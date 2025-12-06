Volvieron a detener al abogado de Emerenciano Sena: está acusado de robar vacas

JPVX5WMNGNBPBA6BYZZJIXZHSU Osuna junto a su representado Emerenciano Sena en una de las audiencias del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

El antecedente: un caso con más de 120 animales involucrados

Osuna ya había sido detenido el 4 de marzo en la localidad de La Leonesa, durante un operativo ordenado por la fiscal Noelia Miño. La Policía Rural encontró en campos vinculados a su nombre más de 120 animales que habrían sido sustraídos de una estancia en el paraje Laguna Patos, en Guaicurú.

Durante el procedimiento se constató que:

17 vacunos estaban denunciados como robados en La Leonesa.

3 animales pertenecían a productores de Margarita Belén.

Varios animales carecían de marcas legales o documentación que acreditara propiedad.

La denuncia fue presentada por un productor rural de 84 años.

Según el informe policial, Osuna intentó entorpecer el operativo cortando alambrados para que el ganado escapara del predio. Fue esposado y trasladado a una dependencia rural.

KSUD2SL6FJCUZF5VUHADMXEGGU El abogado fue acusado nuevamente por el delito de abigeato.

Las imputaciones y la prisión preventiva

Por ese caso, la fiscalía lo imputó por:

Abigeato

Encubrimiento

Resistencia a la autoridad

Se le dictó prisión preventiva, argumentando riesgo de entorpecimiento de la investigación. Sin embargo, la medida fue luego revocada por unanimidad por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que cuestionó la legalidad de la detención.

Tras más de 40 días detenido, Osuna recuperó la libertad en abril tras pagar una fianza récord en Chaco: un inmueble valuado en 325 millones de pesos. Además, se le prohibió salir del país y mantener contacto con más de treinta denunciantes y testigos.

Denuncia contra el juez y continuidad del conflicto judicial

Tras recuperar la libertad, la defensa de Osuna presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura chaqueño contra el juez de la causa, acusándolo de mal desempeño y prevaricato, al considerar que la detención había sido “injustificada” y “arbitraria”.

Ahora, con esta nueva detención por abigeato, el expediente vuelve a poner al abogado de Emerenciano Sena en el centro de una causa de alto impacto político y judicial en la provincia.