Javier Milei le dedicó un mensaje especial a Donald Trump por la liberación de los rehenes israelíes

“Lo que está haciendo en términos de la paz y de salvar seres humanos es muy emocionante, y de hecho nosotros lo hemos propuesto para el Nobel de La Paz”, explicó Milei.

Hamas liberó a los 20 rehenes vivos que mantuvo secuestrados en Gaza

Hamas liberó este lunes a 20 rehenes vivos que permanecieron retenidos en Gaza durante más de dos años, como parte de un importante intercambio de prisioneros en el marco del alto el fuego recién implementado. Los prisioneros fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja antes de ser transferidos a las fuerzas israelíes en Gaza.

Pasadas las 08:00 en Tel Aviv, el grupo terrorista Hamas liberó el primer grupo de rehenes en Gaza: Matan Angrest, Gali y Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran y Guy Gilboa bajo custodia del Ejército de Israel.

El resto de los cautivos fueron liberados minutos antes de las 11, hora local. Dentro de este grupo de rehenes se encontraban los tres argentinos: los hermanos Cunio y Eitan Horn, secuestrados en comunidades cercanas a la frontera con Gaza el 7 de octubre de 2023.