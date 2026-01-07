El misterio detrás de la muerte de Brigitte Bardot: la confesión más dura de su esposo

En otro tramo de la entrevista, d’Ormale se sinceró sobre el dolor que atraviesa desde la partida de su compañera. “Ya no la oigo decirme esas cosas sencillas como ‘quedate cerca mío’ o ‘prendé la lámpara’. Se acabó. Estoy pasando por momentos de profunda tristeza”, confesó. También admitió que la muerte de personas cercanas, como Alain Delon y el periodista Christian Brincourt, había impactado fuertemente en el ánimo de la actriz, al sentir que su mundo comenzaba a desaparecer.

Sobre cómo afrontó la enfermedad, el viudo explicó que el cuadro se agravó especialmente por un persistente dolor de espalda que le provocaba sufrimiento y agotamiento. “Sin embargo, se mantuvo atenta y preocupada por el bienestar de sus animales hasta el final”, destacó. Incluso reveló que, en los últimos meses, Bardot había dejado entrever su cansancio físico y emocional: “Aunque no lo demostraba para no molestarnos, Brigitte quería irse. Se le escapó dos o tres veces en momentos de sufrimiento físico; decía: ‘estoy harta, quiero irme’”.

El funeral de la actriz se realizó desde las 11 en la iglesia de Notre-Dame de l’Assomption, en Saint-Tropez, y fue de carácter privado, reservado para familiares, amigos y miembros de su fundación. A pesar de eso, miles de admiradores se acercaron a las inmediaciones del templo para acompañar la despedida con flores, aplausos y gestos de respeto.

Finalmente, Bernard d’Ormale explicó por qué Brigitte Bardot fue enterrada en el cementerio marítimo de Saint-Tropez, pese a que en algún momento había expresado su deseo de descansar en La Madrague. “Hace algunos años se dio cuenta de que la municipalidad no podría gestionarlo. Imaginen mareas de turistas congregándose en el estrecho sendero litoral”, explicó. Así, la diva francesa descansa junto a sus padres, cerrando una vida marcada por la fama, la polémica, el amor por los animales y un legado imborrable en la historia del cine.



¿Cuántos hijos tiene Brigitte Bardot?

Brigitte Bardot fue madre, abuela y bisabuela, pero siempre mantuvo su vida familiar bajo un estricto perfil bajo. Su único hijo, Nicolas-Jacques Charrier, nació en 1960 fruto de su matrimonio con el actor Jacques Charrier, en pleno auge de la carrera de la diva francesa. Mientras ella conquistaba al mundo con películas, portadas y un magnetismo que marcó época, el pequeño creció lejos de las cámaras, protegido de la exposición mediática que rodeaba a su madre.

A diferencia de otros hijos de celebridades que heredaron la fama o buscaron un lugar en el espectáculo, Nicolas eligió una vida completamente ajena al mundo artístico. Fue criado mayormente por su padre y por su entorno familiar, con una educación tradicional y lejos de París y de los circuitos de la farándula. Esa decisión, impulsada en gran parte por la propia Bardot, apuntó a preservarlo de la presión mediática y de una infancia marcada por los flashes.

Hoy, con 65 años, Nicolas-Jacques Charrier mantiene un perfil hermético, casi desconocido para el gran público. Se sabe que formó su propia familia y que también es padre y abuelo, aunque evita cualquier tipo de exposición pública. Su historia, atravesada por la fama de una madre legendaria y por una elección consciente de anonimato, sigue despertando curiosidad y confirma una de las facetas menos conocidas de Brigitte Bardot: la de una mujer que, pese a su vida pública arrolladora, buscó proteger la intimidad de su hijo a toda costa.