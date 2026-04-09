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Hallaron muerta a Maitena, la adolescente de 14 años que era buscada en Merlo

La última vez que la vieron fue este miércoles a las 8 de la mañana en la puerta del colegio. Su familia encontró en su teléfono chats de números desconocidos.

Hallaron muerta a Maitena, la adolescente de 14 años que era buscada en Merlo

La búsqueda de Maitena Luz Rojas Garófalo tuvo el peor desenlace: la adolescente de 14 años que había desaparecido cuando iba a la escuela en Merlo fue encontrada muerta. La noticia se conoció tras horas de intenso rastrillaje y un fuerte operativo policial.

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Un adolescente amenazó con tirotear escuelas. 

La joven había sido vista por última vez el miércoles a las 8 de la mañana, antes de ingresar a la EES N°16, y su caso había generado conmoción por los indicios de un posible entramado de contactos sospechosos.

Según reconstruyó la familia, Maitena salió rumbo al colegio junto a su hermana mayor, como hacía habitualmente. Sin embargo, antes de entrar le dijo que tenía que saludar a una amiga y que luego ingresaría. Nunca volvió a ser vista en la escuela.

Las cámaras de seguridad la captaron a las 8:20 caminando por la calle Bicentenario, en dirección al Hospital Héroes de Malvinas, a unas diez cuadras del establecimiento educativo.

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Un dato clave: cartas y el celular en su casa

La investigación tomó un giro inquietante cuando se conoció que la adolescente:

  • Se fue con $40.000 y la SUBE cargada
  • Dejó su celular en la casa
  • Escribió cartas de despedida

Estos elementos encendieron las alarmas y reforzaron la hipótesis de que podría haber sido influenciada por terceros.

Chats con números extranjeros y sospechas de captación

Tras acceder al teléfono, la familia encontró conversaciones con números extranjeros, de países limítrofes, que la habrían inducido a escaparse.

En un mensaje difundido en redes, los allegados aseguraron: “Personas con identidades falsas la convencieron de irse. Creemos que la tenían escondida para sacarla del país”.

La causa es investigada por la UFI N° 8 y la DDI de Morón, que desplegaron un amplio operativo y solicitaron colaboración a la comunidad durante la búsqueda.

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La adolescente hab&iacute;a desaparecido durante la ma&ntilde;ana del mi&eacute;rcoles.&nbsp;

La adolescente había desaparecido durante la mañana del miércoles.

Cómo era Maitena

La adolescente medía aproximadamente 1,50 metros, tenía tez clara, cabello castaño claro y ojos celestes/grises.

Al momento de su desaparición vestía:

  • Jean gastado
  • Buzo tipo canguro verde oliva
  • Zapatillas negras
  • Mochila beige

Su muerte generó un fuerte impacto en Merlo y reabre la preocupación por los riesgos de captación de menores a través de redes sociales y contactos virtuales, un fenómeno cada vez más presente y difícil de detectar.

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