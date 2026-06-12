Furor en Netflix: se estrenó un nuevo thriller europeo y es la película más vista del momento

Lo que en un principio parece ser un caso aislado pronto comienza a adquirir dimensiones mucho más preocupantes. Las primeras pistas revelan contradicciones, silencios y comportamientos sospechosos entre algunos habitantes del pueblo.

Para Bilski, cada nueva pista abre más interrogantes que respuestas. A medida que profundiza en el caso, descubre que muchos residentes conocen más información de la que están dispuestos a revelar.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Cuando un chico desaparece en un pequeño y tranquilo pueblo, un fiscal que acaba de ser reasignado empieza a descubrir vínculos inesperados con un antiguo caso".

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Leopold Bilski vuelve a enfrentarse al lado más oscuro del crimen

Jakub Gierszal retoma el papel de Leopold Bilski, un personaje que ya había demostrado una gran capacidad para resolver casos complejos.

En esta nueva entrega, el fiscal aparece más experimentado, pero también más consciente de las consecuencias personales que pueden tener las investigaciones criminales. Cada paso que da lo acerca a una verdad incómoda y lo obliga a tomar decisiones difíciles.

Su trabajo no solo consiste en encontrar al responsable de los hechos. También debe enfrentarse a la resistencia de quienes prefieren que ciertos secretos permanezcan ocultos.

La película desarrolla al personaje desde una perspectiva más profunda, mostrando tanto sus habilidades profesionales como las presiones emocionales que enfrenta durante el caso.

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La adaptación basada en una exitosa saga literaria

La historia forma parte del universo creado por la escritora Magorzata Oliwia Sobczak, autora de una reconocida serie de novelas policiales.

Sus obras se caracterizan por combinar investigaciones criminales con elementos psicológicos, conflictos familiares y escenarios cargados de tensión. Precisamente esos aspectos son los que la adaptación cinematográfica busca trasladar a la pantalla.

El éxito de la primera película permitió ampliar la franquicia y continuar explorando nuevas historias protagonizadas por Leopold Bilski.

La secuela conserva los elementos que atrajeron a los seguidores de la obra original, pero también introduce nuevos personajes y conflictos que enriquecen la narrativa.

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El elenco principal de "Los colores del mal: Negro"

Jakub Gierszal

Marianna Zydek

Zdzislaw Wardejn

Róza Lukaszewicz

Beata Scibakówna

Adam Bobik

Andrzej Chyra

Bartosz Mikulak

Dorota Rukowska

Cezary Lukaszewicz

Cuándo se estrenó y cuánto dura la película en Netflix

Los colores del mal: Negro llegó al catálogo de Netflix el 10 de junio de 2026 y continúa la historia presentada en la primera entrega de la franquicia.

La producción tiene una duración aproximada de 110 minutos, equivalentes a una hora y cincuenta minutos. Durante ese tiempo desarrolla una investigación repleta de secretos, desapariciones, sospechas y revelaciones que mantienen la tensión hasta el desenlace.

Con una combinación de suspense, drama criminal y giros argumentales, la película se posiciona como una de las propuestas polacas más destacadas del género dentro de la plataforma de streaming.

Tráiler oficial de "Los colores del mal: Negro"