En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
joven
Asesinadas
Robo y muerte

Quién era Magalí Yael Levy, la joven asesinada en Recoleta: su historia y el detalle que complicó a su empleada

La víctima tenía 28 años, era madre de dos hijos y había sido docente de la Escuela Martín Buber. La detención de una exempleada doméstica, que estaba prófuga y fue localizada en Misiones, reactivó el interés por el caso.

Magalí Yael Levy

Magalí Yael Levy, la víctima del brutal crimen en Recoleta. (Foto: archivo)

Magalí Yael Levy tenía 28 años, era madre de dos hijos y había construido un fuerte vínculo con la comunidad educativa de la Escuela Martín Buber, donde había sido alumna y docente. El 7 de marzo de 2025 fue encontrada asesinada en su departamento del barrio porteño de Recoleta, después de no presentarse a retirar a sus hijos del colegio. Su muerte provocó un profundo dolor entre familiares, amigos y personas que la conocían.

Leé también Triple crimen de Florencio Varela: identificaron a un nuevo sospechoso por el video de las torturas
Identificaron a un nuevo sospechoso por el video de las torturas. (Foto: archivo)

Veinte meses después, el caso volvió a cobrar relevancia tras la detención en Misiones de Elcira Giménez González, una mujer paraguaya que había comenzado a trabajar como empleada doméstica en la vivienda de la víctima apenas unos días antes del crimen. La sospechosa tenía un pedido de captura nacional e internacional por su presunta participación en el homicidio y fue identificada luego de denunciar que había sido víctima de trata de personas durante un procedimiento de Gendarmería Nacional.

Magalí había estudiado en la Escuela Martín Buber, una institución educativa de la comunidad judía ubicada en el barrio porteño de Palermo, a la que años después regresó para desempeñarse como docente. También había cursado la carrera de Relaciones del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La detenci&oacute;n de una exempleada dom&eacute;stica, que estaba pr&oacute;fuga y fue localizada en Misiones, reactiv&oacute; el inter&eacute;s por el caso. (Foto: Polic&iacute;a, mejorada con IA)

La detención de una exempleada doméstica, que estaba prófuga y fue localizada en Misiones, reactivó el interés por el caso. (Foto: Policía, mejorada con IA)

Vivía junto a su esposo, Alberto Yoel Arazi, y sus dos hijos en un departamento ubicado sobre la calle Sánchez de Bustamante al 1200, en Recoleta. El viernes 7 de marzo de 2025 comenzó su jornada con una rutina habitual: llevó a sus hijos al colegio y tenía previsto regresar al mediodía para buscarlos, sin embargo, Magalí nunca llegó a la institución educativa.

Ante su ausencia, las autoridades del establecimiento se comunicaron con su esposo para advertirle que nadie había retirado a los chicos. Arazi se dirigió entonces al departamento familiar, donde encontró una escena devastadora: su esposa estaba muerta y tenía las manos y los pies atados.

La autopsia determinó que la joven había sido asesinada mediante un doble mecanismo de asfixia. Los investigadores constataron que tenía una bolsa colocada sobre la cabeza y presentaba signos de ahorcamiento.

Cómo fue el asesinato de Magalí Levy

La investigación permitió reconstruir parte de los movimientos registrados en el edificio durante las horas previas al hallazgo del cuerpo. Según las actuaciones judiciales, Elcira Giménez González ingresó al edificio cerca de las 12 del mediodía del 7 de marzo, aprovechando que la puerta de acceso se encontraba abierta.

La mujer había comenzado a trabajar como empleada doméstica en la casa de Magalí durante esa misma semana. Aproximadamente una hora después, las cámaras de seguridad registraron el ingreso de un hombre que, según la reconstrucción del caso, se habría presentado como vecino ante una residente que entraba al edificio.

Iv&aacute;n Gim&eacute;nez Gonz&aacute;lez, detenido en Paraguay semanas despu&eacute;s del crimen. (Foto: Polic&iacute;a)

Iván Giménez González, detenido en Paraguay semanas después del crimen. (Foto: Policía)

Los investigadores sospechan que se trataba de un cómplice de Giménez González. Ambos abandonaron el inmueble alrededor de las 13.35, de acuerdo con las imágenes analizadas. Cuando la Policía inspeccionó el departamento, comprobó que faltaban distintos objetos de valor, entre ellos, una caja fuerte que había sido arrancada de la pared. El robo se convirtió en una de las principales líneas de investigación para determinar el móvil del asesinato.

El detalle sobre la empleada doméstica

Uno de los aspectos que despertó sospechas fue el poco tiempo que Giménez González llevaba trabajando en la vivienda. Según la reconstrucción judicial, la mujer había visitado el departamento por primera vez apenas dos días antes del asesinato, después de conseguir el contacto de Magalí a través del entorno de una amiga.

Los investigadores consideran la posibilidad de que aquella primera visita no hubiera tenido únicamente fines laborales. La hipótesis apunta a que la sospechosa pudo haber aprovechado ese encuentro para conocer la distribución del departamento, los accesos al edificio y los movimientos habituales de la familia.

Las imágenes de seguridad del día del crimen y el posterior robo de objetos de valor fueron incorporados a la investigación para reconstruir el presunto plan delictivo. Sin embargo, la participación concreta de Giménez González y de los demás sospechosos deberá ser determinada por la Justicia.

La joven ten&iacute;a 28 a&ntilde;os y era madre de dos hijos. (Foto: archivo)

La joven tenía 28 años y era madre de dos hijos. (Foto: archivo)

El dolor de la Escuela Martín Buber

La noticia del asesinato tuvo un fuerte impacto en la comunidad educativa de la Escuela Martín Buber, donde Magalí había dejado un recuerdo como estudiante y profesora. Tras conocerse su muerte, la institución difundió un mensaje de acompañamiento a sus familiares.

"Con profunda tristeza, abrazamos a la familia Levy en este trágico momento, recordando con cariño a Magalí, muy querida egresada y ex docente de nuestra escuela", expresaron desde el establecimiento. La comunidad judía también manifestó su pesar por el homicidio. El rabino Eliahu Hamra, de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), publicó un mensaje en el que recordó a la joven y acompañó a sus seres queridos.

"Estamos conmocionados por el asesinato de Magali Yael Levy z'l, de 28 años, en el barrio de Recoleta", escribió. En su publicación, el referente religioso mencionó al esposo y a los padres de la víctima y reclamó el esclarecimiento del caso. "Exigimos a las autoridades el inmediato esclarecimiento y el castigo a los responsables de esta atrocidad", manifestó.

El crimen ocurri&oacute; en un edificio de Recoleta. (Foto: Google Street View)

El crimen ocurrió en un edificio de Recoleta. (Foto: Google Street View)

Detuvieron en Misiones a la exempleada

La investigación por el asesinato de Magalí Levy tuvo un nuevo avance esta semana, cuando Elcira Giménez González fue detenida en la provincia de Misiones. La mujer, de nacionalidad paraguaya, había sido interceptada durante un procedimiento de Gendarmería Nacional.

En ese contexto, manifestó que había sido víctima de trata de personas, por lo que se activaron los mecanismos de asistencia correspondientes. Sin embargo, las autoridades avanzaron con las tareas de identificación y el cotejo de sus huellas dactilares permitió establecer que tenía un pedido de captura nacional e internacional por su presunta participación en el homicidio de Recoleta.

El expediente está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56, encabezada por Edgardo Orfila. La investigación también involucra a otras personas del entorno de la detenida. Su hermano, Iván Giménez González, fue arrestado en Paraguay en abril de 2025. Además, continúa la búsqueda de Sixto Fabián Araújo Amarilla, pareja de la mujer detenida, quien permanece prófugo de acuerdo con la información disponible.

En pocas palabras

  • Magalí Levy: Joven de 28 años, madre y docente, fue hallada asesinada en Recoleta el 7 de marzo de 2025.
  • Detención: Una exempleada doméstica, Elcira Giménez González, fue arrestada en Misiones; tenía pedido de captura internacional.
  • Investigación: El crimen, que incluyó robo, apunta a la empleada doméstica y un cómplice, según cámaras de seguridad.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
joven Asesinadas Recoleta
Notas relacionadas
Caso Nancy Godoy: los nuevos y estremecedores hallazgos que pueden esclarecer el crimen
Denunció que era víctima de trata, pero descubrieron que estaba prófuga por un crimen en Recoleta
Detuvieron a un joven que se hizo pasar por bombero a metros del escenario donde estará el papa León XIV

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar