Quién era Magalí Yael Levy, la joven asesinada en Recoleta: su historia y el detalle que complicó a su empleada

Ante su ausencia, las autoridades del establecimiento se comunicaron con su esposo para advertirle que nadie había retirado a los chicos. Arazi se dirigió entonces al departamento familiar, donde encontró una escena devastadora: su esposa estaba muerta y tenía las manos y los pies atados.

La autopsia determinó que la joven había sido asesinada mediante un doble mecanismo de asfixia. Los investigadores constataron que tenía una bolsa colocada sobre la cabeza y presentaba signos de ahorcamiento.

Cómo fue el asesinato de Magalí Levy

La investigación permitió reconstruir parte de los movimientos registrados en el edificio durante las horas previas al hallazgo del cuerpo. Según las actuaciones judiciales, Elcira Giménez González ingresó al edificio cerca de las 12 del mediodía del 7 de marzo, aprovechando que la puerta de acceso se encontraba abierta.

La mujer había comenzado a trabajar como empleada doméstica en la casa de Magalí durante esa misma semana. Aproximadamente una hora después, las cámaras de seguridad registraron el ingreso de un hombre que, según la reconstrucción del caso, se habría presentado como vecino ante una residente que entraba al edificio.

Iván Giménez González, detenido en Paraguay semanas después del crimen. (Foto: Policía)

Los investigadores sospechan que se trataba de un cómplice de Giménez González. Ambos abandonaron el inmueble alrededor de las 13.35, de acuerdo con las imágenes analizadas. Cuando la Policía inspeccionó el departamento, comprobó que faltaban distintos objetos de valor, entre ellos, una caja fuerte que había sido arrancada de la pared. El robo se convirtió en una de las principales líneas de investigación para determinar el móvil del asesinato.

El detalle sobre la empleada doméstica

Uno de los aspectos que despertó sospechas fue el poco tiempo que Giménez González llevaba trabajando en la vivienda. Según la reconstrucción judicial, la mujer había visitado el departamento por primera vez apenas dos días antes del asesinato, después de conseguir el contacto de Magalí a través del entorno de una amiga.

Los investigadores consideran la posibilidad de que aquella primera visita no hubiera tenido únicamente fines laborales. La hipótesis apunta a que la sospechosa pudo haber aprovechado ese encuentro para conocer la distribución del departamento, los accesos al edificio y los movimientos habituales de la familia.

Las imágenes de seguridad del día del crimen y el posterior robo de objetos de valor fueron incorporados a la investigación para reconstruir el presunto plan delictivo. Sin embargo, la participación concreta de Giménez González y de los demás sospechosos deberá ser determinada por la Justicia.

La joven tenía 28 años y era madre de dos hijos. (Foto: archivo)

El dolor de la Escuela Martín Buber

La noticia del asesinato tuvo un fuerte impacto en la comunidad educativa de la Escuela Martín Buber, donde Magalí había dejado un recuerdo como estudiante y profesora. Tras conocerse su muerte, la institución difundió un mensaje de acompañamiento a sus familiares.

"Con profunda tristeza, abrazamos a la familia Levy en este trágico momento, recordando con cariño a Magalí, muy querida egresada y ex docente de nuestra escuela", expresaron desde el establecimiento. La comunidad judía también manifestó su pesar por el homicidio. El rabino Eliahu Hamra, de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), publicó un mensaje en el que recordó a la joven y acompañó a sus seres queridos.

"Estamos conmocionados por el asesinato de Magali Yael Levy z'l, de 28 años, en el barrio de Recoleta", escribió. En su publicación, el referente religioso mencionó al esposo y a los padres de la víctima y reclamó el esclarecimiento del caso. "Exigimos a las autoridades el inmediato esclarecimiento y el castigo a los responsables de esta atrocidad", manifestó.

El crimen ocurrió en un edificio de Recoleta. (Foto: Google Street View)

Detuvieron en Misiones a la exempleada

La investigación por el asesinato de Magalí Levy tuvo un nuevo avance esta semana, cuando Elcira Giménez González fue detenida en la provincia de Misiones. La mujer, de nacionalidad paraguaya, había sido interceptada durante un procedimiento de Gendarmería Nacional.

En ese contexto, manifestó que había sido víctima de trata de personas, por lo que se activaron los mecanismos de asistencia correspondientes. Sin embargo, las autoridades avanzaron con las tareas de identificación y el cotejo de sus huellas dactilares permitió establecer que tenía un pedido de captura nacional e internacional por su presunta participación en el homicidio de Recoleta.

El expediente está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56, encabezada por Edgardo Orfila. La investigación también involucra a otras personas del entorno de la detenida. Su hermano, Iván Giménez González, fue arrestado en Paraguay en abril de 2025. Además, continúa la búsqueda de Sixto Fabián Araújo Amarilla, pareja de la mujer detenida, quien permanece prófugo de acuerdo con la información disponible.