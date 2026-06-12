La fuerte versión que dio Marcela Tauro sobre el escándalo entre Juanita Tinelli y su ex: "El herido fue él"

Embed

"Esta es otra versión: me dicen que ella estaba a los besos con otro chico y fue a la mesa de Bauti, el ex, y los amigos de él le piden por favor que se retire", dijo la periodista.

Y agregó: "Ella empieza a los gritos y lo araña, parace que Bauti tendría un arañazo también. El agredido fue Bauti me dicen".

Minutos más tarde, Marcela Tauro contó sobre el escandaloso final del vínculo entre Juanita y Bautista a fines de 2025: "Después que terminó la relación con Juana el chico está con psiquiatra y psicólogo. Los padres habrían intentado hablar para decirles algunas cosas y con Marcelo (Tinelli) pudieron hablar y con Paula (Robles) nunca".

Embed

Cómo fue el escándalo entre Juanita Tinelli y su ex en un boliche que terminó en denuncia por violencia

En el ciclo Desayuno Americano dieron los detalles de la denuncia de Juanita Tinelli a su ex pareja Bautista Cuiña por una supuesta agresión física en un boliche.

"Ella se negó a ser asistida por el SAME y el personal de seguridad del lugar lo buscó (a él) y no lo encontró, están las cámaras de seguridad", indicó el periodista Carlos Salerno.

"Le ponen policía de custodia en la puerta de su casa y demás medidas de rigor", precisó el panelista en el ciclo que conduce Pamela David sobre las medidas de rigor para proteger a la hija del conductor.

En tanto, Juanita Tinelli será citada por la Justicia para ratificar lo expuesto en la denuncia que radicó en las próximas horas.

"Hay un seguridad del boliche que vio una discusión acalorada, subida de tono, pero que no llegó a ver el golpe", aseguró el periodista que consta en el escrito.

"Rápidamente después de esa situacion, él (Bautista) se va. El fiscal está pidiendo que declaren los empleados del local y los que estaban al lado de Juana", cerró sobre el episodio.