Las últimas horas con vida de Maitena: qué hizo antes de desaparecer y las cartas que dejó.

Horas después, fue registrada cerca de la estación Kilómetro 34,5 del tren Sarmiento, donde abordó una formación rumbo a Las Heras. El recorrido terminó en un descampado de esa localidad, donde finalmente fue hallado su cuerpo.

Los primeros datos indicaron que no presentaba signos de violencia, aunque la autopsia aún no fue difundida oficialmente.

Las cartas, los mails y un plan previo

Uno de los datos más impactantes del caso surgió en la vivienda familiar. Allí, Maitena habría dejado al menos nueve cartas dirigidas a sus seres queridos, además de correos electrónicos programados para enviarse en fechas posteriores.

También habría dejado su celular con la clave anotada, lo que habría permitido avanzar en el análisis de sus comunicaciones. “Maitena tenía todo planeado”, aseguró una allegada a la familia, al describir la organización previa de la adolescente.

Sin embargo, su entorno insistió en que no mostraba señales previas de angustia extrema ni ideas suicidas.

Las versiones y las dudas sobre posibles contactos

En medio de la conmoción, surgieron versiones sobre posibles conversaciones con personas desconocidas, incluso de otros países, que habrían influido en su decisión.

Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación desmintieron esas hipótesis y aclararon que no hay pruebas de contactos que la hayan instigado al suicidio.

La causa está en manos de la UFI N°8, que continúa analizando el contenido del celular y otros dispositivos para reconstruir el contexto.

El pedido de la familia y la hipótesis en análisis

Maitena Merlo

Desde el entorno familiar plantearon la posibilidad de que la adolescente haya sido instigada al suicidio, aunque remarcaron que aún no hay confirmaciones oficiales.

Por el momento, todas las hipótesis siguen abiertas, a la espera de los resultados finales de las pericias.

Dolor y conmoción en Merlo

La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Maitena generaron una fuerte reacción en Merlo. Familiares, amigos y vecinos organizaron marchas, pegaron carteles y pidieron su aparición con vida durante horas.

Tras confirmarse la tragedia, el dolor se trasladó a las calles y a su círculo más cercano.

Compañeros del grupo scout al que pertenecía se reunieron, se tomaron de las manos y lloraron juntos, en una escena que reflejó el impacto del caso.

“Era muy sociable, siempre estaba alegre y participaba en todo”, recordaron quienes compartían actividades con ella.