Volvieron a detener al abogado de Emerenciano Sena: está acusado de robar vacas
La Policía de Chaco arrestó a Ricardo Osuna. Este año había estado varias semanas preso por sustracción de ganado y logró la libertad tras haber pagado una fianza.
Ricardo Osuna tras haber sido detenido anoche en Chaco.
El abogado chaqueño Ricardo Osuna, defensor del líder piquetero Emerenciano Sena, recientemente condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, fue detenido nuevamente, acusado de abigeato. La Policía de Chaco lo arrestó en las últimas horas por orden de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental.
No es la primera vez que Osuna enfrenta este tipo de acusaciones: este año ya había pasado varias semanas con prisiónpreventiva en otra causa vinculada al robo de ganado.
El arresto se concretó cerca de las 23 del jueves, cuando agentes de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental y del Departamento Rural Metropolitano llegaron a su domicilio, ubicado sobre la avenida 25 de Mayo en la ciudad de Resistencia.
Allí, los policías le notificaron la orden dictada por la fiscal María Emilia Rudaz. Osuna aceptó ponerse a disposición de la Justicia, fue examinado por la División Medicina Legal y luego quedó formally notificado. Tras ello, fue trasladado a la Comisaría 11ª de la capital chaqueña, donde permanecerá alojado hasta ser indagado.
El antecedente: un caso con más de 120 animales involucrados
Osuna ya había sido detenido el 4 de marzo en la localidad de La Leonesa, durante un operativo ordenado por la fiscal Noelia Miño. La Policía Rural encontró en campos vinculados a su nombre más de 120 animales que habrían sido sustraídos de una estancia en el paraje Laguna Patos, en Guaicurú.
Durante el procedimiento se constató que:
17 vacunos estaban denunciados como robados en La Leonesa.
3 animales pertenecían a productores de Margarita Belén.
Varios animales carecían de marcas legales o documentación que acreditara propiedad.
La denuncia fue presentada por un productor rural de 84 años.
Según el informe policial, Osuna intentó entorpecer el operativo cortando alambrados para que el ganado escapara del predio. Fue esposado y trasladado a una dependencia rural.
Las imputaciones y la prisión preventiva
Por ese caso, la fiscalía lo imputó por:
Abigeato
Encubrimiento
Resistencia a la autoridad
Se le dictó prisión preventiva, argumentando riesgo de entorpecimiento de la investigación. Sin embargo, la medida fue luego revocada por unanimidad por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que cuestionó la legalidad de la detención.
Tras más de 40 días detenido, Osuna recuperó la libertad en abril tras pagar una fianza récord en Chaco: un inmueble valuado en 325 millones de pesos. Además, se le prohibió salir del país y mantener contacto con más de treinta denunciantes y testigos.
Denuncia contra el juez y continuidad del conflicto judicial
Tras recuperar la libertad, la defensa de Osuna presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura chaqueño contra el juez de la causa, acusándolo de mal desempeño y prevaricato, al considerar que la detención había sido “injustificada” y “arbitraria”.
Ahora, con esta nueva detención por abigeato, el expediente vuelve a poner al abogado de Emerenciano Sena en el centro de una causa de alto impacto político y judicial en la provincia.