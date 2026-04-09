Hallaron muerta a Maitena, la adolescente de 14 años que era buscada en Merlo

Embed

Un dato clave: cartas y el celular en su casa

La investigación tomó un giro inquietante cuando se conoció que la adolescente:

Se fue con $40.000 y la SUBE cargada

Dejó su celular en la casa

Escribió cartas de despedida

Estos elementos encendieron las alarmas y reforzaron la hipótesis de que podría haber sido influenciada por terceros.

Chats con números extranjeros y sospechas de captación

Tras acceder al teléfono, la familia encontró conversaciones con números extranjeros, de países limítrofes, que la habrían inducido a escaparse.

En un mensaje difundido en redes, los allegados aseguraron: “Personas con identidades falsas la convencieron de irse. Creemos que la tenían escondida para sacarla del país”.

La causa es investigada por la UFI N° 8 y la DDI de Morón, que desplegaron un amplio operativo y solicitaron colaboración a la comunidad durante la búsqueda.

CXSU5STFMVDV7BHOSQLHE7LTJQ La adolescente había desaparecido durante la mañana del miércoles.

Cómo era Maitena

La adolescente medía aproximadamente 1,50 metros, tenía tez clara, cabello castaño claro y ojos celestes/grises.

Al momento de su desaparición vestía:

Jean gastado

Buzo tipo canguro verde oliva

Zapatillas negras

Mochila beige

Su muerte generó un fuerte impacto en Merlo y reabre la preocupación por los riesgos de captación de menores a través de redes sociales y contactos virtuales, un fenómeno cada vez más presente y difícil de detectar.