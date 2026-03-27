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Impactante video: salvaje golpiza de una paciente psiquiátrica a la empleada de un hospital de Quilmes

La agresora es una joven de 20 años y el ataque quedó registrado por una cámara de seguridad del Hospital de Maternidad Eduardo Oller.

Salvaje golpiza de una paciente psiquiátrica a la empleada de un hospital de Quilmes. 

Salvaje golpiza de una paciente psiquiátrica a la empleada de un hospital de Quilmes. 

Una violenta agresión en un hospital bonaerense volvió a encender las alarmas por la seguridad del personal de salud. El episodio ocurrió en el Hospital de Maternidad Eduardo Oller, en San Francisco Solano (Quilmes), donde una empleada administrativa fue atacada por una paciente psiquiátrica. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y generó preocupación por el aumento de episodios similares.

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Según informaron medios locales, el ataque se produjo este lunes cuando una joven de 20 años, internada en el área de salud mental, tuvo un desborde emocional tras recibir la negativa a una visita fuera del horario permitido. La paciente intentó que una pastora ingresara al sector, pero al no obtener autorización, se dirigió a la recepción y atacó a la trabajadora de guardia.

Sin mediar palabra, la agresora la tomó del cabello y comenzó a golpearla reiteradamente en el rostro. En las imágenes difundidas se escucha a la víctima pedir ayuda desesperadamente: “¡No me pegues!”. La situación se tornó aún más violenta hasta que otras personas intervinieron para separarlas y contener a la paciente.

Tras la golpiza, la empleada fue asistida por médicos, mientras que la agresora destruyó el celular de la víctima, arrojándolo contra el piso en dos ocasiones. Minutos después, un móvil policial llegó al hospital y ambas fueron trasladadas a la comisaría cuarta de Quilmes.

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La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°11, que la caratuló como “lesiones y daños”. El hecho no es aislado porque en febrero, otro episodio de violencia se registró en el Hospital Municipal Santamarina, en Monte Grande, donde una mujer atacó a médicos de guardia tras denunciar demoras en la atención.

En ese caso, la agresora, que presentaba una herida en la cabeza, irrumpió en un área restringida durante el cambio de guardia. Según relató la médica Agustina Funes, el conflicto comenzó con insultos y rápidamente escaló a golpes contra el personal.

Uno de los factores que facilitó el ingreso fue una puerta rota en el sector restringido, lo que evidenció fallas en la infraestructura y seguridad del hospital. “No tenemos control de quién entra y quién sale”, advirtió la profesional.

Durante el ataque, el jefe de guardia recibió un fuerte golpe en el rostro y el equipo médico debió refugiarse mientras pedían ayuda al 911. Los agresores escaparon al escuchar la llegada de la policía.

Violencia en hospitales: una preocupación creciente

Ambos casos reflejan una problemática que preocupa cada vez más al sistema de salud: la violencia contra el personal sanitario. Trabajadores y profesionales advierten que la falta de seguridad, sumada a situaciones de estrés y tensión en las guardias, genera un escenario cada vez más riesgoso.

Además, en el episodio de Monte Grande, los propios acompañantes de la agresora difundieron el ataque en redes sociales con mensajes intimidatorios, lo que profundizó la preocupación por el clima de violencia.

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