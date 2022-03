Tehuel de la Torre: a un año de la desaparición del joven trans, "nadie lo está buscando"

Desde ese día, su paradero es un misterio y hoy, un año después, su familia lo sigue buscando. “Nosotros estamos mal. Se nos terminó la vida. Hasta que no lo encontremos, no tenemos vida”, recalca a A24.com el padre de Tehuel, Andrés de la Torre. “El 26 de marzo es su cumpleaños y no sabemos dónde está”, agrega.