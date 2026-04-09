La dura mea culpa de Luciana Martínez tras ser acusada de viuda negra: "Lo estoy trabajando con..."

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"Mi amigo tuvo intenciones de volver a entrar a entregar esas cosas que no eran de él. Se tiraron esas cosas porque se estaban peleando porque yo quería salir del baño y el muchacho no me dejaba. Yo no me llevo nada de él, todas las pertenencias se las lleva mi compañero, no yo. Yo vivo con Cristian que es mi amigo. Yo vi injusto que recién pueda declarar a lo último y el muchacho ya no estaba en el país", continuó Luciana Martínez sobre ese polémico episodio.

"Cuando se va mi amigo quiere continuar con la acción ya no en el baño sino en la cama y de repente se entra a desesperar. Le dije que me pida el coche y ahí se terminó", apuntó sobre el polémico hecho.

En ese sentido, al ser consultada por Matías Vázquez por las imágenes de las cámaras donde se la veía "relajada y no desesperada" en su actuar, la ex Gran Hermano explicó: "Yo en la vida soy así de tranquila, no soy de dramatizar nada. Por eso digo que estuve mal y es algo que yo lo estoy trabajando con el psicólogo porque es algo que ya lo viví en el Sur lamentablemente y se me rieron en la cara por ser una chica trans".

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El cruce entre Analía Franchín y Luciana Martínez por su relato tras el robo al turista

Analía Franchín notó ciertas inconsistencias en el relato de Luciana Martínez acerca del presunto robo de las pertenencias del turista norteamericano y no dudó en hacérselo saber al aire.

"Hay algo que no entiendo: ¿por qué llegan las cosas del turista a Cristian?", le preguntó directo la panelista de A la Barbarossa (Telefe).

"Ahí es donde veo: él, al tiempo, baja de la habitación. Le dije: '¿Qué pasó cuando estabas en el baño?' Me dice: 'Amiga, yo tengo las cosas en mi casa. Me cambio, voy y devuelvo todo'", respondió Martínez.

A lo que Franchín expusso: "Las robó. Si vos tenés en tu casa el bolso con pertenencias de otra persona, la robaste. Entiendo que lo defiendas, mi amor, pero las robó".

Y luego volvió a poner en duda la veracidad de su testimonio y enfatizó en optó por devolver las pertenencias porque se hizo mediático el caso: "Si no era noticia, no las devolvía. Era un robo".

"Mi amigo no necesita, tiene su trabajo. No roba", comentó la ex GH. Y la panelista cerró firme en su postura:"Es un relato incoherente. No digo que vos lo tengas, pero el que te dice él", concluyó la integrante del programa de Georgina Barbarossa.