Nicolás Cabré y su hija Rufina como nunca los viste: risas, baile y una tierna confesión

Lejos de los escenarios y las cámaras de rodaje, Nicolás Cabré volvió a dejar en claro que su rol más importante no está sobre las tablas, sino en la vida cotidiana: ser papá.

Lejos de los escenarios y las cámaras de rodaje, Nicolás Cabré volvió a dejar en claro que su rol más importante no está sobre las tablas, sino en la vida cotidiana: ser papá. Y que, muchas veces, hacer el ridículo es la forma más sincera de demostrar amor.





Cuál fue el duro imprevisto que sufrió Nicolás Cabré en su reencuentro con Rufina

Nicolás Cabré vivió finalmente su tan esperado reencuentro con Rufina, con quien compartió las celebraciones de fin de año, luego de que la niña pasara la Navidad junto a su mamá, la China Suárez.

El actor debutó la semana pasada en Villa Carlos Paz con Ni media palabra, la obra que protagoniza junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez, bajo la codirección de Rocío Pardo. Más allá de que la temporada teatral se desarrolla en esa ciudad, tanto él como su pareja sienten un profundo vínculo con Córdoba, una provincia que consideran especial en sus vidas y que ocupa un lugar emocional destacado, al punto de haber elegido ese mismo escenario para celebrar allí su casamiento.



En ese contexto, la presencia de la pequeña suma un valor emocional extra. La hija del actor llegó para acompañarlo en uno de los momentos más intensos del año, reforzando un vínculo que siempre se mostró sólido y cercano.

Pero el reencuentro no transcurrió sin sobresaltos. Lejos de ser completamente tranquilo, estuvo atravesado por un episodio inesperado del que también fue parte su esposa y que la propia pareja decidió hacer público a través de su cuenta de Instagram. ¡Se olvidaron las llaves de la camioneta en el camarín!

Sentados a un costado del rodado, lejos de dramatizar el contratiempo que podría haberles demorado los planes, eligieron tomárselo con calma y buen humor. "Alguien se olvidó las llaves de la camioneta en el camarín", escribió el actor en la historia junto a un emoji riéndose.