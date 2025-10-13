En vivo Radio La Red
Javier Milei le dedicó un mensaje especial a Donald Trump por la liberación de los rehenes israelíes

El mandatario argentino destacó a su par de Estados Unidos por su intervención en el conflicto de Medio Oriente. Hoy Hamas liberó a 20 rehenes vivos que habían estado secuestrados por más de 2 años en Gaza.

Javier Milei celebró la liberación de los rehenes israelíes y le agradeció a Donald Trump. 

El presidente argentino Javier Milei celebró la liberación de 20 rehenes vivos que habían sido secuestrados el 7 de octubre de 2023 por la organización terrorista Hamas. A través de un mensaje en redes sociales, el jefe de Estado le agradeció especialmente a su par de Estados Unidos, Donald Trump, cuya intermediación fue determinante para lograr el inicio de un proceso de paz en Medio Oriente luego de dos años de guerra.

Javier Milei tras retrotraer el aumento a diputados y senadores: No me vengan con que no les alcanza. (Foto: archivo)

Mi más profunda admiración y gratitud al presidente Donald Trump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos, Eitan Horn, Ariel y David Cunio“, introdujo Milei.

milei

“Después de más de dos años, que se liberen a los 20 rehenes y que entre ellos haya tres argentinos es una alegría enorme”, manifestó Milei en declaraciones para radio El Observador.

El mandatario argentino puso de relieve “el rol fundamental y determinante del presidente Donald Trump” en la liberación de los rehenes, y enfatizó: “Él es quien hizo posible algo que parecía imposible y sinceramente es increíble, es el octavo conflicto que cierra desde que asumió el poder”.

Lo que está haciendo en términos de la paz y de salvar seres humanos es muy emocionante, y de hecho nosotros lo hemos propuesto para el Nobel de La Paz”, explicó Milei.

comunicado presidencia

Hamas liberó a los 20 rehenes vivos que mantuvo secuestrados en Gaza

Hamas liberó este lunes a 20 rehenes vivos que permanecieron retenidos en Gaza durante más de dos años, como parte de un importante intercambio de prisioneros en el marco del alto el fuego recién implementado. Los prisioneros fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja antes de ser transferidos a las fuerzas israelíes en Gaza.

Pasadas las 08:00 en Tel Aviv, el grupo terrorista Hamas liberó el primer grupo de rehenes en Gaza: Matan Angrest, Gali y Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran y Guy Gilboa bajo custodia del Ejército de Israel.

El resto de los cautivos fueron liberados minutos antes de las 11, hora local. Dentro de este grupo de rehenes se encontraban los tres argentinos: los hermanos Cunio y Eitan Horn, secuestrados en comunidades cercanas a la frontera con Gaza el 7 de octubre de 2023.

