La trágica muerte de una nena de ocho años durante una práctica de patín

El comunicado del Club Eclipse Villegas

El Club Eclipse Villegas confirmó la tragedia a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que expresó su “profundo dolor, conmoción y un inmenso pesar” por la muerte de una de sus deportistas. La institución lamentó “una pérdida tan incomprensible” y acompañó a la familia, amigos y profesores de la víctima.

Además, decretó duelo institucional y la suspensión de todas las actividades deportivas, sociales y administrativas hasta nuevo aviso, como señal de respeto ante lo ocurrido. El club, fundado en 1924 y en el que se practican diferentes disciplinas deportivas, informó que quedó “a entera y absoluta disposición de las autoridades competentes” y que colaborará con las medidas necesarias para esclarecer el accidente.

Investigan la muerte de la nena de 8 años

Tras el episodio, se abrió una investigación penal para establecer con precisión cómo ocurrió la caída del arco y determinar si existen responsabilidades por la muerte de la menor.

Mientras avanza la investigación, desde el Club Eclipse Villegas solicitaron a la comunidad “máximo respeto, prudencia y empatía” para preservar la privacidad de la familia durante este momento.