¿Hubo tensión? El cara a cara de Benjamín Vicuña y Martín Pepa, el novio de Pampita, que sorprendió a todos

En más de una ocasión, Pampita explicó que su manera de entender los vínculos familiares se basa en priorizar el bienestar de los hijos. Su postura es conocida: apuesta por mantener cercanía con los padres de sus chicos y no permitir que antiguas diferencias interfieran en esa dinámica. Más allá de los conflictos o distancias que pudo haber atravesado en cada relación, su objetivo está puesto en que los hijos crezcan con armonía y un entorno afectivo sano. Su forma de integrar a todas las partes, incluso en celebraciones íntimas, vuelve a mostrar una actitud que muchos consideran ejemplificadora.

¿Por qué Pampita decidió volver con Martín Pepa?

Hace algunos días, Pampita estuvo en LAM (América TV) y se refirió a su reciente reconciliación con Martín Pepa, después de haber estado separados durante un mes y medio.

"El amor hizo que volviéramos, nos extrañábamos mucho. Teníamos muchas ganas de intentarlo de otro lugar. Creo que crecimos un montón como pareja con esta distancia de un mes y medio. Estamos empezando de cero con mucha ilusión", expresó la modelo, visiblemente emocionada.

En medio de la charla, Pepe Ochoa le comentó: "Habló toda la televisión y decían que él te había dejado a vos porque sos tóxica". Pampita contestó con firmeza: "Se dicen muchas cosas, la realidad de una pareja solo la conocen los protagonistas. Nos estaba costando imaginar un futuro juntos con los viajes, con las carreras, en países distintos, tener que criar a los chicos, pero la distancia nos hizo replantearnos y buscar alguna manera para lograr estar juntos y seguir adelante. Había algo profundo, algo serio y no queríamos perder la oportunidad de intentarlo", dijo desde el evento organizado por Margarita Barrientos.

Más adelante, detalló cómo se produjo el primer acercamiento tras la ruptura. "No hablamos durante un mes y un día hablamos por otro tema y la conversación decantó en nosotros. No sabíamos qué le pasaba al otro porque no habíamos estado comunicándonos y el sentimiento era parecido. Nos extrañábamos, nos parecía que no había terminado todo ahí. Incluso, nos valoramos desde otro lugar, nos dimos cuenta de muchas cosas", relató Pampita, dejando en claro que el reencuentro fue genuino y cargado de emociones.