Un nene de 5 años terminó con graves quemaduras y su padrastro dio una insólita justificación

El caso se descubrió gracias a un llamado anónimo que alertó a la Policía sobre una situación de maltrato infantil. El menor estuvo más de dos semanas sin recibir atención médica.

Un grave episodio de violencia infantil conmociona a la provincia de Misiones. La Policía detuvo este domingo en la localidad de San Vicente a un joven de 23 años acusado de provocarle quemaduras severas a su hijastro de apenas 5 años. La madre del niño, de 24, también quedó bajo investigación por su presunta responsabilidad en la falta de atención médica y en el ocultamiento de lo ocurrido.

El hecho salió a la luz tras un llamado anónimo que alertó a la Comisaría de la Mujer sobre un posible caso de maltrato infantil en una vivienda de San Vicente. Cuando los efectivos llegaron al lugar, comprobaron que el menor presentaba lesiones compatibles con quemaduras, que ya mostraban signos de infección debido al tiempo transcurrido sin atención profesional.

Según relataron fuentes policiales, la madre del pequeño declaró que su pareja lo había obligado a sentarse en un ladrillo caliente. La supuesta “justificación” del padrastro fue que había visto en un video de redes sociales que este método podía servir para aliviar problemas urinarios en niños.

Los investigadores establecieron que la agresión había ocurrido aproximadamente quince días antes del operativo policial. Durante todo ese período, el chico no fue llevado a ningún hospital ni recibió cuidados médicos adecuados. El paso del tiempo agravó las lesiones y provocó infecciones, lo que generó un cuadro de riesgo para su salud.

Tras la intervención policial, el menor fue trasladado inmediatamente al hospital local. Allí, los médicos confirmaron que presentaba “quemaduras graves en muslos y glúteos con infección”. Frente a la complejidad del cuadro, los profesionales dispusieron la derivación al Instituto del Quemado en Posadas, donde permanece internado bajo cuidados especializados.

El estado del niño es reservado, aunque se indicó que se encuentra fuera de peligro vital. Sin embargo, las secuelas físicas y psicológicas de un hecho de tal magnitud requieren un abordaje integral.

El accionar judicial y la situación de los adultos

El padrastro, señalado como autor directo del hecho, fue detenido por disposición del magistrado interviniente y permanece bajo custodia. La madre, por su parte, es investigada por la presunta omisión en la búsqueda de asistencia médica para su hijo y por no haber denunciado lo sucedido.

La causa quedó bajo la órbita de la Justicia de Instrucción, que deberá determinar las responsabilidades penales de cada uno de los adultos.

Además, se dio intervención a la Defensoría Oficial, a cargo de la doctora Margarita Inés Linder, y al área de Niñez, Adolescencia y Familia de San Vicente, con el objetivo de garantizar el resguardo integral del menor y evaluar medidas de protección en su entorno familiar.

Mientras el niño continúa bajo tratamiento médico, la Justicia avanzará en los próximos días con la toma de declaraciones y pericias que permitirán reconstruir lo sucedido. El padrastro enfrenta cargos graves, y la situación de la madre quedará sujeta a lo que determine el análisis de su rol en el hecho.

