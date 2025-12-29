Atropelló a un supuesto ladrón, lo arrastró por 350 metros y le provocó una terrible consecuencia
Un violento episodio se registró en la provincia de Mendoza, donde un hombre atropelló a un presunto ladrón, lo arrastró durante más de 300 metros con su vehículo y lo dejó gravemente herido, luego de haber sido víctima de un asalto minutos antes. El hecho es investigado por la Justicia provincial y generó conmoción por la brutalidad de la secuencia.
Todo comenzó pasada la medianoche en la Plaza del Encuentro, cuando un hombre de 31 años se encontraba junto a su pareja, una joven de 25, y ambos fueron abordados por un grupo de personas. Según la denuncia realizada ante la Policía, los atacantes los amenazaron con botellas de vidrio, lo que derivó en una pelea que quedó registrada parcialmente por cámaras de seguridad de la zona.
Durante el forcejeo, los agresores les robaron un teléfono celular, un casco de motocicleta y un par de zapatillas. Además, la mujer fue agredida físicamente en medio del ataque. Tras el asalto, los delincuentes se dieron a la fuga.
Lejos de aguardar la llegada de los efectivos policiales, el hombre decidió subirse al Volkswagen Gol propiedad de su pareja y salir en búsqueda de los asaltantes. Minutos más tarde, en la intersección de las calles Godoy Cruz y Alpatacal, aseguró haber reconocido a uno de los presuntos ladrones, un joven de 19 años.
La secuencia del atropello
En ese punto se desató la parte más extrema del episodio. De acuerdo con la reconstrucción preliminar del hecho, el conductor embistió al joven con el auto y lo arrastró por al menos 350 metros. El recorrido comenzó sobre la calle Godoy Cruz, continuó hasta Echeverría, luego giró hacia el oeste por Tito Laciar y finalizó cuando el vehículo se detuvo a unos 20 metros de la esquina.
Testigos que presenciaron la escena indicaron que el automovilista habría tenido una clara intención de herir al joven y aseguraron que, en un momento, incluso habría realizado una maniobra marcha atrás para volver a atropellarlo.
Cuando arribaron al lugar efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), se encontraron con una escena impactante: manchas de sangre sobre el asfalto y al joven de 19 años con lesiones de extrema gravedad.
La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde permanece internada en estado crítico. Como consecuencia de las heridas sufridas durante el arrastre, los médicos debieron amputarle ambas piernas.
Investigación y antecedentes
En medio del operativo policial, una tercera persona se presentó de manera espontánea y devolvió los objetos robados durante el asalto. Tras entregar el celular, el casco y las zapatillas, se retiró del lugar sin ser identificada.
El conductor del vehículo, por su parte, se dio a la fuga tras el atropello. Sin embargo, cerca de una hora después regresó al lugar y se entregó voluntariamente para prestar declaración ante las autoridades. Por orden de la Oficina Fiscal N°2, a cargo de la fiscal Florencia Díaz Peralta, el hombre quedó aprehendido mientras avanza la investigación.
Con el correr de las horas, la causa sumó datos relevantes. Según trascendió, el joven atropellado cuenta con antecedentes penales y tiene una medida pendiente desde enero por una causa de homicidio simple en grado de tentativa.
Asimismo, se conoció que el conductor del Volkswagen Gol también posee un extenso prontuario judicial. En el pasado fue investigado por robos calificados y agravados, infracciones a la ley de estupefacientes, amenazas, daños y una causa por violencia de género en 2022.