Sin embargo, el sector del mandatario provincial tuvo representación dentro del Congreso partidario. Entre los dirigentes que participaron estuvo Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense y uno de los funcionarios de mayor confianza de Kicillof, quien fue designado vicepresidente segundo del Congreso.

Máximo Kirchner encabeza una reunión de dirigentes durante el Congreso Provincial del Partido Justicialista de Buenos Aires.

Su incorporación a la conducción refleja la distribución de responsabilidades acordada entre los distintos espacios del justicialismo provincial. La reorganización partidaria representa un nuevo capítulo en la relación política entre La Cámpora y el sector del gobernador.

Cómo quedó la nueva conducción del PJ bonaerense

El Congreso partidario también definió la distribución de los principales cargos de su estructura institucional. La presidencia quedó en manos de Máximo Kirchner, mientras que las vicepresidencias fueron repartidas entre dirigentes de distintos sectores del peronismo.

Entre las designaciones también se destacó la incorporación del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, como secretario general, y del jefe comunal de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, como vicepresidente primero.

Por su parte, el intendente de Pilar, Federico Achával, asumió la vicepresidencia cuarta, mientras que Cristina Álvarez Rodríguez quedó al frente de la tercera.

Como vocales fueron designados Adrián Eduardo Grana, Macarena Rusconi, Bernarda Meglia, Patricia Cristina Ibáñez, Micaela Ortiz, Evelyn Díaz, Julieta Garello, Marina Ocampo y Daiana Martínez Barrientos. Además, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Teresa García y Verónica Magario fueron incluidos como congresales nacionales.

El PJ bonaerense también renovó la Junta Electoral

Durante la jornada se definió la integración de los organismos internos encargados de supervisar los procesos electorales, el funcionamiento institucional y las cuestiones disciplinarias del partido.

La Junta Electoral del PJ bonaerense quedó presidida por Leonardo Nardini e integrada por Andrés Watson, Juan Horacio Zabaleta, Nicolás Mantegazza, Mariano Ríos Ordóñez, Juan Pablo García, Jorge Carpinetti, Florencia Lampreabe, Marina Moretti, Mailén Vélez, Ayelén Borda, María Paz Bertero y Malena Armendaris Arce.

Axel Kicillof no participó del encuentro, aunque su sector obtuvo lugares en la conducción partidaria. (Foto: archivo)

En tanto, el Tribunal de Disciplina quedó encabezado por Facundo Loccoco, acompañado por Marcelo Fisicaro, Alejandro Castellanos, Aldana Sillana, Karina Pinto, Bianca Bertotto, Erica Pinto y Mirta Andrada. Por último, Gabriel Peralta fue designado presidente de la Comisión Fiscalizadora, organismo que también quedó integrado por Claudio Americe, Hernán Ralinqueo, Martín Di Bella, Débora Indarte y Micaela Elizabeth Carrara.

Qué significa la nueva conducción para el peronismo bonaerense

La designación de Máximo Kirchner al frente del Congreso partidario completa una etapa de reorganización institucional del PJ de la provincia de Buenos Aires. El nuevo esquema establece una distribución de responsabilidades entre el sector de Axel Kicillof y el kirchnerismo, con dirigentes de ambos espacios en posiciones relevantes.

Mientras el gobernador conserva la presidencia del Consejo Provincial, Máximo Kirchner pasa a conducir el Congreso partidario, uno de los principales órganos institucionales del justicialismo bonaerense. Aunque el acuerdo permitió ordenar la estructura de autoridades, la ausencia de Kicillof en la jornada dejó sin una nueva imagen conjunta a los principales protagonistas de la interna.