"Te voy a matar": los detalles de la agresión de Lucas Pertossi a otro joven antes del crimen de Fernando

Según relató, el 10 de diciembre de 2019 (un mes antes del ataque en Villa Gesell), recibió una golpiza junto a unas cinco o seis personas con las que estaba. “Después me lo crucé a los 5 días, con los mismos sujetos, y se me vinieron encima. Yo les dije que 'ya está', que la bronca ya había pasado”, expresó.

rugbiers.jpg Se cierra la segunda semana del juicio a los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa (Foto: NA).

Y en este marco, detalló: “Uno de los pibes me abrió el paso y ahí Lucas Pertossi me pegó una trompada. Yo intenté escapar, me hice una fractura platillo tibial, caí por la baranda de la escalera mientras Lucas me tiraba cosas y me decía: ‘Hijo de puta, te voy a matar, te voy a robar la moto’”.

Tras esto, aseveró: “Mi moto desapareció, así que hice la denuncia. Después, en redes sociales, una mujer me mandó un audio y me dijo que Lucas Pertossi se había llevado mi moto y que estaba en el taller. Al final, esa mujer borró el mensaje”.

Tras la declaración, el abogado querellante mostró durante la audiencia unas fotos que fueron halladas en el celular de Lucas Pertossi. En ellas, se podía ver la moto de Zapata en cuestión.