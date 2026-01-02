Seis delincuentes atacaron a un hombre en la puerta de su casa y fue salvado por un héroe inesperado
El asalto ocurrió bajo la modalidad piraña y los agresores golpearon a culatazos y a patadas a la víctima mientras le exigían la llave de su vehículo.
Un perro pitbull de un vecino irrumpió en el ataque, mordió a uno de los agresores y logró frenar la violencia.
Un hombre de 49 años fue brutalmente atacado por seis delincuentes en Lanús cuando llegaba a su domicilio, en la previa a la cena de Año Nuevo. El asalto ocurrió bajo la modalidad piraña: los agresores lo golpearon a culatazos y patadas mientras le exigían la llave de su vehículo, pero surgió un inesperado héroe.
La secuencia de extrema violencia se interrumpió de manera improvsita cuando un perro pitbull de un vecino irrumpió en la escena,atacó a uno de los ladrones y obligó al grupo a huir, evitando consecuencias aún más graves para la víctima. La intervención del animal resultó clave para frenar el ataque.
Según se pudo reconstruir, los delincuentes se movilizaban en un Volkswagen Suran color champagne. Cuatro de ellos descendieron para cometer el robo, mientras que los otros dos permanecieron dentro del auto como apoyo para la fuga. El hecho ocurrió durante la tarde-noche y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.
Paola, esposa del hombre atacado, relató en TN la brutalidad del episodio. “Recibió tres culatazos en la cabeza, patadas en la cara y en la cabeza”, detalló, y agregó que por las heridas “le tuvieron que coser la cabeza”.
Los asaltantes actuaron con violencia extrema
En su testimonio, la mujer subrayó que los asaltantes actuaron con violencia extrema desde el primer momento y que el objetivo del ataque fue claro. “Querían la llave del vehículo, era lo único que les importaba”, afirmó, al describir cómo el grupo sorprendió a su marido apenas estaba ingresando a su casa.
El ataque se detuvo cuando el pitbull de un vecino, Rubén, salió en defensa y arremetió contra uno de los delincuentes, provocando la huida del resto. “Es el héroe del día, es el que le salva la vida en ese momento”, aseguró Paola, al destacar el accionar del animal.
Tras el violento episodio, la víctima fue asistida por personal del SAME. De acuerdo con lo informado por su esposa, el hombre permanece herido pero fuera de peligro, y ya pudo retomar su actividad laboral, mientras la investigación avanza para identificar a los responsables del ataque.