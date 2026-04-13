Viudo negro: el oscuro pasado de Grecia Colmenares que sacude su llegada a Gran Hermano

Según la denuncia, Pelegri utilizó Facebook para ganarse la confianza de la víctima y hacerle perder propiedades, joyas y hasta lingotes de oro. Ese episodio volvió a poner a Grecia en el centro de la atención mediática, aunque ya desvinculada de su exmarido. Hoy, con su ingreso a Gran Hermano, la actriz enfrenta un nuevo desafío: dejar atrás las sombras del pasado y mostrarse tal cual es ante millones de espectadores.

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Cómo fue el anuncio que hizo Santiago del Moro sobre el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vuelve a sacudir la dinámica del juego con una decisión clave. Tras la salida inesperada de Andrea del Boca por el accidente que la obligó a retirarse, la producción confirmó quién ocupará su lugar: Grecia Colmenares, una de las grandes figuras de las telenovelas, que promete darle un giro intenso a la convivencia.

El anuncio lo hizo Santiago del Moro, quien además adelantó otras modificaciones dentro del reality. Por un lado, Solange Abraham será parte de La Casa de los Famosos en un intercambio internacional, mientras que Andrea del Boca quedó oficialmente fuera de la competencia.

La incorporación de Colmenares no es casualidad. La actriz venezolana ya tiene experiencia en este tipo de formatos: participó en la versión italiana de Grande Fratello, donde permaneció nada menos que 178 días, un récord que la convierte en una jugadora con antecedentes sólidos y que despierta expectativas desde el inicio.

Con 63 años, su llegada se produce en un momento clave del programa. La salida de una participante fuerte abrió un espacio que ahora ella ocupará, y la incógnita es si buscará integrarse al grupo o impondrá su estilo personal. Antes de entrar, dejó en claro su postura: "La gente va a saber de mí. Me va a ver, me va a escuchar, va a saber cómo soy como persona, como ser humano".

Su trayectoria comenzó a los 9 años y acumula más de veinte telenovelas que marcaron la televisión latinoamericana. En los últimos tiempos, más alejada de la pantalla chica, se mantuvo activa en redes sociales mostrando su día a día y proyectos personales. Ahora, con su desembarco en Gran Hermano, se abre un nuevo capítulo que promete no pasar desapercibido.