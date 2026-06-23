Quién era Guadalupe Merlos, la joven que murió atropellada por un colectivo fuera de control

“Esta es mi última foto con vos, de ayer festejando el Día del Padre, y no puedo creer que hoy ya no estás. Tengo el alma partida en mil pedazos”, escribió su padre en una publicación que rápidamente se viralizó.

El emotivo mensaje de despedida del padre de Guadalupe. (Foto: redes sociales)

Una de sus amigas también expresó su dolor con un mensaje que reflejó el impacto de la tragedia. “Qué injusta que es la vida. Qué triste noticia, hermosa Guadi. Toda una vida por vivir. Estoy segura de que tu abuela y tu tía Gisel te recibieron con amor. Te vamos a extrañar chiquita”, publicó en sus historias de Instagram.

El hecho ocurrió minutos después de las 19 en la zona del Skate Park Bristol, sobre el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre las calles Rivadavia y San Martín. Por motivos que todavía son materia de investigación, el colectivo de la línea 532 se desvió de su trayectoria, subió a la vereda y embistió a las personas que se encontraban bajo la garita esperando el transporte público.

Además de Guadalupe, otras ocho personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Oscar Alende, donde continúan recibiendo atención médica.

Entre los lesionados se encuentran varios pacientes con fracturas de consideración y traumatismos craneales. Uno de los casos más delicados es el de Thiago Vera, un joven de 19 años que permanece internado en estado crítico.

La joven murió tras haber sido atropellada por un colectivo que se subió a la vereda. (Foto: Instagram Guadalupe Merlos)

Qué declaró el chofer imputado

La investigación quedó a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, quien imputó al conductor por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Este martes, el chofer fue trasladado a la sede judicial y decidió prestar declaración. Según trascendió, el conductor manifestó estar profundamente afectado por lo sucedido y expresó sus condolencias a los familiares de la víctima.

Al explicar la mecánica del accidente, sostuvo que el colectivo sufrió una falla repentina en el sistema de dirección. “Se quedó sin dirección de golpe”, afirmó el conductor, quien aseguró que intentó detener la marcha de la unidad, aunque no logró evitar el impacto.

Los investigadores analizan ahora distintas pericias mecánicas para determinar si efectivamente existió una falla técnica o si hubo algún error humano que haya contribuido al siniestro.

Qué se sabe sobre el colectivo involucrado

Tras la tragedia, la Municipalidad de General Pueyrredón difundió un comunicado con detalles sobre la situación administrativa de la unidad involucrada. Según informaron, el colectivo era modelo 2015 y contaba con una prórroga de circulación vigente otorgada mediante la Resolución Nº 132/2026.

Además, tenía la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aprobada el pasado 16 de abril y una póliza de seguro vigente hasta diciembre de este año. Las autoridades también confirmaron que el conductor poseía licencia habilitante en regla y con vigencia hasta diciembre de 2026.