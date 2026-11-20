El Servicio Penitenciario de Córdoba informa que el jueves 19 de noviembre, a las 15:25 horas, se produjo el deceso de una persona privada de la libertad que se encontraba alojada en el Establecimiento Penitenciario Nº 5 de Villa María, a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de dicha ciudad.El hecho se produjo aproximadamente a las 15:04 horas, cuando el interno habría recibido una descarga eléctrica en el interior de su celda mientras manipulaba un alargue de fabricación casera. Ante esta situación, intervino de inmediato personal del Servicio Médico del establecimiento con la colaboración de un servicio de emergencias médicas, que realizó maniobras de reanimación, constatándose finalmente el fallecimiento a las 15:25 horas, con diagnóstico presuntivo de descarga eléctrica.Cumpliendo con el procedimiento de rigor, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de turno, al Juzgado de Ejecución Penal correspondiente y a las autoridades judiciales y penitenciarias competentes, a los fines de llevar adelante las actuaciones de rigor. — Servicio Penitenciario de Córdoba (@SPdeCordoba) November 20, 2026

Los profesionales comenzaron a realizar maniobras de reanimación con la colaboración de un equipo de emergencias que también acudió al lugar. Pese a los esfuerzos realizados, el fallecimiento fue confirmado a las 15.25, apenas 21 minutos después del horario en el que se habría producido el incidente.

El diagnóstico presuntivo fue una descarga eléctrica, aunque la causa definitiva de la muerte deberá establecerse mediante las actuaciones correspondientes.

Qué investiga la Justicia sobre la muerte del interno en Córdoba

Tras el fallecimiento, las autoridades penitenciarias notificaron a la Fiscalía de Turno y al Juzgado de Ejecución Penal correspondiente a Villa María. La investigación buscará determinar cómo se produjo la presunta descarga eléctrica, en qué condiciones se encontraba el alargue casero y cuáles fueron las circunstancias que provocaron la muerte del detenido.

Por el momento, no se informó si el interno se encontraba solo cuando ocurrió el episodio ni cómo había obtenido o confeccionado la conexión eléctrica. Tampoco trascendieron su identidad, edad ni detalles sobre su situación procesal.

Las autoridades judiciales y penitenciarias deberán avanzar con las medidas necesarias para esclarecer lo sucedido dentro del establecimiento.

El interno estaba alojado en el Establecimiento Penitenciario N.º 5 de Villa María. (Foto: archivo)

El comunicado oficial del Servicio Penitenciario de Córdoba

A través de sus canales oficiales, el Servicio Penitenciario provincial confirmó el fallecimiento y brindó detalles sobre la intervención médica. “El Servicio Penitenciario de Córdoba informa que el jueves 19 de noviembre, a las 15:25 horas, se produjo el deceso de una persona privada de la libertad que se encontraba alojada en el Establecimiento Penitenciario Nº 5 de Villa María, a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de dicha ciudad”, indicó el organismo.

En el mismo comunicado, las autoridades explicaron que el interno habría sufrido una descarga eléctrica dentro de su celda mientras manipulaba un alargue de fabricación casera. También señalaron que personal médico intervino inmediatamente y realizó maniobras de reanimación, aunque no consiguió salvarle la vida.

Finalmente, el organismo confirmó que se dio intervención a las autoridades judiciales competentes para llevar adelante las actuaciones correspondientes. La causa permanece bajo investigación y todavía no existe una conclusión definitiva sobre las circunstancias del fallecimiento.