El actor enterneció a sus seguidores al compartir un momento íntimo junto a su hija durante una tarde de pileta. Mientras la China Suárez se encuentra en Estambul, Turquía, junto a Mauro Icardi, Rufina disfruta de sus vacaciones con Nicolás Cabré y el tierno momento no tardó en volverse viral en redes sociales. Mirá.
2 ene 2026, 17:14
Nicolás Cabré y su hija Rufina como nunca los viste: risas, baile y una tierna confesión
Nicolás Cabré volvió a emocionar a sus seguidores con una postal tan simple como poderosa: un padre haciendo el ridículo con un solo objetivo, ver reír a su hija. En las últimas horas, el actor compartió en sus redes sociales un video grabado durante una tarde de calor, pileta y descanso en un refugio de campo en Miramar, donde pasó Año Nuevo junto a su pareja, Rocío Pardo, con la cual se encuentran recargando energías antes de retomar la temporada teatral en Villa Carlos Paz con la obra Ni media palabra, junto al Bicho Gómez y Mariano Martínez.
El video, dividido en dos partes, muestra en la parte superior a Rufina riendo a carcajadas, mostrando los dientes y disfrutando del momento, y en la parte inferior a Cabré bailando de manera descontracturada, sin filtro y “haciendo el ridículo” solo para divertirla. La escena, íntima y genuina, no tardó en multiplicarse en Instagram y generar una catarata de reacciones.
Junto a las imágenes, el actor escribió un mensaje que tocó fibras profundas: “Te grabé sin que te dieras cuenta… así me quedaba registrada la carita por la que vivo y voy a vivir siempre”. Y agregó, sin vueltas y con total entrega: “Voy a hacer la cosa más importante o el ridículo más grande solo para verte así el resto de mi vida. Te amo con todo mi ser”.
Rufina, fruto de la relación entre Nicolás Cabré y la China Suárez, pasa estos días de vacaciones junto a su papá, disfrutando de la tranquilidad, el campo y el tiempo compartido. En paralelo, la actriz se encuentra en Estambul, Turquía, acompañando a Mauro Icardi en su presente personal y profesional, lo que volvió a poner en foco las distintas postales familiares que cada uno elige mostrar en sus redes.
Como era de esperarse, la publicación cosechó miles de likes y comentarios cargados de emoción. “Nada más lindo que ver un papá hacer feliz a su hijita”, “Esos momentos son los que quedan para siempre” y “Ojalá todos los chicos con padres separados tuvieran la suerte de Rufina”, fueron algunos de los mensajes más destacados.
Lejos de los escenarios y las cámaras de rodaje, Nicolás Cabré volvió a dejar en claro que su rol más importante no está sobre las tablas, sino en la vida cotidiana: ser papá. Y que, muchas veces, hacer el ridículo es la forma más sincera de demostrar amor.
