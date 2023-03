La ola de crímenes narco en Rosario agiganta la grieta en el Gobierno y en Juntos por el Cambio

La misma amenaza narco divide a Juntos por el Cambio. La presidenta del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, propuso el uso de las Fuerzas Armadas para Rosario. Pero el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, su competidor interno para las presidenciales, aseguró que hay que usar la Gendarmería y no el Ejército.

La ex ministra de Seguridad Sabina Friederic señaló que Lionel Messi podría participar de una campaña de desarme, lo cual es semejante a proponer que Alberto Fernández participe de la selección de futbol.

El Gobierno hizo silencio y no comentó nada

Durante la jornada de ayer, A24.com consultó a los voceros del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y del ministerio de Seguridad, Aníbal Fernández, qué medidas analizaba el Gobierno para hacer frente a los asesinatos de las últimas horas. La respuesta fue un silencio absoluto: no hay respuestas. Apenas algunas medidas administrativas que tendrán impacto dentro de meses o años.

No hay medidas en estudio. Ningún funcionario nacional ni provincial expresó sus condolencias por el niño de 12 años, el joven de 17 y el comerciante que fueron asesinados en los últimos tres días.

Cuando los narcos dispararon 14 tiros sobre el supermercado de la familia de Antonella Roccuzzo toda la política se movilizó en declaraciones altisonantes. Alberto Fernández llegó a decir: “Algo más tendremos que hacer” y en un hallazgo discursivo agregó: “Rosario es Argentina”.

Los vecinos hicieron el trabajo de la policía

narco rosario.jpeg

Ante la ausencia de autoridad, los vecinos de Rosario identificaron al presunto asesino narco de Máximo Jerez, intentaron lincharlo en su casa y provocaron que la policía rosarina lo detuviera. Los vecinos enardecidos por la muerte Máximo Jerez destruyendo cinco bunkers del narco. Hicieron el trabajo que debería hacer la policía.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sólo dijo que “hay dos detenidos de esa familia que serían los responsables y mi gente me dice que estaría todo calmo". Pero los detenidos, se supo, eran cuatro. Fernández dijo que no sabía detalles porque la Gendarmería no actuó y él había viajado a Formosa.

La vicepresidenta Cristina Kirchner está ocupada en cosas más urgentes. Este jueves el Tribunal Oral Federal 2 difundirá los fundamentos de la sentencia que la condenó a seis años de prisión por la causa Vialidad. El día siguiente reaparecerá en un acto en donde una universidad le entregará una distinción.

El sábado próximo el ala de La Cámpora de Andres Larroque le hará un acto en Avellaneda para hacerle un “operativo clamor” por su candidatura: no está “proscripta”, según esos militantes que la postulan. Pero ella no será candidata.

Daniel Scioli dice que está "a la derecha de la derecha" en el tema narco

El único que hablo del narco en las últimas horas fue Daniel Scioli. El gobernador provincial, Axel Kicillof, hizo una apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura y no dijo una sola palabra del narcotráfico bonaerense, como si no existiera o como si Rosario quedara muy lejos.

En cambio, Scioli señaló que “hay que combatirlo con todo, pero dentro del marco de la Constitución”. Y añadió que “el narcotraficante es un delincuente y como tal hay que tratarlo con toda la fuerza de la ley, en eso estoy a la derecha de la derecha”. No quedo allí: “Si los tipos están dispuestos a todo el Estado tiene que estar dispuesto a usar todas las herramientas del derecho para combatirlos”.

En declaraciones radiales, Scioli dijo que hay que “usar todos los recursos humanos, logísticos, inteligencia del Estado y fuerzas federales para que el narco no avance. Tenemos que buscarlos uno por uno, que ellos sientan miedo y no la sociedad”. señaló también que “las personas más humildes están pidiendo mayor rigor, la mayor fuerza”.

El Gobierno no tuvo medidas para comunicar frente a tres asesinatos

Agustín Rossi, jefe de Gabinete, Wado De Pedro, ministro del Interior, Omar Perotti, gobernador de Santa Fe se reunieron el viernes en Casa Rosada ante la crisis por el avance narco y el ataque a Messi..jpg

En cambio, en el Gobierno hubo silencio y ausencia de medidas contra el delito. Este lunes se conoció la noticia de que en Rosario ejecutaron a otra víctima, Gustavo Leonel Granados, de 35 años, un comerciante dueño de taller mecánico que vendía un auto y se hicieron pasar por los compradores. Se sumó a Máximo Jerez, de 12 años, a un adolescente de 17, y a otros 62 víctimas del narco en lo que va de 2023.

Fue horas después de que los vecinos quisieron linchar al presunto narco que asesinó a Máximo Jerez, cuando estaba con amiguitos celebrando un cumpleaños en un barrio y provocó heridas graves a otros dos niños. El crimen del mecánico ocurrió en Rondeau al 3900 en el barrio La Florida, donde estaba el taller. Fue a metros de un centro de jubilados.

En la Casa Rosada los problemas pasan por otra parte. Aseguran que Alberto Fernández comenzó a resignarse de que no podrá tener chances de ser reelegido. “Seguirá diciéndolo porque si no no puede gobernar los meses que faltan”, dijo un miembro del Movimiento Evita.

Alberto Fernández fue abandonado hasta por el Movimiento Evita

Tanto Fernando “Chino” Navarro, como Emilio Pérsico y Gildo Onorato, de ese movimiento, ya no apuestan por el Presidente. Navarro lo trata mejor porque es su amigo personal. Pero Pérsico y Onorato dijeron públicamente que no apoyarán su reelección, porque “apostarán por un candidato que pueda ganar”. Navarro se abstiene de negarle el apoyo, pero tampoco lo respalda.

Los únicos que expresaron apoyo a la reelección del Presidente fueron Aníbal Fernández y el canciller Santiago Cafiero. Ni siquiera el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, expresó su favoritismo por su jefe.

Hasta hace un mes, el candidato de la unidad del Frente de Todos podía ser el ministro de Economía, Sergio Massa. Pero dependía de su gestión en la cartera: la inflación de febrero que se conocerá en marzo se perfila para otro 6% mensual y ya es imposible que en marzo o abril pueda bajar a 3% y algunas décimas, como se había propuesto hace cinco meses.

Daniel Scioli comienza a ser mirado como el candidato de todos

“La inflación no cede y el canje de deuda de 7 billones de pesos está revelando que la economía está quebrada y no podemos pagar la deuda”, señaló un funcionario de la Casa Rosada a A24.com. Massa comienza a ser descartado como candidato.

Por su parte, Cristina Kirchner ha dicho internamente que no será candidata a nada y Kicillof sólo se presentará para su reelección como lo confirmó ayer en su discurso de apertura de sesiones. Tampoco mide el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, como candidato del kirchnerismo.

Ningún gobernador, como Juan Manzur de Tucumán, ni Jorge Capitanich, de Chaco, garantiza tampoco una victoria. “El único instalado y que conoce todo el mundo, que tiene un techo para recorrer es Daniel Scioli”, dijo una voz muy cercana al Presidente. Scioli comienza a ser visto como el candidato posible y de todos.

El narco también divide a Juntos por el Cambio

La guerra contra el narco también enfrentó a Rodriguez Larreta contra Patricia Bullrich. El jefe de gobierno porteño rechazó la propuesta de Bullrich de enviar a las Fuerzas Armadas a luchar contra el narco. “La Gendarmería está mucho más preparada”, dijo el jefe de gobierno porteño.

También tomó distancia de Bullrich, que pidió la renuncia de Aníbal Fernández. “Yo no creo en esto de que los problemas se resuelven porque uno renuncie o no. Acá el problema es el Presidente, no el ministro”, dijo Rodríguez Larreta.

La propuesta de Bullrich es también saturar el territorio con la Gendarmería y apostar a las Fuerzas Armadas en círculos concéntricos alrededor de Rosario para circunscribir el problema y dar apoyo logístico y territorial. La precandidata presidencial fue ministra de Seguridad y conoce a la Gendarmería, a la que también piensa llamar para combatir al narco.

En otro plano, Larreta y Bullrich se disputaron durante el fin de semana la Unión Cívica Radical. El jefe de gobierno porteño había hecho actividades y fotos junto al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al senador Martín Lousteau, sus dos aliados radicales. Larreta imagina a Morales, presidente del comité nacional de la UCR, como su candidato a vicepresidente, para lograr el apoyo de la estructura territorial del radicalismo en todo el país.

Bullrich quiere de vice a un radical de Santa Fe, Córdoba o Corrientes

bullrich mendoza.jpeg

Es por eso que Patricia Bullrich no fue inocente al tomarse una fotografía en la Fiesta de la Vendimia con un grupo de altos jefes de la UCR y gobernadores radicales, entre los cuales puede estar su candidato a vicepresidente, según imaginan en su campamento, señalaron algunas fuentes a A24.com.

En esa foto estaban los gobernadores Rodolfo Suárez, de Mendoza; Gustavo Valdés, de Corrientes, el senador Alfredo Cornejo, que pretende suceder a Suárez, el jefe del bloque de senadores radicales, Luis Naidenoff, la senadora Carolina Losada, el diputado cordobés Rodrigo de Loredo, y el diputado y candidato a presidente Facundo Manes, entre otros.

Cornejo quedó descartado como vicepresidente de Bullrich, porque decidió volver a competir por la gobernación de Mendoza. “Hoy el candidato a vice de Patricia sería un radical y de alguna de estas provincias: Córdoba, Santa Fe o Corrientes, donde hay nombres de peso”, señalan en el entorno de Bullrich.

Según pudo saber A24.com, Bullrich piensa en De Loredo por Córdoba, en Carolina Losada por Santa Fe, o en el gobernador Valdés por Corrientes. Entre esos, saldría el compañero de fórmula, según las intenciones de la precandidata.