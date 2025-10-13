A24.com

¿Hubo tensión? El cara a cara de Benjamín Vicuña y Martín Pepa, el novio de Pampita, que sorprendió a todos

Benjamín Vicuña y Martín Pepa coincidieron en un evento, estuvieron cara a cara y todo quedó registrado en un video. ¡Mirá!

13 oct 2025, 11:21
Los cumpleaños siempre ocuparon un lugar especial en la vida de Pampita, no sólo cuando se trata de celebrarse a sí misma, sino también al momento de agasajar a los suyos. Cada fecha importante es una excusa para organizar algo cuidado y memorable, especialmente si se trata de sus hijos. Esta vez, el protagonista fue Benicio, el menor de los varones que tuvo junto a Benjamín Vicuña, quien cumplió 11 años y tuvo un festejo digno de una producción familiar XXL.

Lejos de una reunión sencilla, la celebración se convirtió en una jornada maratónica repleta de propuestas para todos los gustos. Hubo un almuerzo numeroso, juegos al aire libre, un picadito entre amigos, inflables para los más chicos y un cierre con una mesa dulce que sorprendió a todos los invitados. Entre familiares, amigos y parejas actuales, nadie quedó afuera del evento, lo que transformó el cumpleaños en una especie de convivencia extendida.

Lo que más despertó la atención, sin embargo, no fueron los juegos ni la decoración, sino la convocatoria que logró la modelo: varios de sus ex compartieron el mismo espacio sin conflictos a la vista. Pampita llegó acompañada por Martín Pepa, con quien está en pareja desde hace un año. En el lugar ya se encontraban Vicuña y Anita Espasandín, quienes llegaron juntos. Más tarde se sumó Roberto García Moritán junto a su actual pareja, la modelo Priscila Crivocapich. Los saludos fueron cordiales y el clima se mantuvo distendido durante toda la jornada.

Contrario a lo que muchos suponían, no hubo intentos de evitarse ni tensiones soterradas. Los presentes demostraron una convivencia tranquila y madura. En la mesa del almuerzo, por ejemplo, Vicuña y Pepa se sentaron uno frente al otro y conversaron con naturalidad. Espasandín también se mostró cómoda y participativa, e incluso antes de retirarse, se acercó a la anfitriona para felicitarla por la organización del festejo y lo bien que había salido todo.

En más de una ocasión, Pampita explicó que su manera de entender los vínculos familiares se basa en priorizar el bienestar de los hijos. Su postura es conocida: apuesta por mantener cercanía con los padres de sus chicos y no permitir que antiguas diferencias interfieran en esa dinámica. Más allá de los conflictos o distancias que pudo haber atravesado en cada relación, su objetivo está puesto en que los hijos crezcan con armonía y un entorno afectivo sano. Su forma de integrar a todas las partes, incluso en celebraciones íntimas, vuelve a mostrar una actitud que muchos consideran ejemplificadora.

¿Por qué Pampita decidió volver con Martín Pepa?

Hace algunos días, Pampita estuvo en LAM (América TV) y se refirió a su reciente reconciliación con Martín Pepa, después de haber estado separados durante un mes y medio.

"El amor hizo que volviéramos, nos extrañábamos mucho. Teníamos muchas ganas de intentarlo de otro lugar. Creo que crecimos un montón como pareja con esta distancia de un mes y medio. Estamos empezando de cero con mucha ilusión", expresó la modelo, visiblemente emocionada.

En medio de la charla, Pepe Ochoa le comentó: "Habló toda la televisión y decían que él te había dejado a vos porque sos tóxica". Pampita contestó con firmeza: "Se dicen muchas cosas, la realidad de una pareja solo la conocen los protagonistas. Nos estaba costando imaginar un futuro juntos con los viajes, con las carreras, en países distintos, tener que criar a los chicos, pero la distancia nos hizo replantearnos y buscar alguna manera para lograr estar juntos y seguir adelante. Había algo profundo, algo serio y no queríamos perder la oportunidad de intentarlo", dijo desde el evento organizado por Margarita Barrientos.

Más adelante, detalló cómo se produjo el primer acercamiento tras la ruptura. "No hablamos durante un mes y un día hablamos por otro tema y la conversación decantó en nosotros. No sabíamos qué le pasaba al otro porque no habíamos estado comunicándonos y el sentimiento era parecido. Nos extrañábamos, nos parecía que no había terminado todo ahí. Incluso, nos valoramos desde otro lugar, nos dimos cuenta de muchas cosas", relató Pampita, dejando en claro que el reencuentro fue genuino y cargado de emociones.

