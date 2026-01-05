Un chofer de aplicación fue a buscar un paquete y cayó en una peligrosa trampa

El disparo, el alerta de los vecinos y la llegada de la Policía

Vecinos de la zona alertaron a la Policía tras escuchar el disparo. Personal de la Comisaría Vecinal 8B llegó rápidamente al lugar y encontró al conductor con una herida de bala con orificio de entrada y salida, consciente pero con evidentes signos de dolor y nerviosismo.

Minutos después, una ambulancia del SAME se hizo presente en la escena. Los médicos asistieron al herido en la vía pública y determinaron su traslado urgente al Hospital Grierson, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Desde el centro de salud confirmaron que, pese a la gravedad del ataque, el chofer se encuentra fuera de peligro, aunque permanece internado en observación para evitar complicaciones.

Un atacante prófugo y una investigación en marcha

Mientras el conductor era atendido, el delincuente escapó y, hasta el momento, continúa prófugo. La Policía de la Ciudad desplegó un operativo en la zona y dio intervención a Policía Científica, que realizó pericias en el vehículo baleado.

Dentro del auto, los investigadores hallaron una caja en el asiento trasero, que sería el paquete que el chofer había ido a retirar. Ese elemento se convirtió en una pieza clave para reconstruir la secuencia y determinar si el ataque fue al azar o una emboscada previamente planificada.

Las autoridades trabajan ahora en el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, tanto del complejo habitacional como de las calles aledañas, con el objetivo de identificar al agresor y reconstruir su ruta de escape.