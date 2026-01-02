Seis delincuentes atacaron a un hombre en la puerta de su casa y fue salvado por un héroe inesperado

Los asaltantes actuaron con violencia extrema

En su testimonio, la mujer subrayó que los asaltantes actuaron con violencia extrema desde el primer momento y que el objetivo del ataque fue claro. “Querían la llave del vehículo, era lo único que les importaba”, afirmó, al describir cómo el grupo sorprendió a su marido apenas estaba ingresando a su casa.

El ataque se detuvo cuando el pitbull de un vecino, Rubén, salió en defensa y arremetió contra uno de los delincuentes, provocando la huida del resto. “Es el héroe del día, es el que le salva la vida en ese momento”, aseguró Paola, al destacar el accionar del animal.

Tras el violento episodio, la víctima fue asistida por personal del SAME. De acuerdo con lo informado por su esposa, el hombre permanece herido pero fuera de peligro, y ya pudo retomar su actividad laboral, mientras la investigación avanza para identificar a los responsables del ataque.