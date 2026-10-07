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Buscaban desesperadamente a un nene de 12 años y el operativo terminó en una tragedia

El chico había ido con su papá a una zona cercana al cauce, en Junín, Mendoza. El hombre contó que se había alejado unos minutos y, al regresar, ya no lo encontró.

El cuerpo del nene de 12 años apareció debajo de la Ruta 60 (Foto: gentileza Los Andes

El cuerpo del nene de 12 años apareció debajo de la Ruta 60 (Foto: gentileza Los Andes, mejorada con IA)

Un nene de 12 años murió ahogado en un canal de riego en Junín, Mendoza, luego de desaparecer mientras se encontraba junto a su papá en una zona cercana al cauce. Tras varias horas de intensa búsqueda, buzos encontraron el cuerpo del chico atrapado debajo de la ruta 60.

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Un ferry se incendió con 117 personas a bordo momentos antes de amarrar en el puerto. (Foto: Reuters)

La víctima fue identificada como Nahuel González. De acuerdo con el relato de su padre, ambos estaban en inmediaciones del canal durante la tarde cuando el hombre se alejó por unos instantes. Al regresar, su hijo ya no estaba en el lugar.

Desesperado, el padre alertó a la Policía y se puso en marcha un importante operativo para encontrar al nene. Policías, bomberos voluntarios, personal de Irrigación y especialistas del Grupo Operativo de Buceo participaron de los rastrillajes.

La búsqueda se extendió por diferentes sectores del canal y contó con drones, perros y un helicóptero. Además, las autoridades dispusieron interrumpir el paso del agua para facilitar el trabajo de los rescatistas.

Durante varias horas, los equipos recorrieron distintos tramos del cauce y concentraron las tareas principalmente en inmediaciones de la ruta 60 y la calle Chileno Herrera. Finalmente, cerca de las 21.07, los integrantes del equipo de buceo localizaron el cuerpo de Nahuel, que estaba atrapado en el canal. Los rescatistas lograron retirarlo del agua y constataron que había muerto.

La víctima fue identificada como Nahuel González. (Foto: gentileza MDZ, mejorada con IA)

La víctima fue identificada como Nahuel González. (Foto: gentileza MDZ, mejorada con IA)

La investigación quedó en manos de la Justicia, que intenta reconstruir los últimos movimientos del chico y determinar con precisión cómo ocurrió la tragedia. Una de las principales hipótesis bajo análisis indica que Nahuel habría ingresado nuevamente al canal y habría sido arrastrado por la corriente.

Conmoción en la escuela a la que asistía Nahuel

La muerte del nene provocó un fuerte impacto en la comunidad de la Escuela 1-251 “Presidente Marcelo Torcuato de Alvear”, establecimiento al que asistía y que se encuentra a pocos metros del lugar donde ocurrió el hecho.

Tras conocerse la noticia, las autoridades escolares resolvieron suspender las clases presenciales durante este miércoles para acompañar a la familia y brindar contención a alumnos y docentes. A su vez, los Bomberos Voluntarios de Barriales, que participaron del operativo de búsqueda, organizaron una colecta solidaria para colaborar con la familia.

En pocas palabras

  • Tragedia en Mendoza: Hallaron sin vida a Nahuel González, de 12 años, ahogado en un canal de riego en Junín.
  • Desesperada búsqueda: El niño desapareció mientras estaba con su padre; buzos encontraron su cuerpo tras un operativo de varias horas.
  • Consternación: La comunidad educativa de la escuela a la que asistía Nahuel expresó conmoción y suspendió las clases.
Resumen generado por Thinkindot AI
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