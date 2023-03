Sergio Berni en A24: "Pensar que el Ejército puede intervenir en el narcotráfico es una estupidez"

"Es una estupidez supina (...) El ejército tiene otra finalidad, no está preparado para esto. Tiene otra doctrina y otra mirada de la situación y del conflicto", recalcó en relación al tema.

Sobre los incidentes que se desencadenaron ayer tras el ataque al nene de 11 años. Maxi Jerez, Berni sostuvo que este tipo de imágenes "cada tanto ocurren a lo largo y ancho del país".

"El narcotráfico es un fenómenos que el mundo no ha encontrado solución, eso no quiere decir que los narcos hayan ganado", agregó, y sostuvo: "Eso lo dijo Aníbal Fernández, usted me pregunta a mí y yo le digo que no, y no me resigno a que eso suceda".

Por último, el ministro bonaerense afirmó: "Es una obligación del Estado nacional ser la columna vertebral para avanzar en esos lugares donde la causa es la ausencia del Estado". Y concluyó: "Ayer, vimos la foto que evidencia la exclusión y la marginalidad".

Cómo fue el ataque en Rosario a un niño de 11 años murió tras una balacera

Un niño de 11 años fue asesinado esta semana de al menos un disparo en la espalda y otros tres resultaron heridos luego de ser atacados por un hombre que disparó hacia un grupo de personas que estaban sobre el frente de una vivienda donde se encontraban los menores, en un barrio al noroeste de la ciudad santafesina de Rosario.

El ataque ocurrió cerca de las 2.30 frente a una casa ubicada en pasaje María de los Ángeles al 1500, en la zona de Cabal y San José, del barrio Empalme Graneros, en el noroeste de Rosario.

Fqh82CrWIAcJWvP.jpg Rosario: Máximo Jerez, el niño ,de 11 años que murió este domingo por el balazo de un hombre que disparó contra un grupo de personas en la puerta de un kiosco (Foto: Radio con Vos).

Según indicaron las fuentes, un hombre que aún no fue identificado llegó hasta el lugar y comenzó a disparar a la vivienda, donde en la vereda había un grupo de personas, entre ellos varios niños.

A raíz de los disparos, un menor de 11 años recibió al menos un tiro en la espalda, lo que le provocó la muerte. Los otros tres chicos heridos en el mismo episodio -de 2, 13 y 14 años- continuaban internados "con buena evolución", aunque uno de ellos aún está en terapia intensiva.

