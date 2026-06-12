La fuerte versión que dio Marcela Tauro sobre el escándalo entre Juanita Tinelli y su ex: "El herido fue él"

Juanita Tinelli denunció a su ex Bautista Cuiña por agresión física tras un supuesto episodio ocurrido en la madrugada de viernes en un boliche de la Costanera.
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Marcela Tauro contó en Intrusos una nueva versión sobre el escándalo con Juanita Tinelli y su ex Bautista Cuiña en un boliche que terminó en denuncia policial.
Juanita Tinelli denunció a su ex Bautista Cuiña por agresión física tras un supuesto episodio ocurrido en la madrugada de viernes en un boliche de la Costanera.
Según consta en la declaración de la hija del conductor, habría recibido un golpe en el rostro sin lesión visible, por lo que la Justicia ordenó las medidas de rigor propias del caso como una consigna policial en la puerta de la casa de la joven.
En medio de conocerse el caso y ante el impacto que generó la noticia en los medios, se conoció otra versión del episodio que habría ocurrido en la discoteca.
Fue Marcela Tauro en el programa Intrusos (América TV) quien detalló la información que le llegó sobre otra versión del episodio y aclaró que el joven es defendido legalmente por Fernando Burlando.
"Esta es otra versión: me dicen que ella estaba a los besos con otro chico y fue a la mesa de Bauti, el ex, y los amigos de él le piden por favor que se retire", dijo la periodista.
Y agregó: "Ella empieza a los gritos y lo araña, parace que Bauti tendría un arañazo también. El agredido fue Bauti me dicen".
Minutos más tarde, Marcela Tauro contó sobre el escandaloso final del vínculo entre Juanita y Bautista a fines de 2025: "Después que terminó la relación con Juana el chico está con psiquiatra y psicólogo. Los padres habrían intentado hablar para decirles algunas cosas y con Marcelo (Tinelli) pudieron hablar y con Paula (Robles) nunca".
En el ciclo Desayuno Americano dieron los detalles de la denuncia de Juanita Tinelli a su ex pareja Bautista Cuiña por una supuesta agresión física en un boliche.
"Ella se negó a ser asistida por el SAME y el personal de seguridad del lugar lo buscó (a él) y no lo encontró, están las cámaras de seguridad", indicó el periodista Carlos Salerno.
"Le ponen policía de custodia en la puerta de su casa y demás medidas de rigor", precisó el panelista en el ciclo que conduce Pamela David sobre las medidas de rigor para proteger a la hija del conductor.
En tanto, Juanita Tinelli será citada por la Justicia para ratificar lo expuesto en la denuncia que radicó en las próximas horas.
"Hay un seguridad del boliche que vio una discusión acalorada, subida de tono, pero que no llegó a ver el golpe", aseguró el periodista que consta en el escrito.
"Rápidamente después de esa situacion, él (Bautista) se va. El fiscal está pidiendo que declaren los empleados del local y los que estaban al lado de Juana", cerró sobre el episodio.