"Como si fuera un perro": testigos de la muerte de Samuel Tobares revelaron qué pasó en el operativo
Un joven de 34 años falleció tras una intervención policial en Villa Parque Síquiman, en la provincia de Córdoba, que terminó con dos efectivos detenidos.
Samuel Tobares, el joven que murió en un confuso operativo policial.
Un joven de 34 años murió luego de unconfuso operativo policial realizado el domingo por la noche en una garita de colectivos ubicada sobre la ruta 38, en Villa Parque Síquiman, en la provincia de Córdoba, que derivó en la detención de dos efectivos.
El hecho ocurrió cuando la víctima, identificada como Samuel Tobares, regresaba a su casa después de completar su jornada laboral en un hotel de Villa Carlos Paz. Según informaron medios locales, había tomado un colectivo y, al descender, se sentó en una garita de madera ubicada a la vera de la ruta.
En ese momento, dos móviles policiales llegaron al lugar mientras buscaban al sospechoso de un robo ocurrido en la zona. A partir de una aparente discusión, los agentes lo redujeron y, en medio del procedimiento, el hombre se descompensó. Minutos después fue trasladado al Hospital Domingo Funes, donde llegó sin signos vitales.
La autopsia preliminar detectó golpes en varias partes del cuerpo, pero ninguno que por sí solo explique el fallecimiento. El informe aún no está cerrado: resta que se completen el estudio anatomopatológico, que analizará órganos y tejidos, además del examen toxicológico, que permitirá determinar si el joven había consumido sustancias.
Ante lo sucedido, la Fiscalía de Instrucción N°2 de Villa Carlos Paz, a cargo de Ricardo Mazzuchi, ordenó la detención de dos policías que participaron de la intervención. Ambos fueron imputados por homicidio preterintencional, una calificación que contempla muertes provocadas en un contexto de violencia pero sin intención directa de matar.
Los testigos apuntaron contra el operativo policial
Quienes estaban en la zona el domingo por la noche aportaron relatos que resultan centrales para la investigación. Guillermo, uno de los testigos que declaró ante la Justicia, sostuvo que el operativo fue extremadamente violento: “A ese chico lo mataron como si fuera un perro. Vi cuando empezó el control, cuando lo llevaron para el móvil. Lo insultaron, lo agredieron. En un forcejeo le pegaron una piña, lo tiraron contra el móvil, el chico se cayó y le pegaron patadas”, aseguró un testigo identificado como Guillermo a El Doce TV.
Luego detalló: “Estuvieron sentados arriba de él 15 o 20 minutos. Dos personas de 80 kilos arriba de un chico flaquito. Le dijeron ‘puto de mierda’, ‘gil de mierda’, ‘otario’. Le dieron como a una bolsa de boxeo”.
Según su declaración, recién cuando llegaron otros móviles los policías advirtieron que el joven no reaccionaba: “Ahí empiezan a hacerle RCP. Es mentira que ese chico se murió en el Funes. Se murió acá. Lo dejaron morir en la calle”.
Con el mismo medio, también habló una mujer que afirmó haber visto todo el procedimiento: “Al chico lo dieron vuelta y le tuvieron que hacer RCP. Después de eso, no tuvo reacción”.