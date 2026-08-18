El exabrupto de Yanina Latorre contra Flor Vigna por incinerar a Cande Ruggeri: "Es una zorra"

Yanina Latorre no dejó pasar las declaraciones de Flor Vigna sobre el episodio que involucró a Nico Occhiato y Cande Ruggeri, ocurrido durante el noviazgo de la cantante con el conductor.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Yanina Latorre estalló de bronca luego de ver el clip donde Flor Vigna hacía referencia a un episodio entre Nico Occhiato y Cande Ruggeri.
Yanina Latorre no dejó pasar las declaraciones de Flor Vigna sobre el episodio que involucró a Nico Occhiato y Cande Ruggeri, ocurrido durante el noviazgo de la cantante con el conductor.
En busca de generar contenido para el reality La Casa de los Famosos México, la bailarina decidió contar, sin ningún tipo de filtro, una particular anécdota del pasado que tuvo como protagonistas a su expareja y a la influencer. Según relató, ambos habrían protagonizado una situación de cercanía e intimidad durante un viaje que luego fue confesada por Nico.
"Es jodida y se hace la boluda. Miró a cámara y dijo Cande Ruggeri, la banco, está casada, tiene una nena. Fue hace 10 o 12 años, hay necesidad. O conta la anécdota y ahí empezamos a jugar todos. Miró a cámara y amenazó, dijo nombre y apellido", reaccionó Yanina luego de ver el relato en el reality.
En esa misma línea, Latorre fue todavía más contundente al recordar el vínculo que mantuvo con Vigna durante su etapa en LAM (América TV). "Es una zorra. Después no le gusta, odiaba a LAM, nos puteaba a Ángel y a mi", lanzó sin filtro, dejando en claro que la relación entre ambas nunca fue buena.
Una vieja historia relacionada con Flor Vigna, Nico Occhiato y Cande Ruggeri volvió a generar repercusión luego de que la bailarina recordara el episodio durante su participación en La Casa de los Famosos México.
En el reality, Vigna hizo referencia a un viaje que realizó junto a Occhiato cuando ambos todavía eran pareja y aseguró que, durante aquella estadía, Ruggeri habría mostrado interés en el conductor. Según contó, su entonces novio le había relatado una particular situación que involucraba a la influencer.
“Candela me tiró onda todo el viaje. En un momento se me metió en la cama y me dijo ‘ya fue'" aseguró Vigna que le había contado el empresario.
Las declaraciones rápidamente generaron repercusión y Ángel de Brito decidió buscar la versión de Occhiato para conocer cómo recordaba aquel episodio ocurrido varios años atrás. Durante Ángel Responde (Bondi Live), el periodista compartió la respuesta que recibió del conductor, quien se mostró sorprendido por la reaparición de una historia que, según explicó, ocurrió cuando era muy joven.
"Jajaja no lo puedo creer, yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Ni me acuerdo lo que está contando, jajaja, una locura ”, respondió Occhiato ante la consulta de De Brito.