"Como si fuera un perro": testigos de la muerte de Samuel Tobares revelaron qué pasó en el operativo

Ante lo sucedido, la Fiscalía de Instrucción N°2 de Villa Carlos Paz, a cargo de Ricardo Mazzuchi, ordenó la detención de dos policías que participaron de la intervención. Ambos fueron imputados por homicidio preterintencional, una calificación que contempla muertes provocadas en un contexto de violencia pero sin intención directa de matar.

Los testigos apuntaron contra el operativo policial

Quienes estaban en la zona el domingo por la noche aportaron relatos que resultan centrales para la investigación. Guillermo, uno de los testigos que declaró ante la Justicia, sostuvo que el operativo fue extremadamente violento: “A ese chico lo mataron como si fuera un perro. Vi cuando empezó el control, cuando lo llevaron para el móvil. Lo insultaron, lo agredieron. En un forcejeo le pegaron una piña, lo tiraron contra el móvil, el chico se cayó y le pegaron patadas”, aseguró un testigo identificado como Guillermo a El Doce TV.

Luego detalló: “Estuvieron sentados arriba de él 15 o 20 minutos. Dos personas de 80 kilos arriba de un chico flaquito. Le dijeron ‘puto de mierda’, ‘gil de mierda’, ‘otario’. Le dieron como a una bolsa de boxeo”.

Según su declaración, recién cuando llegaron otros móviles los policías advirtieron que el joven no reaccionaba: “Ahí empiezan a hacerle RCP. Es mentira que ese chico se murió en el Funes. Se murió acá. Lo dejaron morir en la calle”.

Con el mismo medio, también habló una mujer que afirmó haber visto todo el procedimiento: “Al chico lo dieron vuelta y le tuvieron que hacer RCP. Después de eso, no tuvo reacción”.