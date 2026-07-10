A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TERRIBLE

El doloroso accidente de Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot: "Dos meses sin moverme"

La nutricionista Estefanía Pasquini compartió imágenes del accidente que sufrió y la lesión por la que tendrá una larga recuperación.

10 jul 2026, 08:40
Banner seguínos en google Primicias Ya
El doloroso accidente de Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot: “Dos meses sin moverme”

El doloroso accidente de Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot: “Dos meses sin moverme”

El doloroso accidente de Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot: “Dos meses sin moverme”

El doloroso accidente de Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot: “Dos meses sin moverme”

Estefanía Pasquini, esposa de Alberto Cormillot, compartió desde su cuenta de Instagram las fotos del accidente doméstico que sufrió en los últimos días y que le provocó una grave lesión.

La nutricionista mostró una serie de imágenes con su brazo enyesado desde el codo hasta la muñeca tras sufrir un accidente en su casa, lo que le demandará un periodo de recuperacion de dos meses.

"No paro de triunfar", indicó con humor la esposa del doctor Alberto Cormillot al sacarse una selfie con el brazo enyesado, generando alivio en sus seguidores en su estado de ánimo pese a la lesión.

Pasquini sufrió una caída en su casa y quedó con parte de su brazo inmovilizado durante unos días pero no perdió el humor que la caracteriza.

"Cuando tu marido te quiere atar a las almohadas para que estés asegurada", agregó en otra divertida postal con su brazo sujetado a una almohada y una venda.

Además Estefanía Pasquini compartió un posteo en Instagram donde dio más detalles de lo sucedido: "¿Qué es lo q más te duele? Me pregunta Emilio. Me siento como el que compra la caminadora y la usa de perchero hoy", comenzó la nutricionista.

"Podría ser peor (¿podría?) Me gusta dos términos para no enojarme, uno es, esto también pasará. En fin, ¿quién no va a arrancar al gym y se fractura en su primer día? Que tire la primer piedra al que no le pasó", continuó analizando sobre lo sucedido.

Y cerró: "Aprovechar de mi familia que amo. Para todos que viven lo inesperado, esto también pasará".

La divertida charla de Estefanía Pasquini con su hijo Emilio tras el accidente

Estefanía Pasquini compartió en las redes una tierna conversación con su hijo Emilio que le preguntaba qué le había pasado al verla con su brazo con un yeso.

"¿Mamá qué es lo que más te duele?", le consultaba el niño. Y la esposa de Alberto Cormillot comentaba con gracia pese a la lesión que sufrió: "Lo que más me duele es haber pagado el mes anticipado (gimnasio) y el anual para volver a natación y creo que por dos meses más o menos no me voy a poder mover".

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Estefanía Pasquini Alberto Cormillot

Lo más visto