Dramático accidente: una pareja adolescente volcó con el auto, cayó en un canal y su bebé no pudo ser rescatado

La investigación quedó a cargo del fiscal Daniel Zornitta, quien caratuló la causa como “homicidio culposo en accidente de tránsito”. Ambos padres del niño quedaron vinculados al expediente.

En el marco de la investigación, al padre, de 17 años, se le extrajo una muestra de sangre para determinar si había consumido alcohol o drogas al momento del siniestro. Además, el vehículo fue secuestrado y la Brigada de Investigaciones comenzó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la mecánica del accidente.

El otro terrible accidente en Córdoba

Por otro lado, una nena de 9 años murió este miércoles en la provincia de Córdoba tras ahogarse en el jacuzzi de un hotel rural ubicado en la zona de Oncativo, departamento Río Segundo. La menor, oriunda de Córdoba capital, se encontraba alojada junto a sus padres cuando ocurrió el episodio, cerca de las 20.10.

De acuerdo con información oficial de la Unidad Regional Departamental Río Segundo, el hecho se produjo en el Hotel Rural Nono Luigi. Tras un llamado de emergencia, personal médico asistió a la niña y una ambulancia la trasladó a la Clínica Gatti de Oncativo, donde se le realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 45 minutos. Finalmente, se confirmó su fallecimiento.

El parte policial indicó que la menor sufrió una broncoaspiración mientras se encontraba en el jacuzzi. Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación y la causa fue caratulada como “muerte dudosa”. Los padres de la niña, de 40 y 39 años, recibieron contención profesional, mientras la Justicia avanza para esclarecer lo ocurrido.