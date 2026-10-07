Buscaban desesperadamente a un nene de 12 años y el operativo terminó en una tragedia

Durante varias horas, los equipos recorrieron distintos tramos del cauce y concentraron las tareas principalmente en inmediaciones de la ruta 60 y la calle Chileno Herrera. Finalmente, cerca de las 21.07, los integrantes del equipo de buceo localizaron el cuerpo de Nahuel, que estaba atrapado en el canal. Los rescatistas lograron retirarlo del agua y constataron que había muerto.

La víctima fue identificada como Nahuel González. (Foto: gentileza MDZ, mejorada con IA)

La investigación quedó en manos de la Justicia, que intenta reconstruir los últimos movimientos del chico y determinar con precisión cómo ocurrió la tragedia. Una de las principales hipótesis bajo análisis indica que Nahuel habría ingresado nuevamente al canal y habría sido arrastrado por la corriente.

Conmoción en la escuela a la que asistía Nahuel

La muerte del nene provocó un fuerte impacto en la comunidad de la Escuela 1-251 “Presidente Marcelo Torcuato de Alvear”, establecimiento al que asistía y que se encuentra a pocos metros del lugar donde ocurrió el hecho.

Tras conocerse la noticia, las autoridades escolares resolvieron suspender las clases presenciales durante este miércoles para acompañar a la familia y brindar contención a alumnos y docentes. A su vez, los Bomberos Voluntarios de Barriales, que participaron del operativo de búsqueda, organizaron una colecta solidaria para colaborar con la familia.