A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
A CORAZÓN ABIERTO

La fuerte revelación de Martita Fort sobre su papá Ricardo Fort y las famosas que presentaba como sus novias

Martita Fort sorprendió con una íntima confesión sobre la sexualidad de Ricardo Fort, explicó cómo se abordaba el tema en su casa y reveló qué ocurría realmente en la familia.

10 jul 2026, 08:50
Banner seguínos en google Primicias Ya
La fuerte revelación de Martita Fort sobre su papá Ricardo Fort y las famosas que presentaba como sus novias

La fuerte revelación de Martita Fort sobre su papá Ricardo Fort y las famosas que presentaba como sus novias

La fuerte revelación de Martita Fort sobre su papá Ricardo Fort y las famosas que presentaba como sus novias

La fuerte revelación de Martita Fort sobre su papá Ricardo Fort y las famosas que presentaba como sus novias

Mientras se encuentra en Miami, ciudad desde la que realiza la cobertura del Mundial 2026 para el canal de streaming Blender, Martita Fort compartió una entrevista relajada con el influencer Tomás Mazza. En el transcurso de la conversación, la hija de Ricardo Fort habló de distintos aspectos de su vida personal y, además, se refirió con total sinceridad a la intimidad familiar, despejando las dudas que durante años existieron alrededor de la orientación sexual de su padre y de cómo esa realidad era vivida puertas adentro de su casa.

Desde que Ricardo Fort desembarcó en los medios de comunicación y se convirtió en una figura del espectáculo, construyó una imagen pública en la que aparecía acompañado por distintas mujeres, a quienes presentaba como sus novias. Entre ellas estuvieron Violeta Lo Re, Virginia Gallardo, Erika Mitdank y Claudia Ciardone, presencias que alimentaron durante mucho tiempo los rumores y las especulaciones acerca de su vida privada y de la versión que señalaba que era gay.

Leé también

Martita Fort perdió la paciencia y lanzó un durísimo exabrupto contra tres glorias de la Selección: "Vejestorios..."

Martita Fort perdió la paciencia y lanzó un durísimo exabrupto contra tres glorias de la Selección: Vejestorios...

Sin embargo, Martita Fort dejó en claro que esa situación nunca representó un tema conflictivo dentro de su familia. Muy por el contrario, explicó que tanto ella como su hermano Felipe Fort crecieron con absoluta naturalidad respecto de la orientación sexual de su padre. "Mi papá siempre fue gay", expresó sin rodeos, antes de explicar que la realidad que conocieron desde pequeños era muy distinta de la que muchas personas imaginaban. “Supimos primero lo que era una pareja homosexual que una hetero”, agregó, remarcando que esa fue la dinámica con la que crecieron desde la infancia.

La influencer también recordó que esa sinceridad estuvo presente desde los primeros años de su vida. Según relató, tanto ella como Felipe hablaban con total normalidad sobre el proceso de gestación subrogada mediante el cual llegaron al mundo y sobre el hecho de no haber tenido una madre en su crianza. "La pareja gay de mi papá nunca fue un invento para nosotros", sostuvo, destacando que en su hogar siempre primó la honestidad y que jamás hubo necesidad de ocultar la realidad familiar.

Uno de los pasajes que más llamó la atención de la entrevista fue cuando Martita Fort explicó la diferencia entre lo que ocurría en la intimidad y la imagen que Ricardo Fort proyectaba frente a las cámaras. Consultada por las mujeres que aparecían junto al empresario en televisión y en los eventos, como Virginia Gallardo o Érika Mitdank, aclaró que en el ámbito familiar nunca fueron presentadas como sus parejas. "Era una estrategia de exposición mediática", afirmó.

En ese sentido, detalló que, de acuerdo con lo que vivió de cerca, su padre contrataba a esas jóvenes con el objetivo de mostrarse públicamente acompañado por mujeres atractivas, aunque esa representación terminaba cuando se apagaban las cámaras. Después de cada aparición, explicó, Ricardo Fort regresaba a su casa para compartir su vida con quien era su pareja en ese momento. “Contrataba chicas para, literalmente, darse un pico en cámara”, concluyó Martita Fort, dejando en evidencia que la construcción mediática poco tenía que ver con la realidad que se vivía dentro de su familia.

Por qué Martita Fort se mudó de la casa en la vivía con su papá

Aunque pasaron más de diez años desde la muerte de Ricardo Fort, ocurrida en noviembre de 2013, el recordado empresario continúa siendo una figura que despierta interés dentro del mundo del espectáculo. Su fuerte personalidad, la exposición mediática que alcanzó en vida y el recuerdo que conserva su familia, especialmente sus hijos Felipe y Martita Fort, hacen que su nombre siga estando vigente y genere repercusión cada vez que vuelve a ser mencionado.

En tanto, en el mes de abril pasado fue Martita Fort quien volvió a hablar públicamente sobre su padre, aunque esta vez lo hizo desde un aspecto muy personal. En una entrevista que brindó a Pollo Álvarez para el stream de Dgo, la influencer recordó a Ricardo Fort y compartió una serie de vivencias que, según aseguró, experimentó en la casa donde vivía y que relacionó directamente con la presencia de su papá tras su fallecimiento.

Durante la charla, la joven fue consultada acerca de la decisión de dejar aquella lujosa propiedad, una determinación que durante mucho tiempo estuvo rodeada de versiones sobre episodios llamativos dentro de la vivienda. Sin rodeos, explicó cuál fue su percepción de lo que ocurría allí y respondió: “Era como una energía. Yo siento que se destrabó una vez que murió mi viejo. Pasaban distintas cosas que tenían que ver con él”.

Luego, Martita Fort profundizó sobre esas situaciones que marcaron esa etapa de su vida y aseguró que no se trató de un hecho aislado, sino de distintos episodios que se repetían. “No sé. Hablabas de él y se cortaba la luz. Había gente de mi casa que decía que lo vieron, en carne y hueso, después de que falleció. Ponele, el encargado de mi casa lo vio al lado del auto estacionado. El otro lo vio al lado del ascensor en el palier”, relató, al describir las experiencias que diferentes personas aseguraban haber vivido dentro del domicilio.

Si bien aclaró que ella nunca llegó a ver a su padre, sostuvo que también percibía señales que le resultaban difíciles de explicar. En ese sentido, confesó: “Yo nunca lo vi a él. Pero sí escuchaba pasos. No es que me asustaba porque todos entendíamos que tenía algo que ver con él”.

Sobre el final de su testimonio, Martita Fort reveló que todas esas experiencias terminaron influyendo de manera decisiva en su vida cotidiana y en la determinación de abandonar esa casa. Con una frase breve, pero contundente, resumió el motivo principal de aquella elección: “Pero… me mudé por eso”. De esa manera, dejó en evidencia que la sucesión de esos episodios fue determinante para cerrar esa etapa y alejarse del lugar donde, según su propio relato, sintió durante mucho tiempo una presencia vinculada al recuerdo de Ricardo Fort.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Martita Fort Ricardo Fort Virginia Gallardo Érika Mitdank Claudia Ciardone

Lo más visto