personas y me dijo que le diga también que chocó y murió en el accidente y lo encerraron ahí en el monte. Laudelina va a ir a declarar y va a decir que tuvo un accidente y lo enterraron en el monte”.

Esta frase encierra varias afirmaciones graves: la existencia de un supuesto accidente, la posibilidad de que alguien haya ocultado el cuerpo, y la futura declaración de Laudelina, otra figura clave del caso. Si estos dichos fueran ratificados por la Justicia o por nuevos testigos, el rumbo de la investigación podría cambiar por completo.

Aunque no hay una confirmación oficial sobre el contenido de su próxima declaración, Catalina anticipa en el audio que Laudelina va a hablar y que su testimonio podría confirmar que Loan sufrió un accidente. Hasta ahora, Laudelina se había mantenido con bajo perfil, pero su eventual aparición ante la Justicia podría ser crucial.

Los investigadores consideran que las contradicciones dentro del entorno familiar, sumadas a los nuevos elementos revelados, ameritan revisar nuevamente cada testimonio y reconstruir con mayor precisión los minutos previos a la desaparición.

El material ya fue remitido a la Justicia y se encuentra bajo análisis. Se buscará determinar si los dichos de Catalina pueden ser corroborados con evidencia material, como imágenes, llamadas telefónicas o ubicaciones geolocalizadas. También se evaluará si hay elementos suficientes para citar a declarar a las personas mencionadas.

Este nuevo capítulo en el caso podría significar un avance o, al menos, abrir líneas de investigación que habían sido descartadas. Las autoridades ya confirmaron que las búsquedas en zonas rurales y en campos cercanos seguirán en paralelo a las pericias sobre estos nuevos datos.