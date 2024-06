Sergio Berni sobre el caso Loan: "Si Cristina fuera presidenta, me hubiera mandado el primer día a Corrientes"

Durante una entrevista radial, Berni afirmó que se perdió mucho tiempo en la investigación: “La desaparición de un niño en este ámbito siempre es una cuestión compleja y acá se perdió mucho tiempo”.

Sergio Berni apuntó contra la gestión de Patricia Bullrich

El exministro de Seguridad bonaerense cuestionó a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Lo peor es que en Paraguay dijeron que no van por eso, van porque hay una reunión de la OEA (Organización de Estados Americanos). Solo en Argentina se permite que los políticos mientan descaradamente, faltando el respeto a la sociedad, y no tengan ninguna consecuencia”, planteó Berni.

Asimismo, en diálogo con Radio 10,recordó que durante la campaña de 2015 acusaban al gobierno kirchnerista de no tener controles en la frontera: “Nos dijeron que si llegaban ellos esto se iba a acabar y no hicieron nada, dijeron que iban a llenar la fronteras de radares y no pusieron ni uno; iban a mandar al Ejército a la frontera y no lo hicieron". "A Bullrich se le escapó Samid y todavía no saben cómo. Es Samid, no es un nene de nueve años”, chicaneó.

“No me gustaría decir que se hizo todo mal, me gustaría decir que se perdió mucho tiempo. Igualmente en el expediente hay actuaciones secretas, reservadas, que las saben los fiscales y jueces intervinientes, y que nosotros desconocemos. Sería apresurado decir que se hizo todo mal. Sí, a la vista de los resultados, el mecanismo de seguridad de Corrientes no se movió con la celeridad que se tenía que mover”, completó.