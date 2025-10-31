Siete detenidos por el brutal crimen de la jubilada en San Isidro: cuál es la principal hipótesis

El vínculo con “La Banda del Millón”

El caso está en manos del fiscal Patricio Ferrari, quien confirmó la conexión entre los arrestados y “La Banda del Millón”, una organización criminal nacida en Villa La Cava, San Isidro.

El grupo es conocido por sus entraderas violentas contra jubilados, sus posteos en redes mostrando botines en dólares, y por al menos dos asesinatos: el de Iturriaga y el del empresario Jorge De Marco, ocurrido en marzo de 2024.

El presunto jefe, Hugo “Castillito” Castillo, fue allanado en su celda de un penal de menores en Virrey del Pino, donde también está detenido Thiago Sandoval. Las investigaciones indican que el crimen de Acassuso fue ordenado desde la cárcel, con instrucciones enviadas a través de un grupo de WhatsApp.

NI6ELSR5QNA7DDZLZIRWK3OFSA María Susana Rodríguez Iturriaga, la víctima.

El teléfono de “Castillito” fue secuestrado durante el operativo y será analizado por peritos. En varios de los celulares incautados se encontraron mensajes donde los sospechosos admiten haber cometido el crimen.

Antecedentes violentos y vínculos familiares

“Castillito” había sido arrestado en noviembre de 2024 en una discoteca de Don Torcuato, mientras pedía champagne. En ese momento, intentó sobornar a los policías con dólares. También está implicado en el asalto a la casa de Baby Etchecopar, cometido cuando el conductor no estaba presente.

Su hermano mayor, Elián David Castillo, fue detenido la semana pasada. En un principio se creyó que él era el jefe, pero los investigadores determinaron que Hugo tenía el verdadero control de la banda.

“Piraña”, el miembro más joven del grupo

El historial de “La Banda del Millón” incluye otros ataques brutales. El 30 de noviembre de 2024, un jubilado de 86 años fue torturado durante horas en su casa de Acassuso. Los ladrones buscaban 200 mil dólares en efectivo.

P3WIQOJ2FFDO3OREPRAZBVWZTY La pistola Colt incautada.

El caso fue tan impactante que derivó en la detención de un chico apodado “Piraña”, que tenía solo 12 años al momento del ataque. Su arresto abrió un fuerte debate en la Justicia de San Isidro sobre la responsabilidad penal de menores en delitos graves.

El mensaje de las autoridades

Los investigadores destacaron que la operación fue posible gracias al trabajo coordinado entre la fiscalía y la policía bonaerense. “Esta banda tenía estructura, contactos y logística. Pero subestimaron el poder de la evidencia digital”, señalaron los investigadores.