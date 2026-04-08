Susto y pánico: un alumno de 13 años llevó un arma "tumbera" a su escuela

El procedimiento se desarrolló sin que se registraran heridos ni episodios de violencia dentro de la institución.

Tras el operativo, se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno, que ordenó el secuestro formal del arma. También participó la Defensoría Oficial, en el marco de los protocolos vigentes para casos que involucran a menores.

El adolescente fue identificado y posteriormente entregado a sus padres, mientras que se dio aviso a organismos de protección para garantizar su contención y el resguardo de sus derechos.

Violencia en las escuelas: un contexto que preocupa

En las últimas semanas, distintos hechos encendieron las alertas en el país, entre ellos el ocurrido en San Cristóbal Santa Fe, donde un ataque dentro de una escuela terminó con la muerte de un alumno.

Otro caso se dio cuando un adolescente de 17 años fue detenido por la Policía tras ingresar a una escuela de San Miguel de Tucumán con un revólver cargado con seis balas. El episodio ocurrió en medio de una clase de Biología y generó un fuerte operativo de seguridad en la zona.

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El hecho se registró en un establecimiento ubicado en la intersección de Américo Vespucio y avenida de Circunvalación, donde la rápida intervención de las autoridades evitó una posible tragedia. Todo comenzó cuando un compañero advirtió que el joven tenía un arma y alertó de inmediato a los directivos de la escuela, que, ante la gravedad de la situación, se activó el protocolo de emergencia y se dio aviso al 911.

En pocos minutos, efectivos motorizados de la Policía de Tucumán llegaron al lugar y coordinaron el ingreso al aula donde se desarrollaba la clase. El procedimiento se realizó sin violencia ni heridos en donde los agentes lograron reducir al estudiante y confirmaron que llevaba un revólver con seis proyectiles listos para ser utilizados.

Según las primeras líneas de investigación, el adolescente habría ingresado armado con la intención de intimidar a otros alumnos. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron detalles sobre posibles conflictos previos.