Quién era Guadalupe Merlos, la joven que murió atropellada por un colectivo fuera de control

Guadalupe Merlos Dipietro, de 18 años. fue la única víctima fatal del trágico accidente ocurrido en la costa marplatense. Era hija de un chofer de colectivos y su familia y amigos la despidieron con conmovedores mensajes en las redes sociales.
La única víctima murió en el lugar como consecuencia de las graves heridas sufridas durante el impacto. La chica vivía en el barrio Lomas del Golf y su familia fue notificada minutos después del accidente.
Quién era Guadalupe Merlos, la joven que murió atropellada por un colectivo. (Foto: redes sociales)
Guadalupe Merlos Dipietro, de 18 años. fue la única víctima fatal del trágico accidente ocurrido en la costa marplatense. Era hija de un chofer de colectivos y su familia y amigos la despidieron con conmovedores mensajes en las redes sociales.
Mar del Plata continúa conmocionada por el trágico accidente ocurrido este lunes por la tarde en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, donde un colectivo de la línea 532 perdió el control, subió a la vereda y atropelló a varias personas que se encontraban en una parada de colectivos.
La única víctima fatal fue identificada como Guadalupe Merlos Dipietro, una joven de 18 años que murió en el lugar como consecuencia de las graves heridas sufridas durante el impacto.
La adolescente vivía en el barrio Nuevo Golf y era hija de Esteban Merlos, chofer de la línea 581 de la Empresa de Transportes Peralta Ramos. La noticia generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos, que comenzaron a despedirla a través de las redes sociales con emotivos mensajes.
“Esta es mi última foto con vos, de ayer festejando el Día del Padre, y no puedo creer que hoy ya no estás. Tengo el alma partida en mil pedazos”, escribió su padre en una publicación que rápidamente se viralizó.
Una de sus amigas también expresó su dolor con un mensaje que reflejó el impacto de la tragedia. “Qué injusta que es la vida. Qué triste noticia, hermosa Guadi. Toda una vida por vivir. Estoy segura de que tu abuela y tu tía Gisel te recibieron con amor. Te vamos a extrañar chiquita”, publicó en sus historias de Instagram.
El hecho ocurrió minutos después de las 19 en la zona del Skate Park Bristol, sobre el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre las calles Rivadavia y San Martín. Por motivos que todavía son materia de investigación, el colectivo de la línea 532 se desvió de su trayectoria, subió a la vereda y embistió a las personas que se encontraban bajo la garita esperando el transporte público.
Además de Guadalupe, otras ocho personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Oscar Alende, donde continúan recibiendo atención médica.
Entre los lesionados se encuentran varios pacientes con fracturas de consideración y traumatismos craneales. Uno de los casos más delicados es el de Thiago Vera, un joven de 19 años que permanece internado en estado crítico.
La investigación quedó a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, quien imputó al conductor por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.
Este martes, el chofer fue trasladado a la sede judicial y decidió prestar declaración. Según trascendió, el conductor manifestó estar profundamente afectado por lo sucedido y expresó sus condolencias a los familiares de la víctima.
Al explicar la mecánica del accidente, sostuvo que el colectivo sufrió una falla repentina en el sistema de dirección. “Se quedó sin dirección de golpe”, afirmó el conductor, quien aseguró que intentó detener la marcha de la unidad, aunque no logró evitar el impacto.
Los investigadores analizan ahora distintas pericias mecánicas para determinar si efectivamente existió una falla técnica o si hubo algún error humano que haya contribuido al siniestro.
Tras la tragedia, la Municipalidad de General Pueyrredón difundió un comunicado con detalles sobre la situación administrativa de la unidad involucrada. Según informaron, el colectivo era modelo 2015 y contaba con una prórroga de circulación vigente otorgada mediante la Resolución Nº 132/2026.
Además, tenía la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aprobada el pasado 16 de abril y una póliza de seguro vigente hasta diciembre de este año. Las autoridades también confirmaron que el conductor poseía licencia habilitante en regla y con vigencia hasta diciembre de 2026.