La dura mea culpa de Luciana Martínez tras ser acusada de viuda negra: "Lo estoy trabajando con..."

Luciana Martinez habló a casi un mes del episodio donde fue acusada de viuda negra a mediados de marzo en un episodio involucrada junto a un amigo tras conocer a un turista norteamericano en un boliche y luego ir al lugar donde se hospedaba.
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La ex participante de Gran Hermano Luciana Martinez dio detalles del episodio donde fue acusada con un amigo de sustraer pertenencias a un turista que conocieron en un boliche.
Luciana Martinez habló a casi un mes del episodio donde fue acusada de viuda negra a mediados de marzo en un episodio involucrada junto a un amigo tras conocer a un turista norteamericano en un boliche y luego ir al lugar donde se hospedaba.
La ex participante de Gran Hermano se refirió a aquel episodio donde fue buscada por la policía y dio detalles al respecto, enfrentando algunos puntos puntuales que pusieron en duda su testimonio.
"Hoy estoy mucho más tranquila y la causa quedó en hurto. Todo lo que se dijo en los medios la verdad que no me siento parte de nada. No soy lo que se dijo y no es parte de mi esencia", precisó en el programa Puro Show (El Trece).
Y argumentó sobre el material de las cámaras de seguridad que se conoció: "Todo tiene una explicación porque yo lo viví con mi amigo, que no es mi manager y hay más videos y cámaras que no fueron entregadas. La última persona que declaró fue el recepcionista que ayudó a la verdad".
"Mi amigo tuvo intenciones de volver a entrar a entregar esas cosas que no eran de él. Se tiraron esas cosas porque se estaban peleando porque yo quería salir del baño y el muchacho no me dejaba. Yo no me llevo nada de él, todas las pertenencias se las lleva mi compañero, no yo. Yo vivo con Cristian que es mi amigo. Yo vi injusto que recién pueda declarar a lo último y el muchacho ya no estaba en el país", continuó Luciana Martínez sobre ese polémico episodio.
"Cuando se va mi amigo quiere continuar con la acción ya no en el baño sino en la cama y de repente se entra a desesperar. Le dije que me pida el coche y ahí se terminó", apuntó sobre el polémico hecho.
En ese sentido, al ser consultada por Matías Vázquez por las imágenes de las cámaras donde se la veía "relajada y no desesperada" en su actuar, la ex Gran Hermano explicó: "Yo en la vida soy así de tranquila, no soy de dramatizar nada. Por eso digo que estuve mal y es algo que yo lo estoy trabajando con el psicólogo porque es algo que ya lo viví en el Sur lamentablemente y se me rieron en la cara por ser una chica trans".
Analía Franchín notó ciertas inconsistencias en el relato de Luciana Martínez acerca del presunto robo de las pertenencias del turista norteamericano y no dudó en hacérselo saber al aire.
"Hay algo que no entiendo: ¿por qué llegan las cosas del turista a Cristian?", le preguntó directo la panelista de A la Barbarossa (Telefe).
"Ahí es donde veo: él, al tiempo, baja de la habitación. Le dije: '¿Qué pasó cuando estabas en el baño?' Me dice: 'Amiga, yo tengo las cosas en mi casa. Me cambio, voy y devuelvo todo'", respondió Martínez.
A lo que Franchín expusso: "Las robó. Si vos tenés en tu casa el bolso con pertenencias de otra persona, la robaste. Entiendo que lo defiendas, mi amor, pero las robó".
Y luego volvió a poner en duda la veracidad de su testimonio y enfatizó en optó por devolver las pertenencias porque se hizo mediático el caso: "Si no era noticia, no las devolvía. Era un robo".
"Mi amigo no necesita, tiene su trabajo. No roba", comentó la ex GH. Y la panelista cerró firme en su postura:"Es un relato incoherente. No digo que vos lo tengas, pero el que te dice él", concluyó la integrante del programa de Georgina Barbarossa.