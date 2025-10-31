La tensa situación que vivió Tamara Pettinato en un aeropuerto en Estados Unidos

La noticia se viralizó rápidamente, despertando curiosidad entre los seguidores de la conductora, que aún no se pronunció públicamente sobre lo ocurrido.

ANGEL DE BRITO A24

¿Quién es José Glinski, el novio de Tamara Pettinato?

Tamara Pettinato, ex panelista de Bendita (El Nueve), confirmó en enero de 2023 su relación con José Glinski, un político argentino que actualmente se desempeña como diputado nacional por Chubut.

Durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández, Glinski ocupó el cargo de director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), función que desempeñó hasta finalizar su gestión. En ese momento, al asumir su banca en la Cámara de Diputados, expresó: “Es un orgullo, una alegría enorme y una responsabilidad aún mayor haber sido elegido diputado nacional por Chubut”.

Con 43 años —tres más que Pettinato—, el dirigente político ha acompañado a la conductora en diferentes eventos y publicaciones públicas que reflejan la buena relación que mantienen.

Meses atrás, el nombre de Tamara Pettinato volvió a ocupar titulares debido a la filtración de un video que la muestra junto al entonces presidente Alberto Fernández durante la pandemia de COVID-19. Dadas las fechas en las que se habría registrado el material, la mediática aún no mantenía una relación con el actual diputado ni con el ex titular de la PSA.

¿Cómo se llama el programa político de Tamara Pettinato?

Tras la polémica que se generó por el video de Tamara Pettinato junto a Alberto Fernández tomando cerveza en la Casa Rosada, en enero de 2022, la panelista volvió a la televisión con un programa propio.

El ciclo, que continúa al aire, se llama DAL (Decime algo lindo), en clara alusión a la frase que el expresidente le decía en aquella grabación que se viralizó. En este espacio, Pettinato entrevista a distintos candidatos y figuras políticas, mostrando un costado más relajado y personal de cada invitado.

La exintegrante de Bendita conduce el programa todos los domingos a las 23.30, en encuentros mano a mano con dirigentes de diferentes espacios. El primer invitado fue el intendente de Tigre, Julio Zamora. En diálogo con SQP (Sálvese quien pueda), la conductora contó más detalles del proyecto: “Siempre que empezás algo nuevo hay mucho entusiasmo. El nombre es mi frase de cabecera, es lo que más me dicen desde hace un año en las redes. Por qué no apropiarse y usarla a mi favor”.