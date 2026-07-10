La fuerte revelación de Martita Fort sobre su papá Ricardo Fort y las famosas que presentaba como sus novias

La influencer también recordó que esa sinceridad estuvo presente desde los primeros años de su vida. Según relató, tanto ella como Felipe hablaban con total normalidad sobre el proceso de gestación subrogada mediante el cual llegaron al mundo y sobre el hecho de no haber tenido una madre en su crianza. "La pareja gay de mi papá nunca fue un invento para nosotros", sostuvo, destacando que en su hogar siempre primó la honestidad y que jamás hubo necesidad de ocultar la realidad familiar.

Uno de los pasajes que más llamó la atención de la entrevista fue cuando Martita Fort explicó la diferencia entre lo que ocurría en la intimidad y la imagen que Ricardo Fort proyectaba frente a las cámaras. Consultada por las mujeres que aparecían junto al empresario en televisión y en los eventos, como Virginia Gallardo o Érika Mitdank, aclaró que en el ámbito familiar nunca fueron presentadas como sus parejas. "Era una estrategia de exposición mediática", afirmó.

En ese sentido, detalló que, de acuerdo con lo que vivió de cerca, su padre contrataba a esas jóvenes con el objetivo de mostrarse públicamente acompañado por mujeres atractivas, aunque esa representación terminaba cuando se apagaban las cámaras. Después de cada aparición, explicó, Ricardo Fort regresaba a su casa para compartir su vida con quien era su pareja en ese momento. “Contrataba chicas para, literalmente, darse un pico en cámara”, concluyó Martita Fort, dejando en evidencia que la construcción mediática poco tenía que ver con la realidad que se vivía dentro de su familia.

Por qué Martita Fort se mudó de la casa en la vivía con su papá

Aunque pasaron más de diez años desde la muerte de Ricardo Fort, ocurrida en noviembre de 2013, el recordado empresario continúa siendo una figura que despierta interés dentro del mundo del espectáculo. Su fuerte personalidad, la exposición mediática que alcanzó en vida y el recuerdo que conserva su familia, especialmente sus hijos Felipe y Martita Fort, hacen que su nombre siga estando vigente y genere repercusión cada vez que vuelve a ser mencionado.

En tanto, en el mes de abril pasado fue Martita Fort quien volvió a hablar públicamente sobre su padre, aunque esta vez lo hizo desde un aspecto muy personal. En una entrevista que brindó a Pollo Álvarez para el stream de Dgo, la influencer recordó a Ricardo Fort y compartió una serie de vivencias que, según aseguró, experimentó en la casa donde vivía y que relacionó directamente con la presencia de su papá tras su fallecimiento.

Durante la charla, la joven fue consultada acerca de la decisión de dejar aquella lujosa propiedad, una determinación que durante mucho tiempo estuvo rodeada de versiones sobre episodios llamativos dentro de la vivienda. Sin rodeos, explicó cuál fue su percepción de lo que ocurría allí y respondió: “Era como una energía. Yo siento que se destrabó una vez que murió mi viejo. Pasaban distintas cosas que tenían que ver con él”.

Luego, Martita Fort profundizó sobre esas situaciones que marcaron esa etapa de su vida y aseguró que no se trató de un hecho aislado, sino de distintos episodios que se repetían. “No sé. Hablabas de él y se cortaba la luz. Había gente de mi casa que decía que lo vieron, en carne y hueso, después de que falleció. Ponele, el encargado de mi casa lo vio al lado del auto estacionado. El otro lo vio al lado del ascensor en el palier”, relató, al describir las experiencias que diferentes personas aseguraban haber vivido dentro del domicilio.

Si bien aclaró que ella nunca llegó a ver a su padre, sostuvo que también percibía señales que le resultaban difíciles de explicar. En ese sentido, confesó: “Yo nunca lo vi a él. Pero sí escuchaba pasos. No es que me asustaba porque todos entendíamos que tenía algo que ver con él”.

Sobre el final de su testimonio, Martita Fort reveló que todas esas experiencias terminaron influyendo de manera decisiva en su vida cotidiana y en la determinación de abandonar esa casa. Con una frase breve, pero contundente, resumió el motivo principal de aquella elección: “Pero… me mudé por eso”. De esa manera, dejó en evidencia que la sucesión de esos episodios fue determinante para cerrar esa etapa y alejarse del lugar donde, según su propio relato, sintió durante mucho tiempo una presencia vinculada al recuerdo de Ricardo Fort.