Brutal persecución a los tiros en Mar del Plata: ladrones atropellaron a dos hombres mientras huían de la Policía
Una de las víctimas fue trasladada a un hospital y el hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona.
Brutal persecución a los tiros en Mar del Plata.
Una violenta persecución policial se desató en las últimas horas en Mar del Plata, donde agentes se enfrentaron a tiros con un grupo de delincuentes que escapaban en un Fiat Cronos blanco robado durante la mañana del viernes. La secuencia, registrada por cámaras de seguridad, mostró cómo los sospechosos intentaron huir marcha atrás y atropellaron a un joven de 30 años que cargaba garrafas en su auto.
El hecho comenzó cuando un hombre de 42 años denunció que tres delincuentes armados lo interceptaron en la puerta de su casa, en Gutemberg al 11.500, y le robaron el vehículo. La fiscal Lorena Hirigoyen ordenó de inmediato un operativo de búsqueda a cargo del Comando de Patrullas.
La búsqueda se concentró en las zonas del Autódromo y Las Heras, donde los sospechosos fueron identificados rápidamente. Sin embargo, el conductor realizaba maniobras evasivas que dificultaron su detención.
En un primer momento, la Policía perdió de vista el Cronos, pero más tarde volvió a detectarlo y se inició una persecución a alta velocidad. Durante el operativo, el conductor embistió al joven de 30 años, que fue trasladado por una ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Fue diagnosticado con politraumatismos leves y se encontraba fuera de peligro.
Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que los delincuentes, al intentar escapar marcha atrás, atropellaron al hombre que cargaba garrafas sobre la vereda, acompañado por otras personas.
El accionar policial y el estado del vehículo
En el video también se observa cómo los agentes intentaron arrinconar el vehículo, incluso con dos oficiales descendiendo del patrullero para detener la huida. A pesar del cerco, los ladrones lograron escapar en el Cronos, lo que prolongó la persecución.
Una vez detenido el auto, los efectivos encontraron una munición intacta dentro del rodado y un orificio de bala en la puerta trasera izquierda. El vehículo quedó secuestrado y fue puesto a disposición de la Comisaría Séptima para las pericias correspondientes.
La investigación continúa
La fiscal Hirigoyen dispuso el resguardo de todas las pruebas, la toma de declaraciones a víctimas y testigos y la reconstrucción de la secuencia registrada por cámaras. La causa fue caratulada como hallazgo automotor y lesiones culposas, mientras se busca identificar plenamente a los responsables de la fuga.