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La trágica muerte de una nena de ocho años durante una práctica de patín

Una estructura cayó y la golpeó fuertemente en la cabeza. Fue trasladada de urgencia al hospital municipal, pero no lograron reanimarla y ahora la Justicia abrió una investigación.

El Club Eclipse de General Villegas

El Club Eclipse de General Villegas, donde la nena de 8 años practicaba patín. (Foto: Google Maps)

Una nena de 8 años murió este martes mientras practicaba patín en el Club Eclipse Villegas, luego de sufrir un grave accidente dentro del gimnasio de la institución. La menor recibió un fuerte golpe en la cabeza al caerle encima un arco y, pese a ser trasladada de urgencia al hospital, no pudieron salvarla.

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El trágico episodio generó una profunda conmoción en General Villegas. Tras conocerse la noticia, el club decretó duelo institucional, suspendió todas sus actividades hasta nuevo aviso y aseguró que se encuentra a disposición de las autoridades para colaborar con la investigación.

La Justicia abrió una causa para reconstruir las circunstancias en las que cayó la estructura y determinar eventuales responsabilidades. En paralelo, la institución pidió respeto y prudencia ante el dolor de la familia. De acuerdo con la información publicada por Diario Actualidad, el accidente ocurrió mientras la nena participaba de una práctica de patín dentro del gimnasio.

Según las primeras informaciones, la menor se habría enganchado en la red de un arco, lo que habría provocado la caída de la estructura. Al desplomarse, el arco la golpeó fuertemente en la cabeza. Ante la gravedad de la situación, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital municipal, y allí los profesionales médicos intentaron reanimarla, pero finalmente se confirmó su muerte.

El comunicado del Club Eclipse Villegas

El Club Eclipse Villegas confirmó la tragedia a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que expresó su “profundo dolor, conmoción y un inmenso pesar” por la muerte de una de sus deportistas. La institución lamentó “una pérdida tan incomprensible” y acompañó a la familia, amigos y profesores de la víctima.

Además, decretó duelo institucional y la suspensión de todas las actividades deportivas, sociales y administrativas hasta nuevo aviso, como señal de respeto ante lo ocurrido. El club, fundado en 1924 y en el que se practican diferentes disciplinas deportivas, informó que quedó “a entera y absoluta disposición de las autoridades competentes” y que colaborará con las medidas necesarias para esclarecer el accidente.

Investigan la muerte de la nena de 8 años

Tras el episodio, se abrió una investigación penal para establecer con precisión cómo ocurrió la caída del arco y determinar si existen responsabilidades por la muerte de la menor.

Mientras avanza la investigación, desde el Club Eclipse Villegas solicitaron a la comunidad “máximo respeto, prudencia y empatía” para preservar la privacidad de la familia durante este momento.

En pocas palabras

  • Trágica muerte: Una nena de 8 años falleció tras ser golpeada por un arco mientras practicaba patín en el Club Eclipse Villegas.
  • Investigación judicial: La Justicia inició una causa para determinar las circunstancias y responsabilidades del accidente.
  • Duelo institucional: El club suspendió sus actividades y expresó su conmoción ante la pérdida de la deportista.
Resumen generado por Thinkindot AI
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