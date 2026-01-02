Dramático accidente: una pareja adolescente volcó con el auto, cayó en un canal y su bebé no pudo ser rescatado
El hecho ocurrió en la localidad rionegrina de Chimpay durante la mañana del jueves. El niño viajaba junto a sus padres, una pareja de adolescentes, cuando el auto despistó, volcó y terminó dentro de un canal.
El inicio de 2026 estuvo marcado por una tragedia en la provincia de Río Negro. Un bebé de un año murió luego de caer a un canal de riego tras un violento accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Chimpay. El niño viajaba junto a sus padres, una pareja de adolescentes de 16 y 17 años.
El hecho ocurrió ayer, minutos después de las seis de la mañana, en la intersección de las calles 9 de Julio Norte y Los Claveles, en el departamento Avellaneda. Según informaron medios locales, la familia se desplazaba a bordo de un Renault Sandero cuando, por razones que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, despistó, volcó y terminó dentro de un canal de riego.
Los dos adolescentes lograron salir del auto por sus propios medios, pero el bebé quedó atrapado en el interior. Personal policial llegó al lugar e intentó rescatarlo, aunque en un primer momento no logró ubicarlo. Luego se sumaron bomberos voluntarios, quienes dieron vuelta el vehículo y rompieron una de las ventanillas laterales para inspeccionar el habitáculo, sin encontrar al niño.
Minutos más tarde, una vecina alertó a las autoridades tras observar un “bulto” flotando en el canal, a unos 300 metros del lugar donde había quedado el automóvil, según consignó Diario Río Negro. El bebé fue rescatado del agua y trasladado de urgencia en un móvil policial al hospital, mientras se le practicaban maniobras de reanimación. Pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.
La investigación quedó a cargo del fiscal Daniel Zornitta, quien caratuló la causa como “homicidio culposo en accidente de tránsito”. Ambos padres del niño quedaron vinculados al expediente.
En el marco de la investigación, al padre, de 17 años, se le extrajo una muestra de sangre para determinar si había consumido alcohol o drogas al momento del siniestro. Además, el vehículo fue secuestrado y la Brigada de Investigaciones comenzó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la mecánica del accidente.
El otro terrible accidente en Córdoba
Por otro lado, una nena de 9 años murió este miércoles en la provincia de Córdoba tras ahogarse en el jacuzzi de un hotel rural ubicado en la zona de Oncativo, departamento Río Segundo. La menor, oriunda de Córdoba capital, se encontraba alojada junto a sus padres cuando ocurrió el episodio, cerca de las 20.10.
De acuerdo con información oficial de la Unidad Regional Departamental Río Segundo, el hecho se produjo en el Hotel Rural Nono Luigi. Tras un llamado de emergencia, personal médico asistió a la niña y una ambulancia la trasladó a la Clínica Gatti de Oncativo, donde se le realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 45 minutos. Finalmente, se confirmó su fallecimiento.
El parte policial indicó que la menor sufrió una broncoaspiración mientras se encontraba en el jacuzzi. Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación y la causa fue caratulada como “muerte dudosa”. Los padres de la niña, de 40 y 39 años, recibieron contención profesional, mientras la Justicia avanza para esclarecer lo ocurrido.