El exabrupto de Yanina Latorre contra Flor Vigna por incinerar a Cande Ruggeri: "Es una zorra"

Qué dijo Nico Occhiato sobre el episodio con Cande Ruggeri

Una vieja historia relacionada con Flor Vigna, Nico Occhiato y Cande Ruggeri volvió a generar repercusión luego de que la bailarina recordara el episodio durante su participación en La Casa de los Famosos México.

En el reality, Vigna hizo referencia a un viaje que realizó junto a Occhiato cuando ambos todavía eran pareja y aseguró que, durante aquella estadía, Ruggeri habría mostrado interés en el conductor. Según contó, su entonces novio le había relatado una particular situación que involucraba a la influencer.

“Candela me tiró onda todo el viaje. En un momento se me metió en la cama y me dijo ‘ya fue'" aseguró Vigna que le había contado el empresario.

Las declaraciones rápidamente generaron repercusión y Ángel de Brito decidió buscar la versión de Occhiato para conocer cómo recordaba aquel episodio ocurrido varios años atrás. Durante Ángel Responde (Bondi Live), el periodista compartió la respuesta que recibió del conductor, quien se mostró sorprendido por la reaparición de una historia que, según explicó, ocurrió cuando era muy joven.

"Jajaja no lo puedo creer, yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Ni me acuerdo lo que está contando, jajaja, una locura ”, respondió Occhiato ante la consulta de De Brito.