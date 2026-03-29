Santiago Martínez habló desde la cárcel tras ser condenado: la desesperante reacción de Emily Ceco

santiago martinez descargo tras la condena por la denuncia de emily ceco

En su descargo, Martínez remarcó: “Ese circo es el que me juzgó. Los peritos criminológicos dijeron en sus informes que fueron lesiones leves, jamás hubo peligro de muerte y ella siempre estuvo libre de hacer lo que quisiera".

“Jamás ejercí la manipulación y el control que dicen, eso es mentira y sé que se va a probar la verdad. Hoy toca silencio y esperar que en algún momento la Justicia juzgue con pruebas reales y no basándose en un relato”, concluyó el hombre.

Tras hacerse público ese mensaje, Emily Ceco utilizó su cuenta de Instagram para expresar cómo la afectaron esas palabras de su ex pareja y se mostró preocupada y angustiada por la situación pese a la firme condena que recibió su ex.

“Después de todo lo que viví, lo único que quiero es estar en paz. Pero ver este tipo de publicaciones desde la cárcel, de quien intentó quitarme la vida, no sólo me lastima, me revictimiza, también me genera muchísimo miedo”, indicó.

Y cerrró pidiendo vivir con tranquilidad tras el calvario que sufrió: “La justicia ya lo condenó a 15 años de prisión por unanimidad. Aun así, siento que esto no termina. Que de alguna manera se me sigue violentando. Solo quiero vivir en paz”, cerró.

emily ceco respuesta a santiago martinez tras la condena

Emily Ceco contó qué le hacía la madre de Santiago Martínez mientras ella declaraba en el juicio

Emily Ceco contó el hostigamiento y los insultos que sufrió durante el juicio contra Santiago Martínez por parte de los familiares de su ex pareja se burlaban de ella en plena audiencia.

“La mamá se reía mientras yo declaraba o cada vez que la jueza nombraba mi nombre”, contó con dolor la ex participante de Love is Blind en diálogo con Bondi Live.

Y en ese sentido cuestionó esa actitud de la madre de su ex: “Considero que no tiene ni un grado de empatía, la vergüenza... ¿No tenés vergüenza de que estén juzgando a tu hijo por intentar matar a una mujer y aún así faltarle el respeto de esta manera?”.

Emily Ceco remarcó que ese hostigamiento de la familia de Martínez no fue aislado y se repetía: “Hasta el último día que él declaró todos los días pasaban por al lado mío y me dijeron que les daba asco", comentó.

"Los días que estuvieron en el juicio era ellos mirando al Tribunal y diciéndoles por lo bajo a mi familia que eran unos negros villeros, unos indios, que dábamos asco, que dábamos vergüenza, que yo mentía”, continuó Ceco sobre el tenso clima que debió soportar durante las jornadas del juicio.