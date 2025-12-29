Atropelló a un supuesto ladrón, lo arrastró por 350 metros y le provocó una terrible consecuencia

MDZ

La secuencia del atropello

En ese punto se desató la parte más extrema del episodio. De acuerdo con la reconstrucción preliminar del hecho, el conductor embistió al joven con el auto y lo arrastró por al menos 350 metros. El recorrido comenzó sobre la calle Godoy Cruz, continuó hasta Echeverría, luego giró hacia el oeste por Tito Laciar y finalizó cuando el vehículo se detuvo a unos 20 metros de la esquina.

Testigos que presenciaron la escena indicaron que el automovilista habría tenido una clara intención de herir al joven y aseguraron que, en un momento, incluso habría realizado una maniobra marcha atrás para volver a atropellarlo.

mendoza

Cuando arribaron al lugar efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), se encontraron con una escena impactante: manchas de sangre sobre el asfalto y al joven de 19 años con lesiones de extrema gravedad.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde permanece internada en estado crítico. Como consecuencia de las heridas sufridas durante el arrastre, los médicos debieron amputarle ambas piernas.

Investigación y antecedentes

En medio del operativo policial, una tercera persona se presentó de manera espontánea y devolvió los objetos robados durante el asalto. Tras entregar el celular, el casco y las zapatillas, se retiró del lugar sin ser identificada.

El conductor del vehículo, por su parte, se dio a la fuga tras el atropello. Sin embargo, cerca de una hora después regresó al lugar y se entregó voluntariamente para prestar declaración ante las autoridades. Por orden de la Oficina Fiscal N°2, a cargo de la fiscal Florencia Díaz Peralta, el hombre quedó aprehendido mientras avanza la investigación.

Con el correr de las horas, la causa sumó datos relevantes. Según trascendió, el joven atropellado cuenta con antecedentes penales y tiene una medida pendiente desde enero por una causa de homicidio simple en grado de tentativa.

Asimismo, se conoció que el conductor del Volkswagen Gol también posee un extenso prontuario judicial. En el pasado fue investigado por robos calificados y agravados, infracciones a la ley de estupefacientes, amenazas, daños y una causa por violencia de género en 2022.