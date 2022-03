Yanina Latorre incineró a Silvina Escudero: "La encontré teniendo sexo con..."

los especiaistas del show Latorre Escudero.jpg Los especialistas del show fue el programa en el que Yanina Latorre y Silvina Ecudero fueron compañeras de camarín, y la primera encontró a la segunda teniendo sex virtual con su novio.

"Sabes que trabajó en un programa, a la tarde un fracaso, no es un chiste, fue un fracaso, el de Polino y María del Cerro, que no cuajaron, donde lo único rescatable era yo en un sillón raro. No hicimos ni dos puntos", apuntó entre risas Yanina Latorre. Y siguió "Silvina era mi compañera de camarín, estábamos en el camarín Silvina, Sol Pérez y yo, esto es hermoso, compartíamos, todavía yo no exigía tanto. Yo fui creciendo, ahora lo merezco. Sol Pérez recibía unos regalos hermosos, jajaja".

Y yendo al punto en cuestión, la panelista de LAM detalló "Silvina Escudero tenía media hora, perdón Silvina si me estás mirando, era sobre sexo en facetime con el novio. Un día entré yo, no había llave, la vi y desfilaba en tacos sin corpiño, bombacha bien metida y le desfilaba, le movía ahí dentro". Al tiempo que terminó la incómoda anécdota contando "Yo entro... Hola qué tal, llegó la vieja le digo a ella y el novio". Y ante la pregunta de Nazarena Vélez de si vio si el novio estaba haciendo algo, Yanina remató "No, yo me fui rápido porque dije a ver si el tipo se está tocando".

Yanina Latorre, con todo contra Julia Mengolini: "Sos una inútil"

Yanina Latorre estalló hace unos días contra Julia Mengolini en LAM. La panelista desató su furia después de escuchar dichos de la conductora en su contra en el aire de Futurock.

"¿Por qué Yanina dijo que no pegué un éxito? ¿Qué es pegar un éxito? ¿Tengo que hacer una sesión con Bizarrap, boluda? ¡Tengo una radio estúpida de mierda! ¿Vos qué hiciste? ¡Sos panelista!", expresó la conductora del ciclo radial Segurola y Habana.

Así, tras las declaraciones de Mengolini, Yanina hizo su descargo. "Primero: no sabemos cómo compraste la radio. No te odio por kirchnerista. No me gusta el kirchnerista que usa el kirchnerismo para vivir y comer. ¿Se entiende?", exclamó la panelista.

latorre mengolini.jpg Yanina Latorre en uno de sus cruces mediáticos, le respondió a Julia Mengolini desde LAM.

La angelita recordó cuál fue el origen del conflicto entre ellas. "Un día mi hija fue a un programa, le preguntaron lo que le pasó a su papá -es hija de un tipo que le metió los cuernos a la madre-. Ella y las idiotas que trabajan en su programa, estuvieron tres horas diciendo 'Lola Latorre, que chica pelotuda, con la plata que tiene, que es rica, que va a Punta del Este, ¿por qué llora?'. Se ve que los ricos no podemos llorar", aseguró.

Muy enojada con Mengolini, Yanina la trató de "mediocre" y siguió pegándole. "Sos inútil. Tenés un programa de radio que es una mierda, un radio que es una mierda, que no sé cómo sos dueña, y trabajás con cuatro idiotas que te van siguiendo en el chiste", agregó.

Por último, la angelita explicó por qué cree que la conductora de Futurock nunca tuvo un éxito. "¿Sabés lo que es tener éxito? Que la gente te conozca y te respete. Vos estuviste en Intratables como una rata y, cuando te hablaron del Gobierno, los defendiste y dijiste que el proyecto era tan bueno que no te importaba si eran chorros. Te mando un beso inútil", cerró.