El doloroso accidente de Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot: “Dos meses sin moverme”

"Cuando tu marido te quiere atar a las almohadas para que estés asegurada", agregó en otra divertida postal con su brazo sujetado a una almohada y una venda.

Además Estefanía Pasquini compartió un posteo en Instagram donde dio más detalles de lo sucedido: "¿Qué es lo q más te duele? Me pregunta Emilio. Me siento como el que compra la caminadora y la usa de perchero hoy", comenzó la nutricionista.

"Podría ser peor (¿podría?) Me gusta dos términos para no enojarme, uno es, esto también pasará. En fin, ¿quién no va a arrancar al gym y se fractura en su primer día? Que tire la primer piedra al que no le pasó", continuó analizando sobre lo sucedido.

Y cerró: "Aprovechar de mi familia que amo. Para todos que viven lo inesperado, esto también pasará".

La divertida charla de Estefanía Pasquini con su hijo Emilio tras el accidente

Estefanía Pasquini compartió en las redes una tierna conversación con su hijo Emilio que le preguntaba qué le había pasado al verla con su brazo con un yeso.

"¿Mamá qué es lo que más te duele?", le consultaba el niño. Y la esposa de Alberto Cormillot comentaba con gracia pese a la lesión que sufrió: "Lo que más me duele es haber pagado el mes anticipado (gimnasio) y el anual para volver a natación y creo que por dos meses más o menos no me voy a poder mover".