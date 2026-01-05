En vivo Radio La Red
Policiales
chofer
Robo
DESESPERACIÓN

Un chofer de aplicación fue a buscar un paquete y cayó en una peligrosa trampa

El ataque ocurrió en el cruce de la avenida Fernández de la Cruz y Mariano Acosta, cuando el conductor había acudido a retirar un paquete.

Un chófer de aplicación fue a buscar un paquete y cayó en una peligrosa trampa. (Foto: captura A24)

Un chofer de aplicaciones de viajes fue baleado en una pierna luego de resistirse a un intento de robo en el barrio porteño de Villa Soldati. El hecho ocurrió en el cruce de la Avenida Fernández de la Cruz y Mariano Acosta, cuando el conductor, de aproximadamente 40 años, se encontraba a bordo de su Fiat Cronos negro. El hombre había llegado a la zona tras aceptar un viaje a través de una aplicación, con el objetivo de retirar un paquete en un complejo habitacional.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, todo parecía un viaje habitual. Sin embargo, al arribar al punto indicado, el chofer fue sorprendido por al menos un delincuente armado, que se acercó al vehículo y lo amenazó con un arma de fuego con la intención de robarle el auto y otras pertenencias.

El conductor intentó resistirse. Esa decisión desató un forcejeo violento dentro y fuera del vehículo. Fue entonces cuando el asaltante efectuó un disparo, que impactó de lleno en el muslo de la víctima.

Herido y en estado de shock, el chofer logró huir del lugar, recorriendo aproximadamente una cuadra y media hasta llegar a la intersección de Fernández de la Cruz y Mariano Acosta, donde finalmente pidió auxilio.

El disparo, el alerta de los vecinos y la llegada de la Policía

Vecinos de la zona alertaron a la Policía tras escuchar el disparo. Personal de la Comisaría Vecinal 8B llegó rápidamente al lugar y encontró al conductor con una herida de bala con orificio de entrada y salida, consciente pero con evidentes signos de dolor y nerviosismo.

Minutos después, una ambulancia del SAME se hizo presente en la escena. Los médicos asistieron al herido en la vía pública y determinaron su traslado urgente al Hospital Grierson, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Desde el centro de salud confirmaron que, pese a la gravedad del ataque, el chofer se encuentra fuera de peligro, aunque permanece internado en observación para evitar complicaciones.

Un atacante prófugo y una investigación en marcha

Mientras el conductor era atendido, el delincuente escapó y, hasta el momento, continúa prófugo. La Policía de la Ciudad desplegó un operativo en la zona y dio intervención a Policía Científica, que realizó pericias en el vehículo baleado.

Dentro del auto, los investigadores hallaron una caja en el asiento trasero, que sería el paquete que el chofer había ido a retirar. Ese elemento se convirtió en una pieza clave para reconstruir la secuencia y determinar si el ataque fue al azar o una emboscada previamente planificada.

Las autoridades trabajan ahora en el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, tanto del complejo habitacional como de las calles aledañas, con el objetivo de identificar al agresor y reconstruir su ruta de escape.

