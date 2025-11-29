Brutal persecución a los tiros en Mar del Plata: ladrones atropellaron a dos hombres mientras huían de la Policía

Embed

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que los delincuentes, al intentar escapar marcha atrás, atropellaron al hombre que cargaba garrafas sobre la vereda, acompañado por otras personas.

El accionar policial y el estado del vehículo

En el video también se observa cómo los agentes intentaron arrinconar el vehículo, incluso con dos oficiales descendiendo del patrullero para detener la huida. A pesar del cerco, los ladrones lograron escapar en el Cronos, lo que prolongó la persecución.

Una vez detenido el auto, los efectivos encontraron una munición intacta dentro del rodado y un orificio de bala en la puerta trasera izquierda. El vehículo quedó secuestrado y fue puesto a disposición de la Comisaría Séptima para las pericias correspondientes.

La investigación continúa

La fiscal Hirigoyen dispuso el resguardo de todas las pruebas, la toma de declaraciones a víctimas y testigos y la reconstrucción de la secuencia registrada por cámaras. La causa fue caratulada como hallazgo automotor y lesiones culposas, mientras se busca identificar plenamente a los responsables de la fuga.