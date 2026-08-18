Preocupación: el papá de Tini Stoessel fue internado en medio del conflicto familiar

"El dolor que tenía, que era un dolor agudo en el pecho", agregó el panelista al referirse al cuadro que llevó a Stoessel a realizar una consulta médica.

Además, Ochoa contó cómo fue el acompañamiento de la familia durante las primeras horas de la internación y señaló que Fran, uno de los hijos de Alejandro, fue quien lo llevó al sanatorio.

Por el momento, la información conocida surge de lo contado en LAM y no existe un parte oficial sobre el estado de salud del productor. Mientras permanece internado, su entorno aguarda la evolución y los resultados de los estudios realizados.

Qué se sabe del conflicto de Tini Stoessel con sus padres

El distanciamiento entre Tini Stoessel y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, no sería producto de un conflicto reciente. Según contó Ángel de Brito en LAM (América TV), las diferencias familiares vienen de años atrás y giran en torno al manejo del dinero, los contratos y las decisiones sobre la carrera de la artista.

El periodista fue claro al describir el trasfondo: “Una cosa es que te manejen la carrera y otra cosa es que te manejen el dinero”. En ese sentido, señaló que la crisis no surgió de manera repentina, sino que se fue gestando con el tiempo. “Después, en cuanto a la crisis con los padres, no es de ahora, es un arrastre”, afirmó.

De Brito relató que con el paso de los años aparecieron distintos roces que terminaron en el actual alejamiento. “En el medio empezaron a surgir un montón de conflictos que vienen hace rato y esos micro conflictos fueron llevando a hoy un alejamiento, no es que los odien, no es que están peleados”, explicó. Recordó además que Tini comenzó su carrera siendo muy joven y que sus padres tuvieron un rol clave en esa etapa inicial. “Tini empezó de muy chica, de nena, y le manejaban todo, obviamente. No solo el dinero, los contratos”, señaló.

El conductor también reconstruyó cómo era el acompañamiento familiar en la época en que la cantante trabajaba en Ideas del Sur. “Bueno, nosotros lo vimos en Ideas del Sur cuando trabajaba ahí Tini, la madre la acompañaba a todos lados, el padre también”, comentó.

Sobre Mariana Muzlera, agregó: “Y su madre oficiaba, además de madre, de asistente”.

Con el crecimiento de Tini, comenzó a aparecer la necesidad de independencia y de tener una vida más separada de sus padres. “Y en algún momento Tini empezó a crecer y también quería tener una vida separada de sus padres como cualquier adolescente”, relató De Brito.

En esa misma línea, explicó que la cantante buscaba actividades propias de cualquier joven, aunque existía un fuerte control familiar. “Quería salir con un pibe, quería irse de joda con las amigas, pero bueno, había mucho control familiar”. Incluso, según el relato, debía pedir autorización para gastos menores. Para De Brito, un punto de quiebre ocurrió en 2020, durante la pandemia. “La pelea empieza en la pandemia, en el 2020, cuando Tini se va a Miami a grabar un disco y ahí empieza a separarse de la madre en esa relación asistente”, recordó.

Desde ese momento, comenzó a intervenir una empresa familiar que centralizaba decisiones sobre la carrera de Tini. Esa estructura empresarial se convirtió en otro foco de tensión alrededor del manejo de sus recursos. En el relato de De Brito y sus angelitas también apareció Rodrigo De Paul, futuro marido de la cantante. El periodista contó que durante 2022 y 2023 al futbolista le habrían sugerido que el padre de Tini administrara algunos de sus asuntos publicitarios.

“En el 22, 22, 23, cuando se ponen de novio con De Paul, le sugirieron en algún momento a De Paul, esto contado por el jugador, que el papá le maneje algunos temas publicitarios”, relató. Según la versión, el futbolista rechazó la propuesta porque prefería manejar su propia carrera. “De Paul no aceptó porque él se maneja su carrera, no quiso mezclar las cosas”.

En ese mismo contexto, De Brito mencionó una posible compra de una propiedad en Madrid antes de la primera separación de la pareja. “Ellos habían querido, antes de cortar la primera vez, comprar una casa en Madrid”, explicó. Según su relato, la intención era adquirirla en partes iguales, pero el padre de Tini no habría accedido.