Viudo negro: el oscuro pasado de Grecia Colmenares que sacude su llegada a Gran Hermano
Grecia Colmenares llega a Gran Hermano tras la salida de Andrea del Boca y revive las sombras de su pasado: del misterio de su retiro al escándalo por las denuncias contra su exmarido.
13 abr 2026, 14:18
La sorpresiva salida de Andrea del Boca de Gran Hermano tras sufrir un accidente dejó a la audiencia desconcertada. Sin embargo, la producción reaccionó rápido y convocó a una figura emblemática del mundo de las telenovelas: Grecia Colmenares, quien llega para ocupar ese lugar y despertar nuevas expectativas dentro del reality.
La actriz venezolana siempre estuvo rodeada de un halo de misterio. ¿Qué oculta Grecia, que se hizo famosa en los años ochenta en novelas de la tarde como Topacio, Manuela y tantas más? La pregunta vuelve a resonar ahora que regresa a la televisión.
Su vida personal también tuvo capítulos intensos. Se casó muy joven con Henry Zakka y más tarde con Marcelo Pelegri, con quien compartió dos décadas de matrimonio y un hijo, Gianfranco. Fue durante esa etapa que, en pleno éxito con tiras como Más allá del horizonte, decidió desaparecer del medio. Se instaló en Miami y se alejó de la Argentina, lo que alimentó especulaciones sobre los motivos de su retiro.
La abrupta desaparición de Colmenares en el pico de su carrera generó rumores de todo tipo. En los programas de chimentos se hablaba de supuestas irregularidades vinculadas a su marido, presuntas estafas que habrían empujado a la actriz a mantenerse lejos de la exposición. Años después, tras su separación, Grecia reapareció tímidamente en el Bailando 2012. Pero el verdadero escándalo estalló en 2021, cuando Norita Kriegshaber, viuda de Adrián Yospe, denunció a Pelegri por haberla estafado con falsas inversiones.
Según la denuncia, Pelegri utilizó Facebook para ganarse la confianza de la víctima y hacerle perder propiedades, joyas y hasta lingotes de oro. Ese episodio volvió a poner a Grecia en el centro de la atención mediática, aunque ya desvinculada de su exmarido. Hoy, con su ingreso a Gran Hermano, la actriz enfrenta un nuevo desafío: dejar atrás las sombras del pasado y mostrarse tal cual es ante millones de espectadores.
Cómo fue el anuncio que hizo Santiago del Moro sobre el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano
Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vuelve a sacudir la dinámica del juego con una decisión clave. Tras la salida inesperada de Andrea del Boca por el accidente que la obligó a retirarse, la producción confirmó quién ocupará su lugar: Grecia Colmenares, una de las grandes figuras de las telenovelas, que promete darle un giro intenso a la convivencia.
El anuncio lo hizo Santiago del Moro, quien además adelantó otras modificaciones dentro del reality. Por un lado, Solange Abraham será parte de La Casa de los Famosos en un intercambio internacional, mientras que Andrea del Boca quedó oficialmente fuera de la competencia.
La incorporación de Colmenares no es casualidad. La actriz venezolana ya tiene experiencia en este tipo de formatos: participó en la versión italiana de Grande Fratello, donde permaneció nada menos que 178 días, un récord que la convierte en una jugadora con antecedentes sólidos y que despierta expectativas desde el inicio.
Con 63 años, su llegada se produce en un momento clave del programa. La salida de una participante fuerte abrió un espacio que ahora ella ocupará, y la incógnita es si buscará integrarse al grupo o impondrá su estilo personal. Antes de entrar, dejó en claro su postura: "La gente va a saber de mí. Me va a ver, me va a escuchar, va a saber cómo soy como persona, como ser humano".
Su trayectoria comenzó a los 9 años y acumula más de veinte telenovelas que marcaron la televisión latinoamericana. En los últimos tiempos, más alejada de la pantalla chica, se mantuvo activa en redes sociales mostrando su día a día y proyectos personales. Ahora, con su desembarco en Gran Hermano, se abre un nuevo capítulo que promete no pasar desapercibido.