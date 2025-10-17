Mercedes Ninci se quebró tras entrevistar a la mamá de Diego Fernández Lima: "Tremendo el infierno que vivió"

La periodista contó que pudo estar en la habitación de Diego, que se conserva tal cual a cuatro décadas de esa desaparición: "Hablé con la madre Diego Fernández Lima que nunca habló, tiene 87 años. Es tremendo, muy difícil esto, estuve en el cuarto de Diego y ellos lo mantienen tal cual", dijo ya visiblemente emocionada.

"Vi el casco de Diego y las fotos, todo tal cual como estaba en 1984. La madre es una mujer súper elegante, muy bien arreglada, me impactó lo espléndida que es”, contó Mercedes Ninci en el programa Mujeres Argentinas (El Trece).

“Yo hice la entrevista de espaldas porque tiene miedo, no quiere mostrar su rostro. ¿sabés qué me decía? ‘Yo durante 43 años estuve mirando en este balcón’“, reveló la periodista.

Y ahí Ninci contó la frase que le dijo la mujer y que la hizo emocionar hasta las lágrimas: “Le digo ‘qué elegante que sos’. Y me dice: ‘Es que yo me arreglaba todos los días para reencontrarme con mi hijo‘. Es tremendo el infierno que vivió esta familia. Lo que es para los hermanos haber vivido esto, pero esta mujer, te juro, me conmovió tremendamente”.

“Imaginate el próximo domingo, el Día de la Madre. ¿Cómo va a ser el Día de la Madre de esta mujer?. Yo la quería abrazar a la madre, quería ir a abrazarla porque parecía tremendo lo que había vivido, esperando a su hijo 41 años y lo buscó por todos lados”, expresó entre lágrimas.

“Ella lo único que quiere, lo que le está pidiendo al juez, que lo detenga que no lo quiere a Cristian Graf en la calle, porque tiene miedo que le pase lo mismo a otra persona”, explicó la periodista.

Cómo sigue la investigación tras la aparición de los restos de Diego Fernández Lima

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 56 citó al propietario de la vivienda en el barrio de Coghlan donde se hallaron los restos de Diego Fernández Lima a declarar como imputado.

La decisión surge en el marco de la causa por encubrimiento agravado, impulsada porel fiscal Martín López Perrando, quien ya había presentado la imputación contra Cristian Graf, principal sospechoso. En su dictamen, el fiscal sostuvo que el imputado “llevó a cabo maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente”.

Diego Fernández Lima desapareció en 1984. En 2023, durante una obra en la casa de la Avenida Congreso 3742 (CABA), se encontraron restos óseos enterrados en el jardín. La pericia genética confirmó que pertenecían al adolescente, lo que reactivó la investigación a 40 años de su desaparición.